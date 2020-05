Nach und nach öffnen nun wieder alle Abfallhöfe im Landkreis Verden, aber es gibt Regeln zu beachten. (Björn Hake)

Nach der durch die Corona-Pandemie bedingten Schließung im März öffneten Mitte April die drei Abfallhöfe des Landkreises in Beppen, Oyten und Kirchlinteln wieder. Nun ziehen auch die fünf anderen Abfallhöfe im Kreisgebiet nach und öffnen laut Kreisverwaltung Schritt für Schritt ihre Tore.

Ab Sonnabend, 16. Mai werden in Hülsen wieder Abfallanlieferungen angenommen. Auf dem Abfallhof in Ottersberg ist die Abgabe ab Dienstag, 19. Mai, regulär möglich. Die Abfallhöfe in Verden und Langwedel öffnen ab Mittwoch, 27. Mai, und auf dem Abfallhof in Achim wird der Betrieb wieder am Dienstag, 9. Juni, aufgenommen. Ab dem jeweiligen Startdatum gelten dann für die Abfallhöfe die regulären Öffnungszeiten.

„Anlieferer werden aus Schutzgründen gebeten, im Auto sitzen zu bleiben und den Anweisungen des Personals zu folgen“, heißt es vom Landkreis. Darüber hinaus bittet die Verwaltung, bei der Anlieferung auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen zu achten. Auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während der Anlieferung ist Pflicht.

Weitere Informationen zu den Abfallhöfen sind auch im Internet unter www.landkreis-verden.de/abfallhoefe abrufbar.