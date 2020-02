Auf dem Jan-Richter-Platz wird das Morsumer Erntefest gefeiert. Einige Anwohner fühlen sich dadurch belästigt. (Björn Hake)

Der kleine Saal im Gasthof Niedersachsen war am Dienstagabend prall gefüllt. Über 40 Bürgerinnen und Bürger waren zur Sitzung des Gemeinderates gekommen. „Ich freue mich, dass sie alle so zahlreich zur Verabschiedung des Haushalts gekommen sind“, sagte der Ratsvorsitzende Thomas Metz (CDU). Dass er sich damit einen kleinen Scherz erlaubt hatte, war aber wohl allen klar. Denn der Großteil der Besucher gehörte zum Ernteverein Morsum – und die waren wegen eines anderen Tagesordnungspunktes zur Sitzung gekommen.

Der Gemeindeverwaltung und dem Rat liegt nämlich eine Petition von Menschen aus Morsum vor, in der gefordert wird, dass das Erntefest örtlich verlegt wird. „Wir, die Bürger der Ortschaft Morsum und den umliegenden Ortschaften fühlen uns durch das alljährlich im Oktober auf dem Jan-Richter-Platz in Morsum stattfindende Erntefest massiv belästigt“, heißt es in der Petition, die von 25 Bürgerinnen und Bürgern unterschrieben wurde. Auch habe das Erntefest seinen Charakter als geselliges Volksfest verloren und gleiche eher einem Festival. Die Anwohner würden durch die Erntefest-Besucher zum Teil beleidigt und sogar von betrunkenen Jugendlichen körperlich angegangen.

Rückhalt vom Rat

Nun hat dieses Anliegen auch seinen Weg auf die Tagesordnung des Gemeinderates gefunden. Wie Gemeindedirektor Harald Hesse erklärte, hätten die Bürger laut niedersächsischer Kommunalverfassung einen Anspruch auf Befassung mit der Sache. Ein Anspruch auf einen Sachbeschluss durch den Gemeinderat bestehe allerdings nicht. „Es wird hier also nicht darüber entschieden, ob das Erntefest bleibt oder nicht“, stellte Hesse klar. Der Abend zeigte aber dennoch, wie Verwaltung und Rat zu der Veranstaltung stehen.

„Verwaltungsseitig sind wir daran interessiert, dass das Fest erhalten bleibt“, sagte Hesse, schob aber hinterher, dass sich auch etwas ändern müsse. Damit ging er auf einen Kritikpunkt der Anwohner ein: die Lautstärke. So heißt es in der Petition, dass „die Musik mit einem solchen enormen Bass unterlegt wird, dass in den meisten umliegenden Häusern das Geschirr in den Schränken klirrt. An Schlaf ist für die Anwohner aufgrund der Lautstärke vor 5 Uhr morgens nicht zu denken.“

Dieter Mensen (Grüne Liste) schlug in die gleiche Kerbe. „Man muss die Anwohner verstehen. Es ist zu laut“, sagte er. Dabei verglich er das Morsumer auch mit dem Wulmstorfer Erntefest. „Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass man sich in der Lautstärke überbieten will. Es soll doch ein Fest für Jung und Alt sein. Aber so erreicht ihr nicht alle.“

„Wollen Lösungen finden“

Mit „ihr“ meinte Mensen den ausrichtenden Ernteverein Morsum. Der war zwar zahlreich vertreten, Wortbeiträge hielten sich an diesem Abend aber in Grenzen. Im Nachgang zur Sitzung äußerte sich Henning Krüger vom Ernteverein gegenüber unserer Zeitung aber zu den Vorwürfen. „Wir nehmen das sehr ernst“, sagte der 22-Jährige, „und wir wollen Lösungen finden“. So gebe es unter anderem schon Überlegungen, eine Musik-Sperrstunde für die Wagen nach dem Umzug einzurichten. „Auch diskutieren wir im Ernteverein darüber, Anwohnern für den Abend eine Telefonnummer zu geben, unter der die Probleme geschildert werden können, damit wir uns direkt darum kümmern können.“

Der Wille von Seiten des Erntevereins ist da, und Rückhalt gab es auch vom Rat, der Zuspruch war fraktionsübergreifend. „Es ist nicht selbstverständlich, dass solch eine Veranstaltung organisiert wird. Das Fest gehört ins Dorf, also auf den Jan-Richter-Platz“, sagte Anke Fahrenholz von der SPD. Die CDU ordnete es ähnlich ein. „Solche Veranstaltungen sollen Menschen zusammenbringen, der Platz wurde einst dafür geschaffen. Nun müssen Lösungen gefunden werden, wie man alle ins Boot kriegt“, sagte Arno Thalmann, der aber auch bedauerte, dass es im Vorfeld der Petition kein Gespräch zwischen Anwohnern und Ernteverein gegeben habe. Das bestätigte auch Henning Krüger. „Nach dem vergangenen Erntefest haben wir erst einen anonymen Brief mit Beschwerden bekommen, von der Petition haben wir erst später erfahren“, sagte er. Der 22-Jährige will aber nicht ausschließen, die Anwohner einzubinden. „Möglich wäre zum Beispiel, dass man sich nach dem Fest trifft und bespricht, was man besser machen kann. Aber auch vor dem Erntefest sollte das möglich sein.“

Der parteilose Heinz von Hollen gab dem Ernteverein auch noch einen Rat mit auf den Weg: „Ihr solltet diese kleine Krise zum Anlass nehmen, Regeln aufzustellen. Nehmt das selbst in die Hand und erledigt das zeitnah.“