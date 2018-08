Kinderspaß in der Innenstadt bei hochsommerlichen Temperaturen. (fotos: Karsten Klama)

Achim. Als der Achimer Bürgermeister Rainer Ditzfeld am Donnerstagvormittag die Bühne am Marktplatz betrat, um das 22. Kinderstadtfest zu eröffnen, wussten die Anwesenden noch nicht recht, was sie erwarten sollte. Ditzfeld dankte seinen Mitarbeitern und der Eventagentur „pep up“ für die Organisation der Großveranstaltung. Auch über das schöne Wetter freute er sich: „Der liebe Gott meint es gut mit den Achimer Kindern.“

Doch dann sollten die Zuschauer daran erinnert werden, dass das Kinderstadtfest unter dem Motto „Vorhang auf für Achim – Was für ein Theater“ stand, als zwei Männer in wilden Seeräubertrachten die Bühne enterten und sich als Käpt’n Hein und dessen Gehilfe Knoten-Kai vom Piratenschiff „Wilde 13“ vorstellten. „Und du, Herr Bürgermeister, wirst jetzt dein Piratenpatent ablegen!“ rief der Käpt’n unter allgemeinem Applaus. Ditzfeld klatschte ebenfalls und lachte laut auf, als der Pirat mit der Augenklappe hinzufügte: „Das ist nicht so einfach, wie Bürgermeister von Achim zu werden.“

Schlachtrufe und Seemannsknoten

Mit viel Elan und großem Spaß folgte er den Anweisungen der beiden Berufspiraten: Er setzte sich eine Piratenmütze auf, übte sich in Schlachtrufen, erlernte den Piratengang, fertigte einen Seemannsknoten und kippte sich Waldmeister- und Himbeersaft hinter die Binde. Beim anschließenden Piratentanz mit Käpt’n Hein und Knoten-Kai wirbelte das Stadtoberhaupt über die Bühne und ließ die Hüften wackeln. Das Patent habe er sich redlich verdient, meinte Käpt’n Hein, und als Ditzfeld freudig die Urkunde entgegennahm, machte er die beachtliche Ankündigung: „Ich hänge den Job als Bürgermeister an den Nagel und werde Pirat!“ Von nun an wolle er als Mitglied einer Piratenbande vor Bremen tätig sein.

Ebenso euphorisch zeigte sich Dörte Sittig von „pep up“. Mit der Umsetzung des Kinderstadtfestes sei sie sehr zufrieden und betonte, dass es noch nie so viele Aktivitäten wie in diesem Jahr gegeben habe: Unter anderem stünden Kinderbacken, der Auftritt einer Kindertanzgruppe, eine Kangatrainings-Vorführung und eine plattdeutschen Märchenstunde auf dem Programm. Die beiden Piraten habe sie beim Hafenrevue-Theater in der Bremer Überseestadt angeheuert, erzählte Sittig und fügte an: „Ohne die großzügige Hilfe der Sponsoren wäre all das nicht möglich gewesen.“

Auch die Aussteller sorgten unter anderem mit zwei Karussells, einem Bungee-Trampolin, einem Autoscooter und einer großen Losbude für Leben in der sonst so betulichen Achimer Innenstadt. Trotz des anhaltenden Hochsommerwetters war jedoch nicht bei allen Gewerbetreibenden eitel Sonnenschein. Mirja Müller-Weber, die beim Achimer Mühlengrill Bratwürste und Kräutersteaks verkaufte, sagte: „Heute ist weniger los als letztes Jahr.“ Aufgrund der schwülen Hitze würden viele Achimer zuhause bleiben, meinte sie. Die Dame vom Crêpes-Stand sah es etwas weniger kritisch: „Trotz der Wärme ist man zufrieden.“

Patrick Frauenreuther, Fachdienstleiter Erste Hilfe und Notfallausbildung, lehnte an seinem Rettungswagen neben dem Marktplatz und gönnte sich ein Eis. Ein sehr entspannter Nachmittag sei dies für ihn, er habe weder Unfälle noch Schwächeanfälle zu verzeichnen. „Die Eltern passen gut auf, dass ihre Kinder genug trinken“, sagt er. Trotzdem würde ihm nicht langweilig werden, da sich viele Kids seinen Rettungswagen anschauen wollten.

Auf der großen Bühne reckten am Nachmittag mehr als ein Dutzend Kinder ihr „Piratenpatent“ in die Höhe. Sie hatten bei Käpt’n Hein und Knoten-Kai die gleiche Piratenausbildung belegt wie Ditzfeld. „Das Trinken hat am meisten Spaß gemacht“, sagte der Absolvent David und vergnügte sich dann beim gemeinsamen Piratentanz auf der Bühne. Dieses Mal nicht dabei: Rainer Ditzfeld. Was dafür sprach, dass er entgegen seiner Ankündigung wohl doch wieder seine Amtsgeschäfte als Bürgermeister aufgenommen hatte.