Klaus Bischoff bei den Vorbereitungen für seine Ausstellung in der Marktpassage: Auf insgesamt acht Stellwänden zeigt er die Entwicklung der Stadtsanierung. (FOCKE STRANGMANN)

Achim. Acht Stellwände voll mit Achimer Stadtgeschichte – zumindest einem kleinen Teil davon – stehen seit ab sofort in der Achimer Marktpassage. Klaus Bischoff vom Achimer Heimatverein zeigt hier eine Auswahl seiner gesammelten historischen Fotos und Zeitungsausschnitte. Thematisch geht es dabei um die "Stadtsanierung Achim Mitte". Bereits vor zehn Jahren hat Bischof dazu eine umfangreiche Broschüre veröffentlicht. Nun nimmt er das 25-jährige Jubiläum des Achimer Rathauses in diesem Jahr zum Anlass, um noch einmal den umfangreichen Sanierungsprozess der Stadtmitte in den Fokus zu rücken. "Denn mit dem Bau des Rathauses vor 25 Jahren wurde die Stadtsanierung so gut wie abgeschlossen", erklärt Bischoff.

Doch zur Stadtsanierung gehörte damals natürlich weit mehr als nur der Bau des Rathauses. In der Bilderschau werden daher unter anderem auch Fotos und Zeitungsausschnitte zur Vorgeschichte, der Planung, dem Bau der Straße Am Schmiedeberg und dem Ausbau der Obernstraße zur Fußgängerzone gezeigt, kündigt Klaus Bischoff an. "So war die Obernstraße damals ja beispielsweise noch eine ganz normale Verkehrsstraße", sagt der Hobby-Historiker. 15 Jahre lang habe man geplant und diskutiert, bis man schließlich 1991 mit dem Bau der Fußgängerzone begonnen habe. "Insgesamt wurde die Fußgängerzone in drei Bauabschnitten neu errichtet", erklärt Bischoff.

Bäume mussten weichen

Und wie bewertet er selbst heute, gut 25 Jahre später, das Ergebnis dieser Sanierung? "Aus meiner Sicht ist es heute nicht unbedingt besser als früher", sagt er. "Früher hatte man viele schöne gemütliche Ecken in der Innenstadt und beispielsweise auch Grünflächen vor der alten Bibliothek." Heute finde man hier nur noch Pflastersteine. Insgesamt, so hat es Bischoff zusammengetragen, wurde damals in der Fußgängerzone eine Fläche von 15 600 Quadratmetern neu gestaltet, 11 500 Quadratmeter davon mit Pflasterung. "Ich trauere der alten Gestaltung zwar nicht hinterher, aber man wird schon ein bisschen wehmütig, wenn man sieht, dass von den ursprünglich 80 Bäumen, die bei den Umbauarbeiten im Innenstadtbereich gepflanzt wurden, heute nur noch etwa 30 übrig sind."

Mehr als 200 Bilder hat Klaus Bischoff in den vergangenen Jahren zum Thema Achimer Stadtsanierung gesammelt. Häufig ist er auch heute noch mit seiner Kamera unterwegs, um festzuhalten, wie die Orte auf den alten Fotografien mittlerweile aussehen. "Ich finde es interessant, die Entwicklung zu sehen, und denke, es ist wichtig, das auch für die Zukunft festzuhalten", sagt er.



Die Ausstellung in der Marktpassage ist von diesem Freitag, 23. März, bis Dienstag, 3. April, zu sehen. Darüber hinaus zeigt Klaus Bischoff vom Heimatverein am kommenden Dienstag, 27. März, ab 16 und ab 19 Uhr im Clüverhaus nochmals im Rahmen einer Bilderschau seine Sammlungen zur Stadtsanierung Achim Mitte. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos. Die Planung und der Bau des Achimer Rathauses, der Bau der Eisenbahnbrücke und des Kaufhauses für Achim sowie andere Sanierungsteile werden dann noch in einer zweiten Bilderschau mit Ausstellung für Juli dieses Jahres vorbereitet.