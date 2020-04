Die ersten Aufnahmebescheide für das neue Kitajahr hat die Stadt schon verschickt. Im Mai gibt es allerdings noch eine zweite Runde. (Waltraud Grubitzsch)

Schließungen wegen der Corona-Krise, Diskussionen über eine mögliche Erstattung der Kitagebühren und parallel dazu die anstehenden Bauarbeiten, um zusätzliche Betreuungsplätze für die Kinder in Achim zu schaffen: Es hat bei Weitem schon ruhigere Zeiten für den Kitabereich in der Achimer Verwaltung gegeben. Und doch müssen natürlich auch in solchen Zeiten die normalen Abläufe weiterlaufen.

Das bedeutet unter anderem auch, dass vor Kurzem wieder die Versendung der Aufnahmebescheide für das kommende Kitajahr auf dem Plan stand. „Regulär haben wir die Vereinbarung mit den freien Trägern, zum 1. März des laufenden Jahres die Aufnahmebescheide für das neue Kitajahr zu verschicken“, berichtet die zuständige Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker. „Dieses Jahr hatten wir diesen Termin wiederum in Absprache mit den anderen Trägern der Kitas aus organisatorischen Gründen auf den 1. April verschoben.“

Obwohl die Auswirkungen der Corona-Krise im Moment natürlich alle Arbeitsabläufe beeinflussten, sei dieser Termin beibehalten worden und die Bescheide seien in den vergangenen Tagen verschickt worden. „Da die Kommunikation zwischen Eltern, Kitas und Verwaltung zurzeit nur telefonisch oder per Mail erfolgen kann, braucht es ein wenig Geduld bei allen Beteiligten.“

Dass die Stadt Achim auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht alle Kinder mit einem Kitaplatz versorgen kann, ist mit Blick auf die angespannte Lage bei den Betreuungsplätzen in der Stadt erwartbar. Wie hoch die Zahlen tatsächlich ausfallen, könne zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht gesagt werden. „Die genaue Anzahl von unversorgten Kindern mit Rechtsanspruch ist noch nicht belastbar darzustellen. Zurzeit bleibt noch der Rücklauf der ersten Runde des Aufnahmeverfahrens abzuwarten“, kündigt Ysker an. Im Mai werde es eine zweite Aufnahmerunde geben. Dann stehe nämlich auch fest, wie viele Eltern von der Flexibilisierung des Einschulungstages für ihre Kinder Gebrauch machen.

Widerrufsvorbehalt wegen Masernschutzgesetz

Alle Aufnahmebescheide, die die Stadt jetzt schon verschickt hat, gelten ohne Vorbehalt. „Neu ist allerdings ein Widerrufsvorbehalt wegen des Masernschutzgesetzes, das zum 1. März 2020 in Kraft getreten ist“, erklärt die Fachbereichsleiterin. „Die Eltern werden darauf hingewiesen, dass der Aufnahmebescheid widerrufen werden kann, wenn die gesetzlichen Bestimmungen bis zum ersten Betreuungstag nicht erfüllt sind.“

Ziel des neuen Gesetzes soll es sein, Menschen in Gemeinschaftseinrichtungen – und hier besonders Kinder und Jugendliche – vor Ansteckungen mit Masern zu schützen. Jedes Kind muss daher, bevor es in der Kindertagesstätte seinen ersten Betreuungstag hat, über einen ausreichenden Impfschutz verfügen oder es muss ein ärztliches Attest zur Begründung einer Nichtimpfung vorgelegt werden. Ist das nicht der Fall, kann das Kind nicht in einer Kita betreut werden. Neu war in diesem Jahr für Eltern und die Verwaltung auch das zentrale Anmeldeportal für die Achimer Kitas. Erstmals konnten alle Anmeldungen sowohl für städtische Einrichtungen als auch für freier Träger auch online abgegeben werden. „ZAK, das zentrale Anmeldeportal für Achimer Kitas, bewährt sich in der Praxis“, sagt Ysker. „Nach einigen Nachbesserungen im Prozess kann als erste Einschätzung gesagt werden, dass die standardisierten zentralen Abläufe zur Transparenz und Beschleunigung des Gesamtverfahrens beitragen.“ Für eine umfassende Beurteilung sei der jetzige Zeitpunkt allerdings noch recht früh.