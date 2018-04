Juana Wetzel, Jürgen Nachbar, Ingrid Hashagen und Heidi Ehrecke (von links) vom Organisationsteam stimmen mit bunten Papierhüten aufs Herbergstraßenfest ein, bei dem die Besucher am 5. Mai solche Hüte gestalten können. (Kai Purschke)

Achim. Von wegen an der Herbergstraße gäbe es keine Geschäfte: Mit dem offenbar verbreiteten Irrglauben in Achim möchten die an der Einkaufsstraße ansässigen Kaufleute immerzu aufräumen und ganz besonders mit dem Herbergstraßenfest, dessen achte Auflage am Sonnabend, 5. Mai, stattfindet. Von 10 bis 15 Uhr soll es gehen – "aber wenn viele Menschen da sind, gerne auch länger", sagte Ingrid Hashagen vom Organisationsteam.

Ihre Mitstreiter und sie haben sich wieder allerhand einfallen lassen, um den Besuchern aller Generationen etwas bieten zu können. Bereits um 8 Uhr beginnt der Aufbau für den Flohmarkt, die Verkaufsstände werden sich zwischen den Aktionsständen und den Attraktionen befinden. Um 10 Uhr startet offiziell der Verkauf, pro Meter haben Anbieter drei Euro zu zahlen. Anmeldungen nimmt Juana Wetzel noch unter der Telefonnummer 01 74 / 7 74 53 96 entgegen.

Das Technische Hilfswerk wird ein Boot präsentieren, die Klöppelfrauen demonstrieren ihre Handwerkskunst und die Parkbouler zeigen auf dem Alten Markt, wie man zielgenau die Kugeln wirft. "Für Kinder wird es eine Hüpfburg geben und eine Ecke, in der sie mit Straßenkreide den Boden bemalen können", erzählt Ingrid Hashagen. Heidi Ehrecke ergänzt, dass Till Simon mit seinen Musikschülern ab 12.30 Uhr unter freiem Himmel musizieren wird, der Behindertensportverein Rollstuhlsport demonstriert und auch die Handballer der SG Achim/Baden einen Parcours aufbauen werden. Apropos Parcours: Den können die Besucher nach einer kurzen Einweisung auch mit einem Segway abfahren, wie Wolfgang Schirmer erklärt.

Insbesondere Kinder können beim Upcycling von 10 bis 12 Uhr Schmuck aus Fahrradschläuchen herstellen, es gibt Kaffee, Kuchen und Waffeln; außerdem werden Bratwurst und Pommes geboten. "Und wir starten eine Verlosung, dafür müssen die Gäste Fragen zu einem Quad beantworten", erzählt Jürgen Nachbar. Nur wer um 14.30 Uhr vor Ort ist, könne einen der Preise bekommen. Die Herbergstraße soll mit bunten Hüten und Luftballons geschmückt werden und, wenn das Wetter mitspielt, zu einer lebenden Meile werden.

Zwei Lesungen sind geplant: Zum einen wird die Langwedeler Kinderbuchautorin Jana Meyer-Knecht schon vormittags auf dem alten Markt lesen, zum anderen steht Literatur ab 13 Uhr im Bücherwurm auf dem Programm. Zu hören sind Auszüge aus dem Werk „Trespass City“ des 2016 verstorbenen Autors und Übersetzers Axel Monte. Lars Sinda und Christian C. Kruse werden das kurze Prosastück lesen, das in einer Zwischenwelt spielt. Zudem wird Kruse eigene Geschichten dabeihaben, die die Zuhörer in andere Welten entführen sollen.

Der Eintritt zu allen Aktionen ist frei und doch setzt das Organisationsteam darauf, dass es trocken bleibt am 5. Mai, damit die Achimer zur Herbergstraße kommen.