Das Feuer drohte im Achimer Bruch bereits in eine Baumkrone überzugreifen. Dies konnte mit einem schnellen Löschangriff der vier Ortswehren allerdings verhindert werden. (Christian Butt)

Vier Achimer Ortsfeuerwehren haben am Donnerstagnachmittag einen Flächenbrand im Achimer Bruch gelöscht. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr von mehreren Anrufern, die auf dem Areal zwischen Eisenbahnstrecke und A 27 Qualm gesehen hatten. Nachdem die Ortsfeuerwehren Bierden und Uphusen ausrückten, wurden zusätzlich, um schnell mehr Einsatzkräfte und Wasser vor Ort zu haben, die Feuerwehren aus Achim und Embsen nachalarmiert. An einem Feldrand brannte auf fünf mal 15 Metern das Gebüsch. Das Feuer drohte bereits in eine Baumkrone überzugreifen. Dies konnte mit einem schnellen Löschangriff verhindert werden. Das Areal wurde mit Wasser durchnässt und anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Dennis Köhler, Sprecher der Feuerwehr Verden, weist indes wegen der aktuell hohen Temperaturen und der damit verbundenen Trockenheit auf eine hohe Gefahrenstufe für Waldgebiete hin, deren Warnstufen laut Deutschem Wetterdienst auch im Landkreis Verden in absehbarer Zeit auf der zweithöchsten Warnstufe liegen werden. „Mit den steigenden Temperaturen zum Wochenende nimmt in allen Landesteilen die Waldbrandgefahr zu“, warnt auch Klaus Jänich, Vizepräsident der Niedersächsischen Landesforsten. Ab Donnerstag herrscht fast im gesamten Wald Niedersachsens mittlere Waldbrandgefahrenstufe (Stufe drei von fünf). Im Laufe des Wochenendes nimmt die Gefahr dann weiter zu, sodass für Sonnabend in weiten Teilen Gefahrenstufe vier prognostiziert wird.

Vorsicht ist geboten

Klaus Jänich mahnt zur Vorsicht und Wachsamkeit: „Das Verbot, im Wald zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober zu rauchen oder Feuer zu entzünden, ist strikt einzuhalten – die Gefahr, die selbst von kleinsten Funken oder der achtlos weggeworfenen Zigarettenkippe ausgeht, wird vielfach unterschätzt.“ Die aufgrund der Urlaubszeit zahlreichen Besucher in den niedersächsischen Wäldern bittet er, Brände oder etwaige Verdachtsfälle umgehend dem Notruf 112 zu melden. „Waldwege und Zufahrten müssen freigehalten werden und dürfen nicht zugeparkt werden, um Einsatzkräften die ungehinderte Zufahrt zu ermöglichen,“ erinnert Jänich.

Dringend notwendiger Regen sei in den nächsten Wochen nicht zu erwarten. Deshalb gibt die Freiwillige Feuerwehr Verden einige Hinweise, um die Brandgefahr zu verringern. So dürften keine Zigaretten oder andere brennende oder glimmende Gegenstände in die Natur geworfen werden, auch nicht aus Fahrzeugen heraus, denn dadurch könne schnell ein Böschungsbrand an Autobahnen und Straßen entstehen. Gleiches gilt auch für Glasflaschen oder Glasscherben. Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen dürfen nicht auf trockenen Feldern oder Wiesen abgestellt werden – es besteht eine hohe Gefahr, dass sich die trockene Vegetation daran entzündet. Grillen ist in der Natur nur auf dafür ausgewiesenen Plätzen erlaubt.