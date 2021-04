Auch Larissa aus Achim wird sich in der neuen Folge als lebendiges Kunstwerk dem Fotografen präsentieren. (ProSieben)

Nun biegt die aktuelle Staffel der TV-Casting-Show „Germany's next Top Model“ (GNTM) auf die Zielgerade und an diesem Donnerstagabend sollen die Zuschauer laut Sender Pro Sieben ab 20.15 Uhr erfahren, welche Nachwuchs-Models es in die Top Ten schaffen. Chancen hat dazu auch immer noch Larissa aus Achim (Foto), die bis hierhin sehr solide Leistungen abgeliefert hat und Modelmama Heidi Klum sowie ihre wechselnden Mitjuroren überzeugen konnte. Als Fotograf dieses Mal dabei ist Kristian Schuller, der seit der zweiten Staffel fest zum Team gehört. Für ihn verwandeln sich die elf Models in lebendige Kunstwerke: Beim Haute-Couture-Walk tragen sie berühmte Gemälde am Körper und müssen ihren Charakter mit extravaganten Posen und einem ausdrucksstarken Auftritt herausstellen. In einer leer stehenden Baracke werden die Topmodel-Anwärterin vor der Kamera überdimensionale Stoffschmetterlinge auf ihrer Haut balancieren. Dabei sei weniger mehr: In auffälligen High-Fashion-Roben ist statt großer Posen und dynamischer Bewegungen Minimalismus gefragt.