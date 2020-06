Im Rathauspark in Thedinghausen haben sich Krähen niedergelassen. Das gefällt nicht jedem Anwohner. (Björn Hake)

Im Bereich des Rathausparks in Thedinghausen hat sich eine Krähen-Kolonie eingenistet – sehr zum Ärger einiger Anwohner. So haben sich zwei Bürgerinnen der Gemeinde schriftlich beim Landkreis Verden gemeldet und ihre Bedenken geäußert. In dem Schreiben behaupten sie: „Wenn Kinder mit Krähenkot in Berührung kommen und sich danach nicht sofort die Hände waschen, kann es gefährlich werden und Krankheiten von Tier zu Mensch übertragen werden.“ Und weiter: „Was der Krähe nichts ausmacht, kann beim Menschen hirnzerstörende Wirkung entfalten.“

Mittlerweile hat sich die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises dieser Sache angenommen. Es gab einen Vorort-Termin mit der Unteren Naturschutzbehörde, den Einwanderhebern und der Gemeindeverwaltung.

Im Ergebnis hat die Untere Naturschutzbehörde aufgrund der Krähennester über dem Radweg, der Bushaltestelle sowie der Fußgängerampel und der einhergehenden Verkotung erkannt, dass dieser Bereich von Menschen gemieden wird, was dazu führt, dass für den Straßenseitenwechsel nicht die Ampelanlage genutzt wird, heißt es in einer Beschlussvorlage, mit der sich der Rat der Gemeinde Thedinghausen an diesem Dienstag, 23. Juni beschäftigt. Und weiter: Die Straßenquerungen erfolge dann an anderer Stelle und stelle bei der stark befahrenen kurvenreichen Braunschweiger Straße eine konkrete Gefahr insbesondere für Kinder dar.

Im Rat der Gemeinde geht es nun darum, über eine Vergrämung der Tiere zu entscheiden. Laut Beschlussvorlage würde die Untere Naturschutzbehörde einen Antrag der Gemeinde Thedinghausen auf Vergrämung der Krähen in der ersten Baumreihe des Rathausparks entlang der Braunschweiger Straße wohl genehmigen, sofern nachgewiesen werden kann, dass keine mildere gleichwirksame Maßnahme möglich ist.

„Unerwünschte“ Effekte

Im Rahmen einer solchen Vergrämungsaktion müsse die Gemeinde aber permanent die Nestbaumaßnahmen durch die Entnahme der Nester behindern. „Sobald ein Krähenei im Nest vorhanden ist, darf dieses Nest nicht mehr entnommen werden“, schreibt die Gemeindeverwaltung. Weiterhin darf eine solche Nestentnahme nur bis zum 1. April eines jeden Jahres erfolgen. „In der Praxis bedeutet dies, dass im März eines jeden Jahres mehrmals eine Fachfirma mit einem Steiger oder Baumkletterer die Nestbauten entnehmen muss. Für die sieben relevanten Bäume mit geschätzten 30 Nestern entstünden Kosten von mehreren Tausend Euro pro Jahr“, rechnet die Verwaltung vor.

Außerdem weist die Gemeindeverwaltung auf mehrere „Unerwünschte“ Effekte hin, die durch solch eine Vergrämungsaktion enstehen können. So wäre es laut Verwaltung möglich, dass ab dem 1. April dennoch Nester gebaut werden, ein Rückzug in die vierte oder fünfte Baumreihe und somit in den Privatgarten des Parkanliegers wäre denkbar, ebenso eine Aufsplittung in kleine Kolonien nebst Kolonieaufbau in den angrenzenden Privatgärten, sodass anschießend noch mehr Krähen vorhanden sind.

Haushaltsansatz von 10000 Euro jährlich

Aufgrund der genannten möglichen Konsequenzen wurde daher bislang auch noch kein Vergrämungsantrag durch die Gemeinde Thedinghausen gestellt. „Fakt ist, dass die Krähen auch durch eine Vergrämung nicht verschwunden sein werden, sondern nur an einem anderen in der Nähe befindlichen Ort“, schreibt die Verwaltung. Alternativ zur Vergrämung per Nestentnahme könnte auch ein Auslichten der Bäume über dem Gehweg sein, um die Nistmöglichkeiten in diesem Bereich zu verringern, heißt es in der Vorlage. Der Ortseingangsbereich würde sich dadurch aber negativ verändern. Hierfür wäre ebenfalls eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich. Der Gemeinderat muss nun entscheiden, wie weiter vorgegangen werden soll. Sofern eine Vergrämung per Nestentnahme beantragt und genehmigt wird, müsste für das Jahr 2021 ein Haushaltsansatz von 10 000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Ein weiteres Thema im Gemeinderat ist außerdem ein Park- und Halteverbot im Wendehammer des Blumenwegs in Wulmstorf. Wie es in der Vorlage heißt, haben sich einige Anwohner darüber beschwert, dass häufig im Wendehammer Autos geparkt werden. Dies führe dazu, dass andere Fahrzeuge, insbesondere die Müllabfuhr, Schwierigkeiten beim Wenden haben.



Die Sitzung des Gemeinderates Thedinghausen an diesem Dienstag, 23. Juni, beginnt um 19.30 Uhr. Treffpunkt ist in der Gustav-England-Halle. Zu Beginn und am Ende der Sitzung gibt es wie immer eine Einwohnerfragestunde.