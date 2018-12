Die Feuerwehr konnte das Haus in Uesen nicht mehr retten. (Christian Butt)

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses an der Desmastraße in Uesen geht die Polizei mittlerweile davon aus, dass die Ursache für das Feuer Brandstiftung war. Das haben die Beamten nun mitgeteilt. Am Heiligabend, gegen 23.40 Uhr, hatten Passanten das Feuer entdeckt und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht mehr verhindert werden, dass das Wohnhaus durch die Flammen zumindest vorerst unbewohnbar ist. Verletzte waren nicht zu beklagen, da die Bewohner nicht im Haus waren. Der Sachschaden allerdings ist beträchtlich, vorsichtigen Schätzungen zufolge dürfte er im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen, heißt es im Polizeibericht.

Die Ermittlungen hat mittlerweile der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz übernommen, nachdem schon am Abend des Feuers eine spezialisierte Tatortgruppe erste Untersuchungen am Brandort eingeleitet hatte. Die Polizei bittet nun um mögliche Hinweise aus der Bevölkerung: Wurden in den Stunden vor der Brandentdeckung verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandortes gesehen? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0 42 02 / 99 60 zu melden.