Anstoßen auf 40 Jahre Lions Club Ottersberg-Wümme (von links): Wolfgang Götz, Geert Mehlhop, Bettina Menke, Ram Pratap Thapa, Klaus Eckert und Walter Vorderstraße. (Björn Hake)

Dem Gemeinwohl dienen, den Weltfrieden festigen durch freundschaftliche Beziehungen zwischen den Völkern, gleichzeitig uneigennützig helfen in der Not. Die Liste der Aufgaben und Ziele der Lions Clubs ließe sich noch um zahlreiche Punkte erweitern, denn zusätzlich zur humanitären Hilfe weltweit fördern die 1,4 Millionen Mitglieder des Zusammenschlusses kulturelle Projekte und setzen sich für Toleranz, Humanität und Bildung ein. Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens hatte sich der Lions Club Ottersberg-Wümme zur Unterstützung des Vereins „BREPAL“ entschlossen, der im fernen Nepal medizinische Einrichtungen baut und damit den Menschen dort Hilfe zur Selbsthilfe gewährt.

Nicht ohne Stolz verwies Präsident Geert Mehlhop am Sonntag während einer Feierstunde im Rathaus auf Institutionen, die in der Vergangenheit mit finanziellen Mitteln unterstützt worden waren. Dazu gehören unter anderem der Parzival Hof in Quelkhorn, das SOS-Kinderdorf in Brandenburg und das Hospitalschiff „Anastasia“. Darüber hinaus konnten anlässlich der Hochwasser-Katastrophe im sächsischen Grimma 56 000 Euro Soforthilfe überwiesen werden. Die zur Verfügung gestellten Mittel seien ausschließlich durch Sponsoren und durch die Arbeit der Mitglieder generiert worden, informierte Mehlhop, denn ein „Scheckheft-Lionismus“ werde nicht geduldet. „Man lebt nicht, wenn man nicht für etwas lebt“, zitierte Mehlhop zum Abschluss seiner Rede den Schriftsteller Martin Walser.

Wertschätzender Umgang

„We serve“, unterstrich District-Governerin Bettina Menke das gemeinsame Motto. Der Respekt voreinander, ein wertschätzender Umgang miteinander und die freundschaftliche Verbundenheit zueinander seien dabei Eckpfeiler der Zusammenarbeit. Das Jubiläumsprojekt in Nepal diene dem Ziel, den Menschen in einer sehr hoch gelegenen Region dieser Erde Zugang zu ärztlicher Hilfe und zu heilenden Medikamenten zu gewähren. Gleichzeitig verwies sie auf die Bedeutung des Ehrenamtes und bezeichnete das Bürgerengagement als Verständnis von Solidarität der Starken mit den Schwachen. „Ehrenamtliche Tätigkeit bringt uns vieles, was uns größer macht: soziale Kompetenz, zusätzliches Wissen, echte Freundschaften und auch Selbstbewusstsein."

Honorarkonsul Ram Pratap Thapa beschrieb seine Heimat als faszinierendes Land. Zwischen den Nachbarn Indien und China sei es verschwindend klein, verfüge jedoch über eine ungeheure klimatische und botanische Vielfalt. Während die subtropischen Ebenen im Süden nicht weit über dem Meeresspiegel liegen, reihen sich im Norden acht der 14 Achttausender dieser Welt aneinander. Erwähnenswert sei auch das Kathmandu-Tal, wo Hinduismus und Buddhismus miteinander verwoben sind. Nicht unerwähnt ließ Tapa die Umweltprobleme im Land, verursacht zum Beispiel durch den wachsenden Tourismus. Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Nepal nannte er vorbildlich.

Landflucht ist Problem

So schön das Land, so groß die Probleme. Eines davon sei die Landflucht junger Menschen, die in den Staaten der Golfregion unter prekären Bedingungen für den Unterhalt ihrer Familien schuften, beschrieb der Mediziner Klaus Eckert die Situation in den ländlichen Gebieten. Frauen und alte Menschen leben hier bar jedes Komforts und ohne nennenswerte medizinische Betreuung. „Wir Ärzte arbeiten ehrenamtlich, wo wir gebraucht werden“, versicherte er und schilderte den Beginn von Hilfeleistungen im Osten. In Lehmhütten ohne Strom und Wasser habe man zunächst Wissen an die überaus bildungshungrigen jungen Menschen weitergegeben und nach und nach ein funktionsfähiges Gesundheitszentrum errichtet. Ein ähnliches Projekt sei nun auch für den Westen des Landes geplant, die Jubiläumsspende in Höhe von 21 000 Euro daher mehr als willkommen.