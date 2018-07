Mahmut Yüksel. (FR)

Die Prognosen für den weiteren Bildungsweg waren alles andere als vielversprechend: Denn als Mahmut Yüksel die Grundschule in Bassen verlies, hatte er lediglich eine Hauptschulempfehlung in der Tasche. Seitdem ist viel passiert im Leben des heute 23-Jährigen. Den Zweifeln vieler Lehrer zum Trotz, ging er seinen Weg. Ein Weg, der zumeist steil nach oben verlief und der nun bald seinen vorläufigen Höhepunkt erreichen wird.

Denn Yüksel bereitet derzeit seine medizinische Promotion vor. Und diese wird er nicht irgendwo absolvieren, sondern in Harvard, einer der renommiertesten Universitäten der Welt. Noch genau erinnert sich Yüksel, der mit seiner türkischen Familie in Bassen aufgewachsen ist, an die ersten Schuljahre zurück. Als „kleines Trauma“ bezeichnet er die Zeit an der dortigen Grundschule.

Das habe hauptsächlich daran gelegen, dass er „nicht die umgänglichste Lehrerin“ gehabt habe und seine sprachlichen Leistungen nicht so gut gewesen seien. „Deutsch habe ich mir viel selbst beigebracht“, erzählt Yüksel, das in der Familie, die auch heute noch in Bassen lebt, damals meist türkisch geredet wurde. Und auch wenn seine Leistungen in Sport und Mathe besser gewesen seien, hätte es nach Ansicht der Schule nur für eine Empfehlung für die Hauptschule gereicht.

Gemischte Gefühle

Diese besuchte Yüksel in Oyten dann auch zunächst und hat gemischte Gefühle an diese Zeit. „Der Zusammenhalt dort war sehr stark, aber als Hauptschüler wurde man ein bisschen belächelt und nicht ganz für voll genommen.“ Nach der sechsten Klasse entschied er sich zum Wechsel auf die Realschule – gegen den Rat der Lehrer. Aber das sei durchaus ein Anreiz gewesen. "So etwas stachelt einen ja an", erklärt Yüksel.

Außerdem sei ihm bei einem Besuch von Verwandten in der Türkei bewusst geworden, welches Glück er eigentlich habe, in Deutschland zur Schule gehen zu dürfen, wo vergleichsweise viel bessere Standards herrschen. "Dieses System wollte ich dann auch nutzen." Zunächst einmal sei es auf der Realschule in Oyten aber nicht so gut gelaufen.

"Die Unterschiede waren schon groß", erinnert sich Yüksel. Bei 3,6 lag sein erster Notenschnitt. Doch, habe er vorher von Lehrern eher wenig Unterstützung erhalten, gab es auf der Realschule nun einen Pädagogen, der ihm seine Hilfe angeboten hätte. "Er hat mich wirklich gefördert", sagt der 23-Jährige, der sich in dieser Zeit Lern- und Arbeitsmethoden angeeignet und sonstige Freizeitaktivitäten zurückgeschraubt habe, um mehr Zeit zum Lernen zu haben.

In einem Jahr habe er seinen Schnitt so von 3,6 auf 1,6 verbessern können. "Da waren die Lehrer alle baff", berichtet Yüksel. Am Ende reichte für einen Realschulabschluss mit der Note 1,3 und gestärkt durch diesen Erfolg, wollte er nun auch das Abitur absolvieren, wofür er nach Achim ans Gamma wechselte. Auch hier habe er den Unterschied im Anspruch wieder stark gemerkt und die Leistungen wurden zunächst einmal schlechter. Letztlich schaffte Yüksel sein Abitur aber ohne Probleme – ebenfalls mit einer Note im Einserbereich.

Der Bildungsweg sollte damit aber noch nicht zu Ende sein. Zunächst schrieb er sich für ein Physik-Studium ein, welches er aber nach zwei Semester abbrach, weil es doch nicht das Richtige gewesen sei. Inzwischen studiert er im sechsten Semester Medizin an der Universität Hamburg und hat im vergangenen Wintersemester sogar mit dem Zweitstudium der Informatik begonnen. Da er sich besonders für Medizintechnik und computergestützte Neurowissenschaft interessiere, sei diese Kombination sinnvoll.

"Man merkt, dass man ein Vorbild sein kann"

Im Oktober geht es für Yüksel, der mit Freunden auch aktuell dabei ist, ein Start-up zu gründen, nun für zwölf Monate an die Ostküste der Vereinigten Staaten. Die Universität von Harvard hat seine Bewerbung angenommen, die Doktorarbeit in der elitären Einrichtung zu schreiben. Das vorläufige Thema lautet “Complexity and connectivity in first-episode psychosis“ – auf Deutsch: „Komplexität und Konnektivität in Erst-Episoden-Psychosen“. Dafür will er Patienten, die sich in der ersten Krankheitsphase einer Psychose befinden, untersuchen.

Dass sein bisheriger Werdegang nicht gerade alltäglich ist, weiß Yüksel und erzählt darüber daher auch gerne. "Man merkt, dass man ein Vorbild sein kann." Und das für Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund. Deutschland biete so gute Bildungschancen, die es zu nutzen gelte, auch wenn es in der Schule mal nicht so laufe wie erhofft. Ganz wichtig ist ihm der Aspekt Förderprogramme und Stipendien.

Erstmals habe er sich zu Realschulzeiten erfolgreich bei einer Stiftung beworben, die ihn finanziell, materiell und ideell bis zum Abitur unterstützt habe. Insgesamt seien es bisher elf Förderungen gewesen, die er von unterschiedlicher Seite erhalten habe und die seinen Weg mitermöglicht haben. "Ich kann es nur jedem raten, diese Angebote zu nutzen", betont er.