Auch die Belüftungsanlage der Aller-Weser-Klinik muss problemlos funktionieren – sie zählt zur verbauten zeitgemäßen Technik. (Fotos: Björn Hake)

Vier Handwerker und ein technischer Leiter. Dazu eine Ausstattung, die sich in Umfang und Komplexität nicht ohne Weiteres erahnen lässt. „Nachdem 2008 in aufwendiger Arbeit eine Baseline festgeschrieben wurde, haben wir zwei Jahre später im Rahmen einer umfassenden Renovierung der Aller-Weser-Klinik Fakten geschaffen, die vom BUND mit der Auszeichnung ,energiesparendes Krankenhaus' honoriert wurden. Vom Neubau einer Cafeteria über die Sanierung des Daches und der Patientenzimmer hatte die Ausstattung mit zeitgemäßer Technik von Anfang an einen besonderen Stellenwert: Alles läuft hier nach dem Grundsatz, den reibungslosen Betrieb sicherzustellen und dabei die Umwelt und unseren Geldbeutel zu schonen“, informierte Reiner Schmidt am Mittwochabend ein interessiertes Publikum.

Fast zwei Stunden lang führte der Betriebsleiter zehn Männer und Frauen durch Bereiche, die dem Besucher sonst verschlossen bleiben und zeigte sich stolz über den nunmehr hohen technischen Standard, der über die Jahre zu einer kosten- und ressourcensparenden Entwicklung geführt habe. Besonders in den Bereichen Strom- und Gasverbrauch seien eklatante Senkungen zu verzeichnen. „Mussten wir vor zehn Jahren noch Unmengen an Strom beziehen, so gelingen uns nun – vor allem mithilfe der Energieerzeugung über ein Blockheizkraftwerk – immense Einsparungen. Ähnliche Erfolge konnten wir auch im Bereich der Gasversorgung erzielen", sagte Schmidt.

Vom Dachboden bis ins Kellergeschoss gibt es kaum einen Bereich, der im Laufe der vergangenen Jahre unverändert geblieben ist. Ganz neu, und gerade erst fertiggestellt, zeigt sich die geriatrische Abteilung, in der betagten Kranken mit hellen Wänden und zahlreichen Bildern Wohlfühlatmosphäre vermittelt werden soll (wir berichteten). Auch eine geräumige Küche, in der die Patienten nach einem längeren Aufenthalt einen Teil ihrer Fähigkeiten zurückgewinnen können, gehört zur Ausstattung der modernen Etage.

Badtüren sind zu schmal

„Wir machen die Senioren wieder fit fürs Leben“, unterstrich Schwester Karola Huhn den Anspruch der Medizin, Selbstständigkeit im Alter zu bewahren und zu fördern. Fünf Palliativzimmer für die Pflege von Menschen mit begrenzter Lebenserwartung gehören ebenfalls zur Ausstattung des nach neuesten Erkenntnissen ausgestatteten Bereichs. Wie überall, schlich sich auch dort der eine oder andere Fehler ein. „Die Türen zu den barrierefreien Bädern haben eine bestimmte Breite aufzuweisen“, informierte Reiner Schmidt. Statt 90 Zentimetern seien es dort nur 83. "Auf die Behebung des Fehlers warten wir schon seit ein paar Wochen."

Komplett fertiggestellt ist hingegen der Hubschrauber-Landeplatz, der eine noch schnellere Versorgung von zum Beispiel Unfallopfern ermöglichen soll. Deutlich zu sehen ist das auffällig markierte Feld vom Dach der Klinik aus, auf dem auch eine Blitzschutzanlage installiert wurde. Und ein Kleingebäude, in dessen Untergeschoss die Notstromversorgung gewährleistet wird, kann von oben ausgemacht werden. „Der Betrieb von vier Operationssälen erfordert ein bis ins letzte Detail ausgereiftes Konzept und dessen lückenlose Überwachung“, beschäftigte sich Schmidt mit Details. So müsste über bestimmte Temperatur- und Luftverhältnisse hinaus ein hohes Maß an Keimfreiheit gewährleistet sein, eventuelle Heizungs- oder Stromausfälle automatisch ausgeglichen werden.

Mit einem dicken Schlüsselbund bewaffnet, gewährte der Techniker Zugang zu hochkomplizierten Anlagen, die alle den gleichen Zweck erfüllen: „Das System muss laufen, Pannen dürfen hier, wo es um Menschenleben geht, nicht auftreten. Um diesen Standard fortwährend zu erhalten, können sich meine Mitarbeiter auch nachts von zu Hause aus einwählen." Auf der Strecke blieben im technischen Bereich jedoch hin und wieder ein paar untergeordnete Probleme. „Wer Lust hat, kann das eine oder andere Bett herrichten; Schraubenschlüssel dafür sind reichlich vorhanden."