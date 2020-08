Henning Allermann empfängt in seinem Schieß-Sport-Center Allermann in Ottersberg nicht nur Kunden aus der Region, sondern auch aus anderen Bundesländern und gar aus dem Ausland. (Björn Hake)

„Eier und Milchprodukte gab es, glaube ich, da hinten“, beschreibt Henning Allermann die damalige Aufteilung des etwa 200 Quadratmeter umfassenden Verkaufsraumes am Alten Weg in Ottersberg. Wo heute Sportwaffen, Munition, Uniformen und Zubehör präsentiert werden, hatte sein Großvater ab 1934 einen Landhandel für Dinge des täglichen Bedarfs betrieben. Sämereien und Stopfgarn, Werkzeug und Wurst waren in dem Laden ebenso zu haben wie eine kleine Auswahl an Schusswaffen. „Die Leidenschaft für den Schießsport hat der Senior an seinen Sohn weitergegeben, und auch ich bin nach wie vor begeisterter Schütze“, erklärt der Firmenchef des Schieß-Sport-Centers während eines Rundgangs durch das Gebäude.

Die Waffenkunden der damaligen Zeit seien hauptsächlich Bauern gewesen, die damit den Ratten auf ihren Höfen den Garaus zu machen hofften, und auch der Respekt vor „bösen Gestalten“ in einsamen Regionen habe sicher eine Rolle gespielt, glaubt Allermann. Die Gesetze seien damals noch anders gewesen, die Hürden für den Erwerb von Gewehr und Munition deutlich weniger hoch.

Sportschießen erfuhr Renaissance

Schon unter Leitung des Vaters, der nach einer kaufmännischen Ausbildung Mitte der Sechzigerjahre in den Betrieb einstieg, sei klar erkennbar gewesen, „wohin der Hase läuft“. Nämlich vor das Jagdgewehr, das nach einem Verbot während des Zweiten Weltkrieges wieder an Bedeutung gewann. Auch das Sportschießen erfuhr in dieser Zeit eine Renaissance, denn Schützenvereine kamen – neben Turnvereinen und der Freiwilligen Feuerwehr – dem wieder aufkeimenden Wunsch nach Freizeitgestaltung entgegen. Einfache Kataloge, in denen Kleinkaliber-, Luft- und Sportgewehre sowie das entsprechende Zubehör abgebildet und beschrieben waren, flatterten von Ottersberg vielen norddeutschen Schützen und ihren Vereinen in regelmäßigen Abständen ins Haus. Gleichzeitig verdrängten die ersten Supermärkte den Lebensmittel-Einzelhandel und der Umsatz von Hammer und Zange verlagerte sich zu Obi, Bauhaus und Co.

Geblieben und ausgebaut, beschäftigt der Waffenhandel fünf Ganztags- und drei Halbtagskräfte, die Allermann bei seiner Arbeit unterstützen. „Alle meine Mitarbeiter sind ausgewiesene Fachkräfte, die sehr froh darüber sind, umfangreiche Kenntnisse und persönliche Neigungen in ihren Berufsalltag einbringen zu können.“ Was den Service rund um den Schießsport angeht, verweist der 50-Jährige zudem auf „hohe Qualität zu günstigen Preisen“, auf ständige Neuheiten und Aktionen sowie eine jedem Kauf vorangehende intensive Beratung. Die Reparatur von Schäden indes falle kaum noch ins Gewicht. „Defekte Teile werden als Bausatz ausgetauscht, aufwendiges Feilen und Schrauben sind bei den modernen Sportwaffen vielfach nicht mehr zeitgemäß.“

Strenge Regularien

Erlaubnisfrei zu erwerben seien heute lediglich Luftgewehre, beschreibt Allermann die strengen Regularien, die vor dem Kauf jeder Schusswaffe stehen. Auch hierfür sei aber ein amtlicher Altersnachweis vorzulegen, der die Volljährigkeit des Interessenten belegt. Auf Nachfrage räumt der gelernte Büchsenmacher jedoch ein, dass es der Sportart, wie auch vielen anderen Vereinen, an Nachwuchs fehle: „Die Jugendlichen suchen Zerstreuung bei Videospielen und im Internet, dabei fördert das Schießen sowohl Konzentrationsfähigkeit als auch Körperspannung und damit Potenziale, die in heutiger Zeit von besonderem Wert sind.“ Auch der Bogensport, der sich als Freiluft-Aktivität zu Zeiten der Corona-Pandemie großer Beliebtheit erfreue, fördere die genannten Eigenschaften.

Zwei unterschiedlich lange Schießstände, auf denen die Eignung von Waffen und Munition für den jeweiligen Interessenten getestet werden können, befinden sich im Erd- und im Untergeschoss des grün gestrichenen Hauses. Kamen früher für den Bau der Gewehre ausschließlich Nussbaum und Buche zum Einsatz, wird aktuell auch das viel leichtere Aluminium verwandt. Auch ist der übermäßige Einsatz von Muskelkraft nicht mehr erforderlich; Luft aus einer Vorratsflasche sorgt stets für den erforderlichen Druck. Dem grassierenden Coronavirus hat das Unternehmen Rechnung getragen. Plexiglas-Scheiben schützen an den Ständen und auch in anderen Bereichen Kunden und Interessenten, die laut Allermann aus mehreren Bundesländern und gar Teilen des europäischen Auslandes zum Ottersberger Laden anreisen.