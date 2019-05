Auch die Mühle in Achim kann am Mühlentag erkundet werden. (Hake)

Sie sind Zeitzeugen eines längst vergangenen Handwerks und haben alle eine lange Geschichte hinter sich. Einmal im Jahr am Pfingstmontag stehen eben diese Geschichte und die Mühlen selbst im Mittelpunkt. Und so nehmen auch in diesem Jahr deutschlandweit wieder knapp 1000 Mühlen am Deutschen Mühlentag teil. Mit dabei sind mit jenen aus Achim, Etelsen, Blender, Emtinghausen und Quelkhorn auch fünf Vertreter aus dem Nordkreis. Und auch wenn der Mühlentag in diesem Jahr bereits zum 26. Mal stattfindet und sich auch im Landkreis Verden schon seit einigen Jahren beteiligt wird, so haben speziell zwei Vereine aus der Region dieses Mal ganz besonders Grund zum Feiern.

Allen voran der Verein zur Erhaltung der Achimer Mühle. Der feiert in diesem Jahr nämlich sein 50-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wird beim Mühlenfest am Montag, 10. Juni, eine Ausstellung zur Geschichte des Vereins zu sehen sein. Darüber hinaus findet erstmals ein Flohmarkt statt, zu dem sich Interessierte auch jetzt noch anmelden können (Telefonnummer: 01 74 / 7 74 53 96). Der traditionelle Frühschoppen an der Achimer Mühle wird ab 11 Uhr musikalisch von der Band Ocean's 3 begleitet. Ab 14 Uhr treten dann der Musiker Till Simon und Maxi Suhr im Schatten der Mühlenflügel auf. Auch die Achimer Klöppelgruppe wird vor Ort sein, um über die Handarbeit zu informieren.

Jan Wind in neuem Kleid

Die Etelser Mühle „Jan Wind“ indes kann sich beim diesjährigen Mühlentag erstmals mit ihrem neuen Kleid, der Turmverkleidung, präsentieren. Im Herbst vergangenen Jahres hatte der zuständige Dorfverein die Turmsanierung abgeschlossen, in die insgesamt 36 700 Euro geflossen waren. Beim Mühlentag haben die Besucher von 11 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich das Bauwerk bei einer Führung mit Mahlgängen genauer anzusehen.

In der Samtgemeinde Thedinghausen öffnen gleich zwei Mühlen am Pfingstmontag ihre Türen. In Blender erwartet die Besucher dabei ein volles Programm. „Mit Frühkonzert, altem Handwerk, Flohmarkt, Samba-Rhythmen, kulinarischen Highlights, Kinderbelustigung und natürlich den fachkundigen Führungen durch den 1872 erbauten dreistöckigen Galerieholländer“, wie der Ernte- und Mühlenverein ankündigt. Bereits morgens ab 9 Uhr werden die Flohmarktstände aufgebaut. Auch kurzentschlossene Anbieter sind hierzu noch willkommen. Zum offiziellen Beginn um 11 Uhr startet dann das Blasorchester aus Uphusen mit dem Frühkonzert.

Volles Programm in Blender

Auf dem Freigelände findet man neben der Mühle auch Oldtimer und alte Traktoren, die angeschaut werden können. Jürgen Knake aus Schwarme zeigt zudem seine Kettensägekunst und Rotraud Scholz ihre Marionetten. Imker Stefan Homann aus Wulmstorf ist ebenso dabei wie Volker Wolters mit seiner Ausstellung „Alt-Blender“ und Sven Ampts zeigt eine Fotoausstellung zum Thema „Infrarot-Fotografie“. Am Nachmittag wird eine Samba-Gruppe aus Martfeld mit brasilianischen Rhythmen für zusätzliche Stimmung sorgen. Für Kinder ist Ponyreiten, Dosenwerfen und eine Hüpfburg vorgesehen. In der zweiten Mühlenscheune ist im ersten Stock das Museum weiter gewachsen. Ein Schwerpunkt wird in diesem Jahr die Ausstellung von altem Geschirr und Porzellan sein. Dort wird auch das Weben am Webstuhl und das Spinnen am Spinnrad gezeigt. Darüber hinaus geben die beiden ausgebildeten Müller des Vereins, Kurt Hustedt und Charly Neumann, Auskünfte über die Mühle und ihre Funktionsweise.

Auch in Emtinghausen will man sich die Chance nicht entgehen lassen, sich am Mühlentag zu präsentieren. „Als Betreiber der Emtinghauser Mühle und Mitglied im Deutschen Mühlenverband ist es für uns eine besondere Verpflichtung, an diesen Tag unsere Türen für ein breites Publikum zu öffnen“, kündigt der Dorfverein Emtinghausen/Bahlum an. In und um die Mühle gibt es daher ein vielfältiges Programm. Von 11 bis 13 Uhr gehört dazu ein Jazzfrühschoppen mit der Band Viertel9, ab 13 Uhr beginnen die Führungen. In Quelkhorn sind indes in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr Führungen durch die Mühle geplant. Darüber hinaus soll es auch dort Musik sowie einen Second-Hand-Markt geben.



Weitere Informationen zum Mühlentag und eine Übersichtskarte mit allen Teilnehmern gibt es auch im Internet unter www.deutschermuehlentag.de.