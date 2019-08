Alternativlos verfolgt die Stadt Achim derzeit das Ziel, mit dem Gewerbegebiet Achim-West neue Flächen für die Vermarktung zu schaffen. Ob das Projekt letztlich auch realisiert werden kann, dürfte aber erst in ein paar Jahren feststehen. (Björn Hake)

Vier Gewerbeimmobilien sind es derzeit. Ein Geschäftshaus an der Obernstraße, eine Arztpraxis und zwei Lagerhallen mit angeschlossenen Büros werden Interessenten auf der offiziellen Internetseite der Stadt Achim schmackhaft gemacht. „Das ist ein Service von uns, den wir Interessenten ermöglichen“, sagt Wirtschaftsförderer Achim Balkausky. Die Stadt befindet sich also in der Vermittlerrolle und die nimmt immer mehr Platz ein. Denn Achim selbst hat keine Gewerbeflächen mehr in petto, die die Stadtverwaltung jemanden schmackhaft machen könnte. „Da muss man bei Anfragen offen und ehrlich sein und das sind wir, wir haben keinen Platz mehr“, sagt Balkausky.

Das bedeutet, dass er und seine Kollegen – wenn sie nicht gerade von einem passgenauen, privaten Gewerbegrundstück wissen, das verfügbar ist – den Interessenten absagen müssen. „Wir haben viele Anfragen, aber leider keine Grundstücke“, nennt Balkausky das Dilemma, das einer Wirtschaftsförderung natürlich nicht gefallen kann. Wobei der Wirtschaftsförderer betont, dass es dabei nicht immer um klangvolle Namen oder Schwergewichte gehe. „Es sind oft auch kleinere Betriebe, die viel Potenzial haben und denen wir helfen möchten“, erzählt er.

Die Wirtschaftsförderung ist aber auch Ansprechpartner für bereits in Achim angesiedelte Unternehmen, die sich verändern möchten. „Aber auch die stoßen oft an ihren Standorten auf räumliche Grenzen der Grundstücke“, weiß Balkausky. Ein aktuelles Beispiel für eine gelungene firmeneigene Veränderung der Bestandsimmobilien ist der Neubau auf dem Desmagelände. Angrenzend an die bisherigen Produktionshallen entsteht dort ein Bau mit 12 000 Quadratmetern Produktionsfläche und rund 4500 Quadratmetern Büroareal.

Nur eine Alternative

Als einzige Alternative, dem Mangel an freien Gewerbeflächen entgegenzuwirken, verfolgt die Stadt das Ziel, zusammen mit Bremen das 90 Hektar große Gewerbegebiet Achim-West zu realisieren. Es wird aber noch ein paar Jahre dauern, bis Gewerbeflächen dort – wenn überhaupt – veräußert werden können. Die aktualisierte Planung sieht einen Vermarktungsstart ab 2023 vor. Die Stadt Achim hat erst vor Kurzem diverse Aktenordner mit Unterlagen bei der Planfeststellungsbehörde des Landkreises Verden eingereicht, die sich auf den Straßenbau beziehen. Die Prüfung der Unterlagen und des Antrags dürfte ein gutes Jahr dauern. Zumindest geht Achims Erster Stadtrat Bernd Kettenburg davon aus, der der Projektverantwortliche im Rathaus ist.

Für die Erweiterung des geplanten Gewerbegebiets Achim-West muss noch eine Flächennutzungsplanänderung beschlossen werden. Im Rahmen dieses Verfahrens spielt dann die Betroffenheitsanalyse der landwirtschaftlichen Situation im Plangebiet eine Rolle, die die Landwirte von der Stadt gefordert hatten (wir berichteten). „Die Landwirtschaftskammer erstellt das landwirtschaftliche Fachgutachten derzeit. Ich gehe davon aus, dass es nicht vor Oktober vorliegen wird“, sagt Kettenburg. Wie berichtet, fürchten die Bauern in dem Gebiet um ihre Existenz, zumal die meisten von ihnen ihre bewirtschafteten Flächen nur gepachtet haben.

Diverse Punkte noch offen

Und dann sind da noch die nicht unerhebliche Finanzierungslücke in Höhe von rund 13 Millionen Euro, die trotz des finanziellen Engagements des großen Nachbarn Bremen noch irgendwie von der Projektgesellschaft gefüllt werden muss, sowie die kritischen Bürger aus Uphusen, die um ihre Lebensqualität fürchten und noch gegen das Projekt klagen könnten. Außerdem müssen das Land Niedersachsen, der Bund und die Bahn sowie der Landkreis Verden im Sinne der Gesellschaft handeln. Erst wenn alle Punkte geklärt sind, wird der Achimer Stadtrat in ein paar Jahren entscheiden, ob das 140-Millionen-Euro-Projekt Achim-West auch tatsächlich realisiert werden soll.