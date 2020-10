Corona-konforme Ehrung im kleinen Kreis: Bürgermeister Rainer Ditzfeld ehrt Ortsbrandmeister Thomas Köster. (Björn Hake)

Nach und nach kamen sie dann doch heraus, die Anekdoten. Wie Ute Köster im Restaurant plötzlich als Single am Tisch saß, weil ihr Mann Thomas mal wieder zu einem Feuer musste. Wie ein Dach in Achim regelrecht absoff, weil die Belegschaft von Köster Bedachung kurzerhand die Arbeit einstellte und zu einem Feuerwehreinsatz aufbrach und wie Thomas Köster seinen beiden Söhnen Marc und Thorben mithilfe von Playmobil zeigen musste, wie der jüngste Einsatz ablief. Es gibt eben viele Erinnerungen in der Familie Köster, die sich um die Feuerwehr drehen – und am Montagmittag kam eine weitere dazu: Thomas Köster wurde offiziell dafür geehrt, dass er ununterbrochen seit 25 Jahren Ortsbrandmeister der Schwerpunktfeuerwehr Achim ist. Ein Novum in der Stadtgeschichte.

Und auch im gesamten Landkreis Verden sucht dieser Verdienst in den Feuerwehren seinesgleichen. Zwar hatte Bürgermeister Rainer Ditzfeld recherchiert, dass es in den kleineren Ortschaften Kirchlintelns drei Feuerwehrleute gab, die eine noch längere Zeit dieses Amt inne hatten, aber keinen wie Thomas Köster, der dies in einer der größeren Wehren im Kreisgebiet bisher geschafft hat. Achims Stadtbrandmeister Frank Boblat ordnete den Verdienst des Geehrten so ein: „Es gibt im Landkreis Verden niemanden, der eine größere Einsatzerfahrung mitbringt, das verdient Hochachtung“. Wenn man die 120 bis 140 Einsätze pro Jahr – selbst wenn es früher nur hundert gewesen sein mögen – annimmt, sei Thomas Köster „bei 90 Prozent davon“ dabei gewesen.

Rückhalt der Familie ist das A und O

Der Geehrte selbst findet, dass die Zeit „sehr, sehr schnell“ vergangen sei und er betonte, wie wichtig für solch ein ehrenamtliches Engagement, das ihn Tag und Nacht fordert, der Rückhalt der Familie ist. Allen voran seine Frau Ute, die neben zahlreichen Entbehrungen schon so einiges mitmachen und früher horrende Handyrechnungen mitbezahlen musste, aber auch seine Jungs, die er schon früh in die Feuerwehr gelotst hatte. „Schon bevor ich meine Frau geheiratet hatte, war ich in der Feuerwehr“, erzählte Thomas Köster, dass sie hätte wissen können, worauf sie sich einlässt. Und das wird auch noch ein bisschen so weiter gehen, schließlich war er im vergangenen Jahr für sechs weitere Jahre gewählt worden. „Aber in fünf Jahren ist definitiv Schluss als Ortsbrandmeister, dann müssen die Jüngeren ran“, betonte Thomas Köster.

Er bekam von Rathauschef Ditzfeld eine Ehrenurkunde überreicht und ein großes, aber leichtes Geschenk, das ihm Ditzfeld einfach zuwarf. Ebenso wie das Kompliment wenige Augenblicke vorher, dass Ditzfeld nicht wisse, wie Thomas Köster die Familie, die Feuerwehr, die Firma, die Freizeit und die Freunde so gut unter einen Hut bekomme. Zwar war der 58-jährige Achimer, der bereits seit 50 Jahren Mitglied der Achimer Feuerwehr ist, bereits in der vergangenen Woche von der Kreisfeuerwehr geehrt worden, aber Ditzfeld hätte nun nochmal gerne den ganz großen Bahnhof gehabt. „Leider geht das wegen der Corona-Pandemie nicht, daher in dieser Form“, sagte er im Ratssaal, wo neben Thomas Kösters Frau Ute, seinen Söhnen Thorben sowie Marc und Schwiegertochter Birte noch Fachbereichsleiter Peter Hollwedel dabei waren.

Sie verfolgten mit, wie Thomas Köster erzählte, dass es gute und schlechte Einsätze in all den Jahren gegeben hat, je nach Ausgang. Im Gedächtnis geblieben ist ihm etwa der Großbrand bei Molanex in Achim-Baden. Das verheerende Feuer im Kunststoff verarbeitenden Betrieb an der Industriestraße vor 35 Jahren verursachte einen Schaden in Millionenhöhe. Aktuell dagegen hat Thomas Köster damit zu kämpfen, dass seine Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr erhalten bleiben. Denn die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass Dienstabende nur noch alle zwei Wochen stattfinden und auch die Geselligkeit zu kurz komme. „Ich hoffe, dass alle wieder kommen, auch wenn sie merken, wie schön es zuhause ist“, betonte Köster.

Denn in seinen Augen sei es schwierig genug, junge Menschen für die Feuerwehr und später für dortige Führungsaufgaben zu begeistern. Zumal, wie sein Sohn Thorben passenderweise ausführte, die Leistung der Feuerwehr in der Gesellschaft zunehmend als Selbstverständlichkeit angesehen werde und die Anerkennung fürs Ehrenamt abnehme.