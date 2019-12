Die Landesstraße 168 ist besonders bei Staulage auf der A 1 nicht selten überlastet, weshalb es in Oyten seit langer Zeit Rufe nach einer Umgehungsstraße gibt. (Björn Hake)

Die Planungen für eine mögliche Umgehungsstraße durch Sagehorn, um das Oytener Ortszentrum verkehrlich zu entlasten, sind alles andere als neu. Doch nun stehen sie wieder einmal auf der politischen Agenda – das zumindest lässt die AfD-Fraktion wissen, obwohl darüber bisher eigentlich nur in einer nicht öffentlichen Sitzung gesprochen wurde. Doch genau das stößt der Fraktion übel auf. „Wir halten dieses Vorgehen für nicht bürgerfreundlich“, heißt es von Uwe Wappler in einem Schreiben an Bürgermeisterin Sandra Röse, das auch an den ACHIMER KURIER ging. Denn die AfD findet, dass dieses wichtige Thema von Anfang an unter Beteiligung der Bürger und nicht hinter verschlossenen Türen diskutiert werden sollte. Die Öffentlichkeit bei der grundsätzlichen Frage, ob überhaupt eine neue Trasse gebaut werden soll, auszuschließen, „halten wir für politisch falsch“, lässt die AfD verlauten.

Röse: Noch zu früh

Röse wollte indes – mit dem Schreiben konfrontiert – betont haben, dass es natürlich eine Bürgerbeteiligung geben werde. Allerdings erst, „sobald man weiß, was es für Optionen gibt“. Es mache schließlich keinen Sinn, irgendwelche „Luftschlösser“ ohne stichhaltige Zahlen, Daten und Fakten zu präsentieren. Bei den anderen Fraktionen zeigte man sich derweil irritiert über das Vorpreschen der AfD. „Für eine Bürgerbeteiligung ist es noch viel zu früh“, betonte Kai Grönke (CDU). Und auch Volker Schröder (SPD) merkte an, dass man an diesem Punkt noch lange nicht sei. Erst einmal sei es bisher darum gegangen, sich ein Bild zu machen und darüber zu befinden, „wie die Politik zu dieser Thematik allgemein steht“.