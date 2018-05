Wo die Landwirte jetzt noch ihre Felder beackern, soll das Industrie- und Gewerbegebiet Achim-West entstehen. (Christian Walter)

Achim. Wenn es mit dem Amazon-Deal aus Sicht der Stadt Achim klappt, ist die letzte große und freie Gewerbefläche auf einen Schlag vergeben. Umso mehr ist Achim daran gelegen, mit dem Mammut-Projekt Achim-West zukunftsfähig zu bleiben, was die Ansiedlung von Unternehmen angeht. Wie es um die Planung der gleichnamigen Anschlussstelle an der Autobahn 27 derzeit steht und welche Sachstände es zum Projekt, zum Verkehr und zur Bauleitplanung gibt, das wird an diesem Dienstag, 29. Mai, in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr erörtert. Sie beginnt um 17 Uhr im Rathaus.

Dann soll es auch um die Realisierung des Vorhabens gehen, dass Achim – wie berichtet – nun in Kooperation mit Bremen auf die Beine stellen will. Daher möchte sich nun die Stadtverwaltung das grüne Licht des Stadtrates holen, um die Verträge für ein verbindliches Kooperationsmodell auszuarbeiten. Dazu gehören die Verhandlungen mit Bremen, das sich zum einen finanziell beteiligen soll und zum anderen auch Profit aus dem Gewerbegebiet schlagen würde. Im Herbst dieses Jahres dann würden die Verhandlungsergebnisse den Ratsgremien vorgelegt, rechnet die Verwaltung vor.

Das 75 Hektar große Industrie- und Gewerbegebiet könnte ab 2022 bezogen werden. Laut der sogenannten Machbarkeitsstudie, die eine positive Beschlussfassung des Bremer Senats zur Zusammenarbeit hatte, würde Bremen bis 2040 etwa 87,4 bis 174 Millionen Euro durch Achim-West generieren, die Stadt Achim in diesem Zeitraum, nach Umlagen, 18,5 bis 38,1 Millionen Euro. Die Gutachter gehen davon aus, dass auch die übrigen Gemeinden in Landkreis Verden sowie der Landkreis selbst von Achim-West profitieren.