Vor der Kita Sagehorn hat der Landkreis einen Blitzer aufgestellt. Sollte der Bereich zur Tempo-30-Zone werden, würde dieser aber wahrscheinlich wieder verschwinden. (Focke Strangmann)

Die Sitzung des Oytener Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung am Mittwochabend stand ganz im Zeichen der Verkehrssicherheit in der Gemeinde. Gleich drei Anträge der Grünen-Fraktion standen diesbezüglich zur Diskussion – mit aus Sicht der Partei sehr unterschiedlichen Resultaten. Auf breite Zustimmung stieß die Forderung, mit den Bereichen an der Seniorenwohnanlage Böhmermann, dem Alten- und Pflegeheim Rathjen und der Kita Sagehorn auch vor den noch fehlenden "sensiblen Einrichtungen" Tempo-30-Zonen einzurichten. Axel Junge von der Verwaltung erklärte dazu, dass es auch bereits Gespräche mit der Verkehrsbehörde gegeben habe und die Voraussetzungen für eine Genehmigung grundsätzlich gegeben seien.

Bedenken wurden lediglich laut, dass durch diese Maßnahme die festinstallierte Blitzeranlage vor der Kita Sagehorn verschwinden könnte. "Der Landkreis wird den Blitzer in einer Tempo-30-Zone wohl nicht halten", prognostizierte Marcus Neumann (SPD) aus seiner Erfahrung als Polizeikommissar. Sein Parteikollege Ralf Großklaus merkte dazu an, dass man auf den Blitzer aber eigentlich nicht verzichten wolle. "Er ist eine erzieherischere Maßnahme als ein Schild", befand er. Dem Antrag der Grünen stimmten mit Ausnahme des AfD-Mitgliedes dennoch alle zu, da man auch zu einem späteren Zeitpunkt zur Not noch über die Wahl "Blitzer oder Tempo 30" entscheiden kann.

In einem weiteren Antrag hatten die Grünen gefordert, an den Straßen Oytermühle (L 168) und Achimer Straße (L 167) bereits "an den erkennbaren Beginn der dortigen geschlossenen Bebauung Ortstafeln aufzustellen". Genauer gesagt: an der L 168 aus Bassen kommend bereits bei der Einmündung zur Rudolf-Diesel-Straße und an der L 167 aus Embsen kommend auf Höhe des Grundstückes Achimer Straße 58 deutlich vor der Zufahrt zur A 1.

Fachmann Neumann meldete sich auch hier zu Wort: "Ich halte beides für nicht genehmigungsfähig, da keine geschlossene Bebauung vorliegt." Junge wusste aus Vorgesprächen mit der Straßenbehörde zumindest von einer für sie denkbaren Kompromisslösung zu berichten: "Es wurde in Aussicht gestellt, dass die Aufstellung der Ortstafeln auf der L 167 in Höhe der Kreuzung zur Straße An der Autobahn und die Versetzung der Ortstafel auf der L 168 in den Bereich zwischen der Achimer Straße und dem Mühlendamm genehmigt werden könnte."

Damit würden die Schilder zwar nicht ganz so weit wie von den Grünen gewünscht verschoben, aber doch früher stehen als bisher. Diese Alternative zu forcieren, dafür sprach sich letztlich eine Mehrheit im Ausschuss aus. Der ursprüngliche Antrag der Grünen wurde – auch aufgrund der sehr unsicheren Erfolgschancen – hingegen mehrheitlich abgelehnt. Als drittes Anliegen hatte die Grünen-Fraktion gefordert, an der Straße Am Berg die Tempo-50-Zone vom Oyterdamm kommend bereits rund 450 Meter früher beginnen zu lassen, damit sie auch die Bushaltestelle Am Berg/Lienertstraße beinhaltet. "Das Versetzen der Schilder ist hier nach der Straßenverkehrsordnung gar nicht zulässig", machte Junge aber direkt deutlich, dass ein Verfolgen dieser Änderung vergebene Liebesmühe darstelle. So stimmte auch die Mehrheit gegen den Antrag.

Vorgestellt wurden bei der Sitzung auch erste Ergebnisse aus dem "Arbeitskreis zur Schaffung sicherer Überquerungsmöglichkeiten auf den Straßen der Gemeinde Oyten". Wie berichtet, wurde in Absprache mit der Verkehrsbehörde und der Polizei angeregt, Am Triften (K 2) in Höhe des Heimathauses und der Einmündung der Bertolt-Brecht-Straße zwei zusätzliche Fußgängerüberwege einzurichten. Auch in Höhe des Rathauses auf der Hauptstraße soll in absehbarer Zeit ein Zebrastreifen die Straßenüberquerung erleichtern.

Eine weitere Bedarfsampel an der Großen Straße in Bassen in Höhe der Einmündung Lupinenweg (wie von Anwohnern gefordert) wird es derweil nicht geben. Die Politik sprach sich am Mittwoch aber dafür aus, den Alternativvorschlag der Bürger, einen Fußweg von der Seniorenwohnanlage Böhmermann zum Kreisverkehr anzulegen, durchaus weiter verfolgen zu wollen. Auch die Schaffung einer Querung im Bereich Heidort an der Großen Straße soll weiter Thema sein. "Das ist bisher kein abschließender Katalog", wollte Junge betont haben, dass der Arbeitskreis nach den nun ersten präsentierten Resultate keinesfalls die Arbeit einstelle.

Auch die Verkehrssituation am Seeweg und Zum Behlingsee stand in der Sitzung auf der Agenda. Bürger hatten sich über den immer weiter zunehmenden Schleichverkehr über die Anliegerstraße Zum Behlingsee und die zumeist nicht eingehaltenen erlaubten 30 km/h durch die Verkehrsteilnehmer beschwert. Eine kürzlich durchgeführte Zähl- und Ergebnismessung der Polizei bestätigte dies durchaus. "Das ist viel zu viel Verkehr für eine Anliegerstraße", sagte Neumann angesichts der Zahlen und erzählte, bereits mit den zuständigen Kollegen bei der Polizei eine Überwachung des Durchfahrverbots vereinbart zu haben. Auch Geschwindigkeitskontrollen soll es geben, ansonsten hat die Gemeinde Oyten jedoch keine Handhabe, wie Junge erklärte: "Veränderungen an der Verkehrssituation, etwa durch veränderte Beschilderung, sind dort leider nicht möglich."