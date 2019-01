Nicht nur im Außenbereich, auch im Inneren der neuen Oberschule gibt es weiterhin Einiges zu tun. (Björn Hake)

Es wirkt immer mehr wie eine unendliche Geschichte: Lange Zeit war der Umzug der Oberschule in Langwedel in das neue Gebäude für den Sommer 2018 vorgesehen. Einige Monate davor folgte schon die Einschränkung, dass wohl nur das Erdgeschoss zum neuen Schuljahr schon bezugsfertig sein wird. Dann wurde der komplette Umzug auf die Herbstferien vertagt, was jedoch auch nicht zu realisieren war. Der letzte aus dem Rathaus verkündete Eröffnungstermin war für diesen Januar oder Februar angepeilt. Doch auch daraus wird nichts, wie inzwischen klar ist. „Der Termin im Februar ist nicht zu halten“, berichtet Rolf Korb, der die Bauamtsleitung des Projektes seit einem Jahr innehat.

Denn die Beschaffenheit des Estrichs bereitet weiterhin Sorgen. Wie bereits berichtet, trocknete der Boden trotz des warmen Sommers nicht wie gedacht. Und anders als erhofft, konnte diese Restfeuchtigkeit immer noch nicht beseitigt werden. Laut Korb besteht das Problem auf allen drei Etagen des Gebäudes, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung. „Im Erdgeschoss ist es am schwierigsten.“ Deswegen hat die Gemeinde als Bauträger nun Gutachter und Rechtsanwälte eingeschaltet. „Es wird vieles geprüft, ein abschließendes Ergebnis steht noch aus“, erzählt Korb.

Solange dieses nicht vorliegt, sei es auch müßig, einen neuen Eröffnungstermin ins Auge zu fassen. Die Hoffnungen ruhen nun darauf, dass die „mangelhaften Ausführungen“, wie sie Korb nennt, ausgebessert werden können, ohne die Arbeiten noch einmal komplett neu ausführen zu lassen. Denn das würde ohne Frage noch einmal zu einer weiteren erheblichen Verzögerung führen. An dem gesamten Projekt sind insgesamt 30 unterschiedliche Firmen beteiligt und Korb möchte betont wissen, dass fast alle einen wirklich sehr guten Job machen. Dass beim Estrich nun so geschlampt wurde, sei sehr ärgerlich und eben nicht planbar.

„Das liegt außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches“, befindet Korb. Ebenso die vorigen Probleme, dass es für die ausgeschriebenen Fensterarbeiten anfangs kein Angebot gegeben hatte und die zunächst engagierte Trockenbaufirma die Arbeiten einfach nicht aufnahm. Von der reinen Planung her hätte alles im Zeitplan ablaufen können. Ärgerlich sind die vielen Verzögerungen und die Probleme vor allem auch, weil andere Projekte in Langwedel so nicht wie erwünscht vorangebracht werden konnten. „Es bindet sehr viele Ressourcen im Rathaus“, sagt Korb. Immerhin kann der Schulbetrieb ohne Einschränkungen im bisherigen Bestand weiterlaufen.

Was das Estrich-Problem für Auswirkungen auf die Kosten hat, lässt sich noch nicht sagen. Bisher habe man sich im Kostenrahmen von 16,3 Millionen Euro befunden, aber natürlich führe jede Verzögerung zu zusätzlichen Kosten, so Korb, der nun schnell auf Ergebnisse der Prüfungen hofft. Diese werden dann auch zeigen, wie lange ihn das Bauvorhaben noch beschäftigen wird. Noch ist der Projektleiter aber guter Dinge, dass 2019 das Jahr wird, in dem die Langwedel Schüler ihr neues Domizil beziehen können.