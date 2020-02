Das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses war im vergangenen Jahr die Kulisse der Theatergruppe. Jetzt geht es ins Wellness-Hotel. (Björn Hake)

Die Theatergruppe des TB Uphusen hat schon eine sehr lange Geschichte hinter sich. Bereits seit Jahrzehnten steht Jahr für Jahr ein neues Stück auf dem Programm, das die Laienschauspieler auf die Bühne bringen. So wird es auch in diesem Jahr wieder sein. Und doch ist es ein besonderes oder zumindest ungewöhnliches Jahr für die Gruppe. Denn erstmals nach 27 Jahren wird nicht mehr Heinz Dieckmann mit auf der Bühne stehen.

Der 76-Jährige hatte sich Ende vergangenen Jahres, wie berichtet, gemeinsam mit seiner Frau Ingrid schweren Herzens in den Theater-Ruhestand verabschiedet. „Das ist natürlich auch für uns sehr traurig“, sagt Herfried Meyer, selbst Mitglied der Uphuser Theatergruppe. „Heinz war immer ein Publikumsliebling und hat auch mir persönlich viel beigebracht.“

Dennoch ist Meyer überzeugt davon, dass die Gruppe auch in diesem Jahr wieder ein erfolgreiches Stück auf die Bühne bringen wird. Denn für die übrigen Schauspieler geht der Theater-Alltag natürlich trotzdem weiter. Und so stand bereits im November vergangenen Jahres die Suche nach einem neuen Stück für die kommende Theatersaison auf dem Programm. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. „Wir haben im Hotel Haberkamp schließlich immer nur eine sehr kleine Bühne zur Verfügung und die Besetzung der Rollen muss natürlich auch zu uns passen“, weiß Meyer.

Dreiakter von Uschi Schilling

Doch auch in diesem Jahr ist die Gruppe wieder fündig geworden. „Arven is gor nich so eenfach“ heißt das Werk, das ab dem 21. März im Hotel Haberkamp aufgeführt werden soll. Der Dreiakter stammt aus der Feder von Uschi Schilling und wurde von Wolfgang Binder ins Plattdeutsche übersetzt. „Es handelt sich dabei um eine Stück, das hier in der Region noch relativ unbekannt ist“, freut sich Meyer. „Die Zuschauer können also mit einer gehörigen Portion Neugier zu den Aufführungen kommen.“

In der Komödie geht es um Ester Lanz, die von einem unbekannten Verstorbenen ein Wellness-Hotel erbt. Doch ganz so einfach bekommt sie es leider doch nicht geschenkt. Ester muss laut Testament erst einmal beweisen, dass sie das Hotel überhaupt führen kann. Das stellt sich jedoch als schwieriger heraus als gedacht, zumal sich am Tag vor der Eröffnung des Hotels plötzlich das gesamte Personal krank meldet. An einen Zufall glaubt Ester dabei jedoch nicht.

Nun ist ihr ganzes Improvisationstalent gefragt. So wird eine gelernte Maler- und Lackiererin kurzerhand zur Kosmetikerin und der türkische Dönerverkäufer mutiert aus der Not heraus zum Sternekoch. Der Verdacht auf Sabotage verstärkt sich allerdings noch, als am Tag der Eröffnung plötzlich das Telefon und die Wasserleitung in dem Wellness-Hotel defekt sind. Unter den Gästen scheint sich ein nicht zu unterschätzender Feind zu befinden. Wer das ist und zu welchen Mitteln er noch greift, das erfahren die Zuschauer bei den Vorführungen Ende März.

Probentermine verdichten sich

Bis dahin müssen die Mitglieder der Theatergruppe unter der Regie von Antje Lührs noch fleißig üben. „Aktuell treffen wird uns zwei Mal in der Woche zum Proben“, berichtet Meyer. „Je weiter es auf die Aufführungen zugeht, desto mehr verdichten sich aber natürlich die Probentermine.“ Ab März startet dann auch bereits der Bühnenaufbau im Hotel Haberkamp.

Die Premiere von „Arven is gor nich so eenfach“ steigt am Sonnabend, 21. März, um 20 Uhr. An weiteren fünf Terminen wird das Stück in Haberkamps Hotel aufgeführt: am Sonntag, 22. März, um 15.30 Uhr; am Mittwoch, 25. März, und Freitag, 27. März, jeweils um 20 Uhr; am Sonnabend, 28. März, um 15.30 Uhr sowie am Sonntag, 29. März, um 11 Uhr. Für diesen letzten Termin bietet das Hotel speziell für die Theatergäste ein Frühstücksbüfett nach Voranmeldung an.

Wer sich rechtzeitig Karten sichern möchte, kann dies am Sonntag, 1. März, ab 10.30 Uhr im Hotel Haberkamp beim Kartenvorverkauf machen. Ab Dienstag, 3. März, gibt es die übrigen Karten dann bei Dankleff Optik in Bremen-Mahndorf sowie der Papeteria in Uphusen zu kaufen.