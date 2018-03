Eine lange Tradition hat die Buchhandlung Mahnke in der Verdener Fußgängerzone. Maria Mahnke (links) führt das Geschäft in sechster Generation. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Die Glastür ist wie ein Portal in eine andere Welt. Dahinter offenbart sich ein ganzer Mikrokosmos. An den Wänden und auf Tischen – überall Bücher, in denen wohl zahllose Geschichten stecken. Zieht man die Tür hinter sich zu, verstummt der Verkehrslärm der Hauptstraße. Geradezu beruhigend wirken dann die am Fenster vorbeifahrenden Autos. Die Glasfront erstreckt sich über die ganze Ladenfläche der Buchhandlung Hoffmann im Zentrum Achims. Ordentlich gestapelt liegen die neuesten Romane auf Tischen. Eine ganze Fläche vereinnahmen die beliebten Ostfriesenkrimis von Klaus-Peter Wolf.

Neben einer großen Bücherauswahl finden Kunden im Geschäft von Veit Hoffmann und seiner Ehefrau Iris Hunscheid vor allem eines: eine auf sie zugeschnittene Beratung. "Wir kennen viele unserer Kunden persönlich", sagt Hoffmann. In der inhabergeführten Buchhandlung gibt es aber noch mehr als Seiten voller Buchstaben zwischen zwei Deckeln. Sie veranstaltet regelmäßig Lesungen, wie jüngst die von Krimiautor Wolf in der St.-Laurentius-Kirche. "Das ist ein Erlebnis, das der Onlinehandel nicht ersetzen kann", sagt der gelernte Buchhändler, der sich 2006 in Achim selbstständig machte.

Immer eine Empfehlung parat: Buchhändler Veit Hoffmann in seinem Geschäft an der Obernstraße in Achim. (STRANGMANN)

Die Konkurrenz aus dem Internet, aber auch rückläufige Verkäufe machen klassischen Buchhandlungen, von denen es in Deutschland etwa 4700 gibt, das Leben schwer. Immer mehr Geschäfte schließen – auch die großen. In einer Krise steckt der stationäre Buchhandel dennoch nicht, sagt Hoffmann. "Wir kämpfen nicht ums Überleben. Dem Buchhandel geht es gut." Diesen Eindruck stützen auch Zahlen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. "Der Umsatz aus Büchern ist in den vergangenen zehn Jahren stabil geblieben", sagt dessen Sprecher Thomas Koch. Die Hälfte des Umsatzes von insgesamt 9,3 Milliarden Euro sei 2017 im klassischen Buchhandel umgesetzt worden, der Anteil des Internets lag bei 18,2 Prozent. Der Rest verteile sich auf das Direktgeschäft der Verlage sowie Nebenmärkte.

Auch wenn Fußgängerzonen immer weniger frequentiert würden – das Erlebnis des Stöberns könne nur das Geschäft vor Ort bieten, sagt der 45-jährige Hoffmann. Er bietet neben Büchern daher auch andere Produkte an, deren Auswahl zuweilen überrascht. So finden sich zwischen den Werken diverser Autoren auch kleine Flaschen gefüllt mit der Salatsoße der "Alten Backstube" auf Sylt. Bildbände, Romane, Sach- und Kinderbücher füllen zwar den Großteil der Regale, aber auch Schulbücher sind bei Hoffmann erhältlich. Nachdem das Achimer Schreibwarengeschäft Schröder vergangenes Jahr geschlossen hatte, ist auch Schulmaterial dazugekommen.

Von heute auf morgen lieferbar

Die Buchhandlung hat zudem einen Onlineshop eingerichtet, verknüpft mit einer Datenbank. Diesen Service bieten laut Börsenverein mittlerweile zwei Drittel aller Buchhandlungen in Deutschland an. Doch bei all der Anpassungsfähigkeit gibt es etwas, wofür selbst große Online-Riesen den stationären Buchhandel beneiden, sagt Hoffmann, der seit 2014 ein zweites Geschäft in Bonn führt. "Um die eine Million Titel kann ich von heute auf morgen bestellen – das schafft nicht einmal Amazon Prime."

Einen Online-Shop hat die Buchhandlung Mahnke in Verden nicht – zumindest noch nicht. Notwendig sei der bislang nicht gewesen, das Geschäft in der Fußgängerzone gibt es immerhin schon seit 1841. "Bei einem Großteil unserer Stammkundschaft kamen schon die Großeltern zu uns", erzählt Inhaberin Maria Mahnke. Trotzdem möchte sie dieses Jahr mit einer Internetseite an den Start gehen. Denn immer mehr Kunden fragen danach. "Es muss einfach sein", sagt die 37-Jährige. Ein bisschen, gibt die Buchhändlerin in sechster Generation zu, tut sie sich schwer mit solchen Veränderungen.

Wer den Laden betritt, der sieht eine klassische Buchhandlung, wie es sie immer seltener gibt. Allein schon das Mobiliar auf den 120 Quadratmetern Ladenfläche versprüht nostalgischen Charme. Die Regale aus dunklem Holz entlang der Wände sind schon seit den 1980er-Jahren mit Büchern gefüllt. Nur die Titel der meist frontal stehenden Werke ändern sich laufend – je nachdem, was gerade auf den Bestseller-Listen steht, neu erschienen ist oder das achtköpfige Buchhandlungs-Team seinen Kunden ans Herz legen möchte.

Lesezeichen und Kalender sind die wenigen Artikel, die außer den Büchern in den Regalen zu finden sind. Schreibbedarf wie viele ihrer Mitbewerber bietet Maria Mahnke nicht an. Sie begründet das so: "Wir sind eine Buchhandlung. Wir verkaufen Bücher." Dazu zählen auch Restbestände aus vergangenen Tagen, die Kunden bei Interesse erstehen können. Aus drei Regalreihen ganz hinten im Laden gucken verblichene, teils etwas abgewetzte Einbände aus Stoff und Leder hervor. Vor allem für die Laufkundschaft ist das interessant, die es beim Bummel durch die Fußgängerzone spontan in den Laden, unter dessen Dach sich auch ein Theaterverlag befindet, verschlägt.

Solches Publikum gibt es vor allem in den Ortszentren. Bei Katrin Göstemeyer, die die Bücherkiste in Riede betreibt, ist das anders. Der Anbau mit blau gestrichener Holzfassade im skandinavischen Stil, direkt neben ihrem Wohnhaus, liegt an einer Kreisstraße. Die Autos rauschen nur so vorbei. Doch der Standort ist kein Nachteil. Göstemeyer, die ihren Laden seit 26 Jahren betreibt, hat einen festen Kundenstamm. Sie sieht sich als ländlicher Nahversorger – nur eben für das geschriebene Wort. "So langsam setzt sich das Bewusstsein durch, die kleinen Läden schätzen zu lernen", sagt Göstemeyer.

Angefangen hatte die gelernte Buchhändlerin und ausgebildete Grundschullehrerin im Arbeitszimmer ihres Mannes. Als die Bücher drohten, im eigenen Heim überhandzunehmen, kam 1995 der zweistöckige Anbau dazu. Helles Holz dominiert den Laden. Eine Treppe führt auf die Empore, wo ein Bereich mit Gesellschaftsspielen, eine Schnäppchenecke und das Reich von Goldschmiedin Manuela Kalms, die zum Team der Bücherkiste gehört, warten. Unten, direkt vor dem Schaufenster, stehen eine antike Kommode und ein Ohrensessel. Ein gemütlicher Laden, in jedem Winkel gibt es etwas zu entdecken.

In ihrem Geschäft verkaufen die 60-Jährige und ihre drei Mitarbeiterinnen auch Hörspiele, Leselampen sowie jahreszeitliche Deko, E-Book-Reader und digitale Bücher. Kunden können auch per Nachrichtendienst WhatsApp bestellen. Andererseits versucht Göstemeyer auch, Kunden in den Laden zu ziehen. Das ist etwa bei der Frauen-Lesenacht der Fall. Dann sind da noch Aktionen wie das "Einschließen und genießen". Drei Stunden haben Kunden das Geschäft ganz für sich. Göstemeyer verschafft aber auch "Blind Dates" mit einem Buch. Titel und Klappentext sind dabei verdeckt, der Leser muss sich unvoreingenommen auf die ersten Kapitel einlassen.

Kleine Buchhandlungen wie die Bücherkiste haben die meisten Exemplare in geringer Stückzahl vorrätig. Gäbe es die Buchpreisbindung nicht, wären sie großen Konkurrenten gegenüber benachteiligt. Es könnte zum Preiskampf kommen. Göstemeyer: "Wenn das aufhört, ist es das Ende der kleinen Läden."