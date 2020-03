Auf dem Bewerbungsportal der Stadt Achim gehören die Ausschreibungen für Erzieherstellen seit geraumer Zeit fast schon zum gewohnten Bild. Immer wieder sucht die Stadt bekanntlich nach Fachkräften, um die freien Stellen im Kitabereich schnellstmöglich zu besetzen. Doch auch eine weitere Stellenausschreibung war mittlerweile schon häufiger zu finden – und zwar die für die Leitung der Achimer Stadtbibliothek. Zum dritten Mal musste die Stadt diese Stelle nun ausschreiben.

Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte die Stadt versucht, eine neue Besetzung für die Leitungsposition zu finden. Bisher leitet das Duo aus Stephan Leenen und Iris Arndt die Einrichtung. Eine externe Überprüfung der Stadtbibliothek hatte jedoch ergeben, dass sich die Doppelspitze auf Dauer nicht bewährt hat. Da intern niemand bereit war, die Position alleine zu übernehmen, wurde die Stelle extern ausgeschrieben. „Im ersten Durchgang hatten wir allerdings keinen einzigen Bewerber“, erinnert sich Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Also folgte einige Monate später der zweite Versuch.

Und zunächst sah es auch so aus, als ob es dieses Mal klappen könnte. Zwar sei die Bewerberlage erneut relativ dünn gewesen, „aber wir hatten einen wirklich tollen Bewerber und auch schon seine Zusage“, berichtet die zuständige Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker. Leider habe dieser dann aber doch kurzfristig abgesagt. Gegen einen besser bezahlten Job in einer Großstadt habe Achim keine Chance gehabt. „Es ist ohnehin ein grundsätzliches Problem, dass es wenig gut qualifizierte Kräfte in diesem Bereich gibt“, gibt Ysker zu bedenken. „Die wenigen Fachkräfte dann auch noch für eine Bibliothek in einer Kleinstadt zu begeistern, ist schwierig.“

Dennoch will sie und auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld die Hoffnung nicht aufgeben, dass jetzt mit der dritten Ausschreibung doch noch ein geeigneter Kandidat gefunden werden kann. „Wir haben jetzt wieder etwas Zeit ins Land streichen lassen und einen neuen Versuch gestartet“, berichtet Ditzfeld. Schließlich sei es wenig sinnvoll, kurz nach einer erfolglosen Ausschreibung sofort wieder mit dem Stellenangebot an den Markt zu gehen. Die Bewerbungsfrist laufe nach Angaben von Ysker nun bis zum Ende des Monats. „Danach hoffen wir natürlich, dass wir die Stelle so schnell wie möglich besetzen können.“

Auswirkungen auf das Stadtarchiv

Allzu groß ist der Zeitdruck für die Verwaltung aber glücklicherweise nicht. Das bisherige Führungsduo werde die Aufgaben weiterhin übernehmen, bis ein passender Ersatz gefunden wurde. Und dennoch hat die bisher erfolglose Suche nach einer Bibliotheksleitung nicht nur Auswirkungen auf die Einrichtung selbst, sondern indirekt auch auf das Achimer Stadtarchiv. Stephan Leenen soll nämlich eigentlich mit der halben Stelle, mit der er bisher die Stadtbibliothek geleitet hat, die Neustrukturierung des Archivs vorantreiben.

Doch diese Pläne müssen so lange zurückgestellt werden, bis die neue Leitung gefunden wurde. Das Stadtarchiv wird, wie berichtet, derzeit noch ausschließlich ehrenamtlich von Günter Schnakenberg und Helmut Köhler geführt. Die Politik hatte im Sommer vergangenen Jahres darüber beraten, ob eine halbe Stelle geschaffen werden soll, die die beiden Ehrenamtlichen bei ihrer Arbeit unterstützt und unter anderem auch die Digitalisierung von Dokumenten wie den Grundsteuer- und Gewerbeakten in die Hand nimmt.

Für eben jene Stelle wäre nun Stephan Leenen vorgesehen. „Er wird so lange in seiner alten Position bleiben, bis wir die Position in der Bibliothek besetzen konnten“, sagt Ditzfeld. Sollte das mit der jetzigen dritten Ausschreibung wieder nicht funktionieren, müsse man prüfen, ob es andere Möglichkeiten gebe, um geeignete Bewerber zu finden. „Vielleicht müssen wir dann auch darüber nachdenken, einen Headhunter zu engagieren“, kündigt Ditzfeld an.