Im vergangenen Jahr sorgte die Kulturnacht beispielsweise mit dem Auftritt der GamMa-Schülerband für ein volles Rathaus. Nun soll es dieses Mal auch Konzerte in der Marktpassage und auf dem Bibliotheksplatz geben. (Björn Hake)

Achim. Kulturfest, Kulturnacht und jetzt Kulturnoten: Der Name der Veranstaltung ist immer ein anderer, die Intention jedes Mal dieselbe: Achims kulturelle Vielfalt an einem Tag gebündelt zu präsentieren. Und so organisiert das Kulturnetz Achim auch in diesem Jahr wieder eine Veranstaltung mit vielen unterschiedlichen Akteuren. Der Fokus soll im dritten Jahr der Veranstaltungsreihe auf den Achimer Chören liegen. Daher trägt die Veranstaltung dieses Mal auch den Namen "Kulturnoten".

"Bei der Kulturnacht im vergangenen Jahr standen musikalisch vor allem Bands im Mittelpunkt", sagt Rüdiger Dürr, Sprecher des Kulturnetzes. "Nun wollten wir wieder einen neuen Fokus legen." 14 Chöre hätten sich bereit erklärt, gemeinsam das Programm mit zu gestalten – darunter Jazz-, Kinder- und Popchöre. Am Freitag, 7. September, werden sie alle in der Marktpassage, dem Foyer des Rathauses und auf dem Bibliotheksplatz auftreten. Das Programm läuft von 16 bis 21 Uhr.

"Die einzelnen Chöre treten nacheinander an den drei unterschiedlichen Spielstätten auf", erklärt Dürr den Ablauf. So hätten alle Besucher die Möglichkeit, sich auch wirklich jeden Auftritt anzusehen. "Es soll sich metaphorisch eine Notenlinie durch den ganzen Abend ziehen." Neben den zahlreichen musikalischen Auftritten wird es an dem Abend auch noch eine Kunstaktion des Achimer Kunstvereins und ein Street-Art-Projekt des Gymnasiums am Markt geben. "Darüber hinaus wird öffentliches Tango-Tanzen angeboten", verrät Dürr. Diesen Programmpunkt habe man bereits im vergangenen Jahr dabei gehabt und er sei bei den Besuchern sehr gut angekommen. Zwischen den einzelnen Auftrittsorten sollen darüber hinaus Achimer Caterer verschiedene Speisen und Getränke anbieten.

"Unser Ziel ist es, dass die Leute Spaß haben, sich bewegen und wohlfühlen", sagt Dürr. Und nicht nur das: Dieses Mal können die Besucher auch selbst musikalisch aktiv werden. Zum Abschluss der Veranstaltung soll es nämlich eine Mitsing-Aktion geben. "Sozusagen ein Rudelsingen", sagt Dürr. Unterstützt werden sollen die Besucher dabei von der Musicalsängerin Janina Schwarz, die in der Vergangenheit bereits mehrmals den Ton bei den Mitsingpartys im Achimer Kasch angegeben hat.

"Als wir die Veranstaltung vor zwei Jahren aus der Taufe gehoben haben, waren wir zunächst einmal froh, dass wir es geschafft haben, etwas Neues auf die Beine zu stellen", erklärt Dürr die Intention des Organisationsteams. Dass aus dieser ersten Idee einmal eine Kulturreihe werden würde, hat zu dem Zeitpunkt vermutlich noch keiner von ihnen gedacht. Das ist mittlerweile aber anders. "Wir hätten es schon gerne, dass die Veranstaltung zu einer neuen Tradition wird." Jedes Jahr soll sie dabei aber auch immer wieder ein bisschen modifiziert werden.

"Gestartet sind wir vor zwei Jahren mit verschiedenen Konzerten und Lesungen, die über die ganze Stadt verteilt waren", sagt Dürr. Das Flanieren durch Achim habe sich für die Besucher jedoch eher als schwierig herausgestellt. Viele seien nur bei einer Veranstaltung an einem Ort geblieben. "Im vergangenen Jahr haben wir uns dann mit dem Rathaus auf einen konkreten Veranstaltungsort fokussiert, an dem einige Veranstaltungen auch parallel stattgefunden haben." In diesem Jahr soll nun der Mittelpunkt örtlich rund ums Rathaus und inhaltlich rund um die Achimer Chöre gelegt werden.