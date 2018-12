Reinhard Röhrs (links) und Jan Fritsch überzeugten in der Schützenhalle in Kreuzbuchen das Publikum mit schauspielerischem Können und musikalischem Zusammenspiel, das hervorragend aufeinander abgestimmt war. (Björn Hake)

Der Saal war rappeldicke voll. Sehr viele Gäste wollten das Programm der „Experten“ Reinhard Röhrs und Jan Fritsch mit ihrem schrägen Musikprogramm in der Schützenhalle von Kreuzbuchen in Ottersberg erleben. Die Veranstalter des Ottersberger Kulturvereins KuKuC waren über den Andrang für dieses „Swinging Christmas“ höchst erfreut und hatten eine Fichte auf die Bühne gestellt, die ihresgleichen suchte. Tapfer verteidigte Moderator Jan Jaap Roosing die Wahl des Baumes, der erbarmungswürdig aussah und nicht den Vorgaben der genormten Christbäume entsprach, die im Umland angeboten werden. „Aber“, so Roosing, „er musste weder Kunstdünger, Pestizide oder sonst welche ,Schutzspritzungen' ertragen und steht nun als absolutes Naturprodukt auf der Bühne."

Damit waren die ersten Lacher auf der Seite von Roosing und er kündigte nun in seiner unverkrampften Art das Duo „Die Experten“ an, die sofort in schwarzen Anzügen und mit Aktenkoffern auf die Bühne eilten, um ihr Weihnachtslieder-Aufklärungsprogramm zu starten. „Denn„, so Röhrs, „seit vielen Jahren werden die Weihnachtslieder falsch interpretiert und gerade Ottersberg ist resistent gegen jeden Versuch der Aufklärung.“

Das stellten er und sein Kollege sogleich unter Beweis, als sie zum Beispiel die „Stille Nacht“ in eine laute Nacht uminterpretierten, da ja bekanntlich außer Maria, Josef, dem Christuskind, Esel und Ochs auch Hirten mit Schafen, die drei Könige und jede Menge Engel bei der Ankunft des Heilands anwesend waren und sicherlich eine Menge los war dort im Stall in Bethlehem. Und schon jazzten die Beiden auf ihren Instrumenten los und brachten die Gäste in eine weihnachtliche Stimmung, die sie mit den Fußspitzen wippen ließ und fast zum Tanzen animierte.

Auch das Lied „Es ist ein Ros entsprungen“, sei jahrhundertelang missverstanden worden, so die Experten, da ein „s“ fehlte. Mit Getrappel auf dem Kontrabass begann nun ein wilder Ritt, denn der Weihnachtsmann wollte sein entsprungenes Ross wieder einfangen. Dafür bekam er reichlich Unterstützung durch die beiden exzellenten Musiker, deren schauspielerisches Können und musikalisches Zusammenspiel hervorragend aufeinander abgestimmt war. Die „Richtigstellungen“ der Experten kamen beim Publikum sehr gut an und manche lachten Tränen, wenn das Schneeflöckchen im Weißröckchen auf den bayerischen Boden fiel und von Fritsch mit der Klarinette schuhplattlermäßig interpretiert wurde, oder Röhrs mit dem Kochlöffel auf dem Schlagbass die Ankunft der Hirten vehement einforderte.

Auch das Publikum bekam an diesem Abend etwas zu tun. Es wurde mit dem Arbeitsauftrag, sich in Kleingruppen über die Funktion des Weihnachtsmannes Gedanken zu machen, in die Pause geschickt. So sollte zum Beispiel ausdiskutiert werden, warum sich der Mann in Rot nicht rasiere. Die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit sorgten im Anschluss ebenfalls für Heiterkeit beim Publikum.

Als es zum finalen Lied kam, verlangte Röhrs: „Gebt mir ein ,Oh'!“ Und dann: „Gebt mir ein ,Du'!“ Das Publikum gehorchte und schon begann das „Jazz-Lied“ „Oh, Du Fröhliche“ und alle machten mit. Als dritte Zugabe holten Fritsch und Röhrs ihre roten Plastik-Blockflöten hervor und beendeten den furiosen Ritt durch die Weihnachtsliederlandschaft mit „Alle Jahre wieder“. Und so lassen sie hoffen, dass es nächstes Jahr wieder in Kreuzbuchen mit den „Experten“ eine musikalisch-humorvolle, vorweihnachtliche Aufklärungsveranstaltung geben wird, die dem Kulturverein KuKuC eine volle Schützenhalle beschert.