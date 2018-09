Der 31-jährige Nikolai Rogosin möchte seinen Palettenhandel noch um einige Facetten erweitern. (Fotos:Björn Hake)

Sie ist ein Mittel zum Zweck. Und es gibt sie schätzungsweise derzeit 450 bis 500 Millionen Mal. So viele Europaletten sind gerade im Umlauf, hauptsächlich in Europa. Diese Zahl stammt vom europäischen Paletten-Verband, der „European Pallet Association“, kurz Epal. Wie die Angabe, dass sich ohne die Europalette nichts in der Welt der Logistik drehen würde. Das hat auch Nikolai Rogosin erkannt, der den nach seinen Angaben einzigen Palettenservice in der Stadt Achim besitzt.

Rogosin handelt nicht nur mit Paletten, er ist auch berechtigt, sie zu reparieren. Das darf nämlich nicht jeder, nur eine spezielle Lizenz der Epal erlaubt dies. Sie soll sicherstellen, dass ein bestimmter Qualitätsstandard gewahrt bleibt. Rogosin besitzt diese Lizenz seit November 2016, sie hängt im kleinen Büro neben der Werkstatt am Mittelweg in Achim-Baden an der Wand.

„Das ist jeden Tag aufs Neue ein hartes Geschäft“, erzählt der 31-Jährige, während er über den Hof eines Speditionsgrundstücks führt, auf dem er eine Halle gemietet hat. In dieser ist einer seiner Mitarbeiter damit beschäftigt, eine Palette wieder auf Vordermann zu bringen. „Früher hat man 60 bis 80 Stück am Tag geschafft, heute sind es 150 bis 160“, erzählt Rogosin.

Der Unterschied ist größtenteils in der Arbeitsweise und im verwendeten Werkzeug begründet. Rogosin demonstriert es: Mit einer elektrischen Tigersäge sägt er die alten Nägel, mit denen die Bretter der Palette an den Klötzen befestigt sind einfach durch, indem er das Sägeblatt unter dem Brett problemlos durchzieht. Und statt mit einem Hammer Nagel für Nagel wieder ins Holz zu treiben, funktioniert dies mit einem Pressluftnagler um ein Vielfaches schneller und effektiver.

Standards müssen eingehalten werden

Palette um Palette stapelt sich auf dem Gelände, dazu die benötigten Einzelteile: Bretter in verschiedenen Breiten hier, Klötze, die die Standsicherheit einer Palette gewährleisten, dort. „Bei mir gibt es nur erste bis dritte Wahl“, erklärt Rogosin, dass er von Qualitätsnuancen wie Klasse 1A oder 1B nicht viel hält. Im Grunde gilt: Je heller das Holz einer Europalette, desto besser ihr Zustand und umso teurer ist sie.

Für die Lebensmittelindustrie kommt laut Rogosin nur die beste Güteklasse in Frage. „Da darf das Holz nicht nass geworden sein oder gar Schimmel aufweisen.“ Für andere Branchen sei das nicht so wichtig, da die Produkte nicht direkt mit der Palette in Berührung kommen oder ihnen Feuchtigkeit nichts ausmacht.

Für die Aufarbeitung der Paletten oder den Austausch einzelner Teile gibt es einen Standard, den Rogosin und seine Leute halten müssen. Wenn eine Europalette repariert wurde, erkennt man dies an einem Nagel, der in einen der Klötze geschlagen wurde. „Jeder Reparateur hat seine eigene Kennzeichnung“, verrät Rogosin.

So könne leichter nachvollzogen werden, wer eine Palette auf Vordermann gebracht hat. Eine Epal-Europalette ist genormt: Sie ist 1,20 Meter lang, 80 Zentimeter breit, besteht aus elf Brettern, 78 Nägeln und neun Klötzen. Sie wiegt um die 25 Kilogramm und trägt bis zu 1,5 Tonnen.

Seine Kunden, hauptsächlich Großkunden – etwa aus der Getränkebranche – bringen Rogosin per Lkw Paletten, die zu Bruch gegangen sind oder manchmal auch nur an einer Ecke beschädigt wurden. Die kaputten Einzelteile werden dann fachmännisch erneuert und auch die einzelnen Bestandteile einer kaputten Palette werden weiter verarbeitet, wenn sie unbeschädigt sind.

Die Teile, die nicht zu retten sind, kommen in einen der zahlreichen Altholzbehälter. „Das werde ich eventuell bald vermarkten, als Feuerholz“, sagt Rogosin. Zunächst aber nutze er die Holzreste zum Heizen selbst oder gebe es an Freunde ab. Überhaupt befindet sich die Firma noch im Auf- und Ausbau, wie der junge Geschäftsmann sagt. Sondermaße für Paletten könne er seinen Kunden bereits bieten, ein Internetauftritt und andere Geschäftsbereiche sollen noch folgen.

„Da kommt noch was, momentan bin ich privat aber auch mit einem Hausbau beschäftigt“, erzählt Nikolai Rogosin, der ursprünglich als Anlagenmechaniker gearbeitet hat. Seit Anfang dieses Jahres habe er sein volles Augenmerk auf seinen Betrieb gerichtet, nachdem er sich ganz sicher werden musste, dass er als Selbstständiger arbeiten möchte. „Ich bin wahrscheinlich oft als Chef zu gutmütig. Aber ich weiß auch, wie es ist, einen schlechten Chef zu haben“, blickt er in die Vergangenheit.

Für die Zukunft kann er sich dagegen so Einiges vorstellen, was er in seinem Betrieb umsetzen will, zurzeit sucht er aber dringend Personal. „Im Idealfall arbeiten zwei Arbeiter früh und zwei spät“, weiß er. Und natürlich ist im nicht entgangen, dass sich immer mehr Hobbyhandwerker aus Europaletten preisgünstige Möbel bauen, sodass er sich auch vorstellen kann, in diese Richtung etwas zu machen.