Geschäftsführer Henning Rohde (li.), hier mit seinem Vorgänger Uwe Roggatz, beklagt Fachkräftemangel. (FOCKE STRANGMANN)

Fachkräftemangel hat die Verkehrsbranche in voller Ausdehnung erreicht. Das teilt das Verdener Nahverkehrsunternehmen Allerbus mit. „Uns geht das Fahrpersonal aus“, sagt Geschäftsführer Henning Rohde. So musste bereits seit diesem Donnerstag, 25. Oktober, ein Notfahrplan für die Linie 717 eingerichtet werden.

Seit dem 1. August betreibt die Verdener Verkehrsgesellschaft als kreiseigenes Unternehmen das Linienbündel im östlichen Teil des Landkreises Verden. Der Betriebsstart erfolgte reibungslos, und alles schien nach Plan zu verlaufen. Doch nun trifft das Unternehmen der Fachkräftemangel in voller Härte.

“Unser Fahrpersonal arbeitet am äußersten Rand der Belastungsgrenze“ beklagt Geschäftsführer Henning Rohde die Situation. „Eine Belastungsprobe in dieser Art und Dauer haben wir bisher noch nicht gehabt“, so Rohde weiter.

Seit dem Sommer sind Stellen als Linienbusfahrer im Unternehmen ausgeschrieben, die trotz intensiver Bewerbung bisher unbesetzt geblieben sind. Folglich müssen täglich die offenen Dienste vor allem in den Spitzenzeiten des Schülerverkehrs morgens und mittags auf die gesamte Belegschaft aufgeteilt werden.

In der Regel sei das Verkehrsunternehmen auf solche kurzfristig auftretenden betrieblichen Belange vorbereitet, sagt Rohde, allerdings nicht auf einen Zustand, der nun schon seit Monaten anhalte.

Dieses Phänomen sei jedoch kein Einzelschicksal des Verdener Unternehmens, sondern setze sich weit über die Landkreisgrenzen hinaus fort. Unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, wie die Lenk- und Ruhezeiten, konnten negative Auswirkungen auf den Linienverkehr bisher weitestgehend vermieden werden.

„Krankheitsbedingte Ausfälle nicht zu vermeiden“

„Unser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten hervorragende Arbeit“, lobt Rohde die Belegschaft. „Doch nun kommt erschwerend hinzu, dass zu dieser Jahreszeit auch krankheitsbedingte Ausfälle nicht zu vermeiden sind“. Im benachbarten Heidekreis musste bereits ein Notfahrplan umgesetzt werden, um die Beförderungspflicht ohne weitreichende negative Folgen aufrecht zu erhalten.

Einen solchen Notfahrplan hat Allerbus nun auch mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) und dem Landkreis Verden für das Linienbündel Verden-Ost erarbeitet.

Ziel ist es, vorbereitet zu sein, wenn die Personalsituation sich noch weiter verschärfen sollte. Der Notfahrplan betrifft ausschließlich die Linie 717 Hönisch über Döhlbergen, Rieda und Hutbergen zu den Verdener Schulen und zur Grundschule Dauelsen.

Die Fahrplan-Fahrten 717 003 und 717 004 von Hönisch zur Grundschule Dauelsen werden zu einer Fahrt zusammengelegt. Statt eines normalen zwölf Meter langen Linienbusses kommt ein Gelenkbus mit höherer Fahrgastkapazität zum Einsatz. Die Ankunft an der Grundschule Daulesen wird sich um wenige Minuten verspäten.

In Folge dessen wird die Fahrt 717 001 (planmäßige Abfahrt um 6.55 Uhr ab Hönisch, Barneschweg) erst verspätet aufgenommen. Alle Haltestellen dieser Fahrt werden dann mit etwa 35 Minuten Verzögerung abgefahren.

Die Fahrten 717 002 und 717 005 um 7.52 Uhr und 8.03 Uhr werden ganz entfallen. Inwiefern der Notfahrplan ausgesetzt werden kann, ist abhängig von der personellen Entspannung. Ziel ist es, am Vortag über dessen Umsetzung zu entscheiden und dann über das Internet und soziale Medien zu informieren.

„Zuversichtlich, dass sich die Personallage mittelfristig entspannt“

Das Verkehrsunternehmen arbeitet hierzu in enger Abstimmung mit dem Schulträger zusammen und bittet die betroffenen Eltern, Schüler- und Schülerinnen um Verständnis. „Wir sind zuversichtlich, dass sich die Personallage mittelfristig wieder entspannt“, berichtet Rohde.

Allerbus hat dazu ein Paket geschnürt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. An erster Stelle steht die Qualifizierung und Führerscheinausbildung. Auch die Werbetrommel auf dem Arbeitsmarkt hat einen ersten Erfolg gebracht, so konnte Allerbus eine der offenen Stellen Anfang dieser Woche wiederbesetzen.

Aktuelle Informationen sind über die Internetadresse www.allerbus.de sowie über die VBN-Hotlinie 04 21/ 59 60 59 abrufbar.