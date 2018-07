Ob wie hier verkleidet als Bürgerin Gesine oder in ganz alltäglicher Kleidung: Die Gästeführerin Elke Gerbers ist bei jeder Stadtführung voll in ihrem Element. Denn Geschichte ist ihre große Leidenschaft. (Björn Hake)

Jedes Geheimnis der Achimer Geschichte kennt sie nicht, das gibt Elke Gerbers ganz unumwunden zu. Mehr als die meisten Achimer sind es aber sicherlich. Denn Elke Gerbers ist regelmäßig als Gästeführerin in der Weserstadt unterwegs und das jetzt mittlerweile schon seit 25 Jahren. Ihre erste Führung – daran kann sie sich auch heute noch genau erinnern – war am 12. Juni. Damals wurde parallel auch die Eröffnung des neuen Rathauses gefeiert. Mittlerweile hat sie unzählige dieser Führungen absolviert: normale Stadtführungen, aber beispielsweise auch Themenführungen in altem Gewand als Magd Berta oder Bürgerin Gesine.

"Anfangs hatte ich durchaus einen schweren Start", erinnert sich die 77-Jährige. Einige Ratsmitglieder seien von der Idee der Stadtführungen zunächst nicht begeistert gewesen, noch dazu, da sie nicht von einer Ur-Achimerin gemacht wurden. Denn Gerbers selbst lebte bis 1976 in Hannover, zog dann erst mit ihrem Mann und ihrem Sohn in die Achimer Vogelsiedlung. "Wenn ich nicht so hartnäckig gewesen wäre, wäre das Ganze sicherlich im Sande verlaufen", sagt Gerbers. Doch sie ließ sich nicht abwimmeln. "Dass ich auch 25 Jahre danach noch im Einsatz bin, hatte ich zwar gehofft, aber nicht wirklich erwartet", gibt sie zu. Seit 2001 wird sie auch von Gästeführer Manfred Drees unterstützt.

Am aufgeregtesten war für Gerbers neben der Premiere ihre 13. Führung. "Damals hatte sich der Heimatverein angekündigt. Da wusste ich, dass alle sehr viel Ahnung von der Achimer Geschichte haben", sagt sie. Doch auch dieses kritische Publikum konnte sie überzeugen. "Ich bin selbst einfach eine Geschichtstante und interessiere mich für Zahlen und Daten." Zu Hause habe sie einen ganzen Berg von Akten, in denen sie alle geschichtlichen Informationen über den Landkreis sammelt. "Mein Problem ist bei den Führungen nicht, eineinhalb Stunden etwas zu erzählen, sondern vielmehr mein ganzes Wissen in so wenig Stunden zu packen", sagt sie und lacht. Und dennoch lerne auch sie immer wieder Neues dazu. Genau wie die Teilnehmer bei ihren Führungen.

Die meisten Gäste, denen sie in den vergangenen 25 Jahren Achim und seine Geschichte nähergebracht hat, sind überraschenderweise die Bewohner selbst. Gäste von außerhalb machten einen eher geringeren Teil aus. "Die meisten Achimer – insbesondere die gebürtigen – denken, dass sie ihre Stadt kennen, doch ich gehe mit ihnen in Ecken, wo sie noch nie waren und erzähle Dinge, die sie noch nicht über ihre Heimatstadt wussten." Eine dieser Geschichten ist etwa die, dass die Stadt einmal eine Auszeichnung für ihr südländisches Flair in der Innenstadt bekommen hat.

Gerbers persönlicher Lieblingsplatz liegt aber trotz dieser Auszeichnung nicht in der Obernstraße. "Ich bin am liebsten in der St.-Laurentius-Kirche", sagt sie. Mitten im Bauernviertel steht das älteste Bauwerk Achims. Auch hier bietet Gerbers Führungen an. Denn neben den "gewöhnlichen Stadtführungen" ist sie auch immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen. Die jüngste war ein Rundgang speziell für Menschen mit Rollstuhl oder Rollator. Bei der Umsetzung hat Gerbers stets freie Hand. Anregungen holt sie sich auch bei ihren Reisen. "Ich bin eigentlich immer unterwegs und mache oft Urlaub", erzählt sie. "Wenn es geht, mache ich dann an jedem neuen Ort auch eine Stadtführung." Dabei bekomme sie selbst immer wieder gute Anregungen für ihre Arbeit in Achim.

"So lange ich noch munter, fidel und gut zu Fuß bin, werde ich gerne noch weiter als Gästeführerin unterwegs sein", kündigt Elke Gerbers an. Mit einer kleinen Ausnahme: "Die Segwaytouren überlasse ich dann doch lieber anderen."