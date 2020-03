Es war im April 1940, als zwölf Staaten die NATO gründeten, das Finnische Olympische Komitee aufgrund des Weltkriegs auf die Austragung der Olympischen Spiele in Helsinki verzichtete und die deutschen Radrennfahrer Gustav Kilian und Heinz Vogel die legendäre 145-Stunden-Fahrt in Cleveland gewannen. Abseits des großen Weltgeschehens freute sich derweil der TSV Ottersberg über zwei Neuzugänge, die dem Turn- und Sportverein auch heute noch fest verbunden sind. Hanna Dodenhoff und Günther Wiggers haben in diesen acht Jahrzehnten viel erlebt und die Geschichte des Vereins maßgeblich mitgeschrieben, wie Rudolf Mantke aus dem Vorstand jüngst bei der Jahreshauptversammlung der Abteilungen Turnen, Handball, Badminton und Tischtennis zu berichten wusste. Und weil eine derartig lange Vereinsverbundenheit – noch dazu im Doppelpack – nicht gerade alltäglich ist, stand die Ehrung dieser beiden Sportler im Mittelpunkt des Mitgliedertreffens.

In Zeiten, in denen der Sport aufgrund der weltpolitischen Krisensituation nur noch wenig Aufmerksamkeit erfuhr, heuerte Hanna Dodenhoff – die heute in einem Ottersberger Seniorenheim lebt – beim Mädchenturnen und in der Leichtathletik an, um unter der Leitung von Leni Klausnitzer ihre sportliche Laufbahn beim TSV Ottersberg zu starten. Neun Jahre später, Konrad Adenauer wurde gerade zum Bundeskanzler ernannt und Herta Heuwer hatte die Currywurst erfunden, übernahm Hanna Dodenhoff das Mädchenturnen im TSV. Weil so kurz nach dem Kriegsende kein überdachter Raum fürs Training zur Verfügung stand, musste die Übungsleiterin mit ihrer Gruppe auf den Sportplatz ausweichen. „Für die Keulenherstellung schenkte der TSV der Gruppe zwei Bäume“, zitiert Mantke aus der Chronik. Zusätzlich zum Mädchenturnen übernahm Hanna Dodenhoff in den 1960er-Jahren dann auch das Kinderturnen. Unter dem Gütezeichen „Tante Hanna Turnen“ konnten die Kinder ihre turnerische Grundausbildung absolvieren.

Folgerichtig weitete die TSV-Ikone ihr Übungsleiter-Spektrum auf Frauen- und später auch mit großem Erfolg auf Seniorenturnen aus. Schon im ersten Jahr hatte sie 27 Mitglieder in der Gruppe. Als es im Jahr 1974 bei der Jahreshauptversammlung zum Rücktritt einer Übungsleiterin im Kinderturnen kam, sprang Hanna Dodenhoff – seit 2013 Ehrenbürgerin des Fleckens Ottersberg – wieder bei den Jüngsten ein. „Aus Liebe zum Turnen und zu den Kindern bin ich bereit, als Übungsleiterin wieder mitzumachen“, erklärte sie damals. Parallel zu ihren Verdiensten engagierte sich auch Günther Wiggers auf seine Weise für den TSV Ottersberg. „Er ist in Ottersberg eine Institution“, lobt Rudolf Mantke nicht nur die sportlichen Leistungen des 93-Jährigen, der von 1957 bis 1993 insgesamt 36 Jahre lang als Kassenwart die Finanzen des TSV regelte.

Eine Institution sei Wiggers nicht nur auf dem Sportplatz gewesen, sondern auch als unermüdlicher Heimatforscher und Archivar der Ottersberger Geschichte. Nicht von ungefähr erhielt Günther Wiggers, seit vielen Jahren Ehrenmitglied im TSV Ottersberg, im Jahr 2016 die „Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ überreicht. „Seine ruhige und trotzdem bestimmte Wesensart macht ihn zu einem sehr angenehmen Gesprächspartner. Dabei ist er in vielen Bereichen kompetent und daher auch ein guter Berater bei Fragen rund um den Verein und den Sport, aber auch in anderen Lebenslagen“, schätzt Mantke die TSV-Ikone, die sich immer noch gerne bei öffentlichen Veranstaltungen, Spielen und Sportveranstaltungen als Zuschauer blicken lässt und bei den Hauptversammlungen des Vereins zudem gerne den Part der Entlastung des Vorstandes und die darauffolgenden Wahlgänge übernimmt. „Er mittlerweile eine Institution, dabei sehr beliebt, kompetent, angesehen, zuverlässig und akzeptiert“, gerät Mantke ins Schwärmen.