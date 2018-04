Anneke Luig und Myriam-Yasmin Schulz organisieren für die Stadt die Aktion "Achim kocht". (Kai Purschke)

Achim. Ein paar Lieblingsrezepte sind schon bei Anneke Luig vom Stadtmarketing eingetrudelt, demnächst dürften es aber noch viele, viele mehr sein. Denn die Organisatorin des Wettbewerbs "Achim kocht" hat damit begonnen, die zu Rezept-Sammelboxen umfunktionierten Wahlurnen im Rathaus und in Geschäften aufzustellen. Außerdem können die Rezepte während des Maibaumfestes an diesem Sonntag in der Innenstadt persönlich abgegeben werden. Dafür wird in der Nähe des Glockenspiels der eigens konzipierte Achim-kocht-Stand aufgestellt, an dem es auch kleinere Aktionen geben wird.

So oder so: Bis zum 30. Oktober haben alle Achimer Zeit, ihre Lieblingsrezepte einzureichen und sie haben die Chance, einen Preis zu gewinnen. Wie berichtet, erscheinen die besten Rezepte, die von einer Jury bewertet werden, am Ende in einem hochwertigen Kochbuch, das in Kooperation mit dem ACHIMER KURIER entstehen und das Wir-Gefühl in der Stadt stärken soll. Darin sollen nicht irgendwelche Rezepte veröffentlicht werden, sondern im besten Fall die Geheimtipps, Kindheitserinnerungen und Familientraditionen der Achimer. "Schön ist es, wenn die Teilnehmer dazu eine kleine Geschichte zu erzählen haben", hofft Anneke Luig, die auf dem Maibaumfest zusammen mit Marktmeisterin Myriam-Yasmin Schulz Rede und Antwort stehen wird, falls jemand Fragen hat.

Ein Wettbewerb für jedermann

Mitmachen kann jeder, ob als Einzelperson, Familie, Firma, Schule, Kita, Verein oder Mannschaft. Das Motto des Wettbewerbs lautet: "Die Stadt zum Kochen bringen. Von Bollen bis Baden. Vom Barbecue-Meister bis zur Bürogemeinschaft." Beteiligen daran will Anneke Luig "nicht nur Menschen, die gerne kochen oder essen oder beides, und die sich an dem Rezept-Wettbewerb beteiligen". Denn ebenfalls spiele die örtliche Gastronomie eine wichtige Rolle, sie soll später etwa die Siegerrezepte auf die Wochenkarten nehmen. Zum Mitmachen lädt Anneke Luig auch alle regionalen Erzeuger, Marktbeschicker, Hofladen-Betreiber und Lebensmittelhändler ein. Ebenso schon jetzt an der Teilnahme am Achim-kocht-Fest, das in Verbindung mit verlängertem Wochenmarkt und verkaufsoffenem Sonntag am ersten Oktoberwochenende stattfinden wird.

Als Jurychef und Schirmherr von "Achim kocht" fungiert der aus Achim stammende TV-Koch und Lebensmittelexperte Sebastian Lege. "Er fühlt sich der Region immer noch sehr verbunden und freut sich, die Schirmherrschaft von ,Achim kocht' zu übernehmen", erzählt Anneke Luig. Lege selbst war während seiner Dreharbeiten fürs Fernsehen für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der gebürtige Achimer war zuletzt mehrfach bei Veranstaltungen in Achim zu Gast. Beim jüngsten Stadtfest etwa und im Herbst 2017 tischte er in der Reihe "Gegessen wird, was auf den Tisch kommt" im Kasch den Gästen Schmackhaftes auf, danach trat er noch bei der 70-Jahr-Feier der Kreislandfrauen auf.

Nach dem Hauptschulabschluss hatte der Achimer seine Lehre im ehemaligen Verdener Parkhotel Grüner Jäger absolviert. Später arbeitete er im Ratskeller Bremen, im Überseemuseum Bremen, in der Steigenberger Gastronomie Cuabar in Hannover und als Küchenchef im Golfclub Hösel. Dann wechselte er in die Lebensmittelindustrie und wurde 2007 Produktentwickler bei Nestlé. Vor vier Jahren kam er zum Fernsehen und ist seitdem auf Pro Sieben und im ZDF zu sehen.

Weitere Informationen finden sich auf der nun freigeschalteten Homepage www.achim-kocht.de. Dort können Rezepte auch direkt übermittelt werden – oder per E-Mail an rezepte@achim-kocht.de, per Fax an 0 42 02 / 9 16 02 99, via WhatsApp an 01 72 / 5 26 39 71.