Mit Märchen zur Achimer Mühle hat der gebürtige Ostfriese seine Sympathie zu seiner Wahlheimat ausgedrückt. (Jonas Kako)

Selbst mit 84 Jahren spürt er immer noch diesen Drang. Vermutlich wird das in seinem Leben auch nie wieder aufhören. Günther Kressl aus Achim hat sie eben, die ganz spezielle Beziehung zur Kunst. „Ich male, weil ich muss. Wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, dann ist dieser Reiz da. Das ist fast eine Droge, kann man sagen“, erklärt der frühere Augenarzt. Erst zuletzt, berichtet er, hat er 20 Monotypien produziert. Längst ist das keine große Sache mehr für ihn.

In der Tief- und Hochdrucktechnologie kennt sich Kressl bestens aus. Um das zu erkennen, genügt ein kurzer Rundgang durch sein Atelier an der Bergstraße. Auf 220 Quadratmetern befinden sich dort über 1000 Radierungen sowie unter anderem auch Acryl-Bilder oder Collagen. Darüber hinaus ist der erfahrene Künstler auch als Dichter aktiv. So arbeitete Kressl bereits an über 120 literarischen Texten mit. Seine malerischen Werke verbindet er seit jeher mit der Lyrik. Zyklen statt Einzelbilder, lautet seine Devise.

An seine Kreationen hat er hohe Ansprüche. „Es geht nicht um Sonntagsmalerei und darum, dass es gefällt. Das ist ernste Kunst“, sagt Kressl und führt das weiter aus: „Bei mir geht es um das Geistige, Literarische, Philosophische und das, wo das Wort aufhört. Ich möchte einen Anlass zum Nachdenken und zum inneren Erleben geben.“ Obwohl sich auf seinen Bildern häufiger eine Moorlandschaft oder eine Frau wiederfinden lässt, kann bei ihm kein Kerngebiet ausgemacht werden. „Alles passiert intuitiv. Deswegen kann man das, was man macht, schwer beschreiben“, so der 84-Jährige. Aus seiner Sicht müssen für diesen Arbeitsstil die Fähigkeiten vorhanden sein. „Metapher ist das Wort. Und um das ausdrücken zu können, muss man das Milieu beherrschen. Sonst wird es Kitsch.“

Er macht dabei keinen Hehl daraus, dass er sich das Fachwissen auch erst aneignen musste. Das gelang ihm bei diverse Deutschlandtouren, dort lernte Kressl die entsprechenden Lehrmeister kennen und verstand die Vorgehensweise in Sachen Hoch- und Tiefdruck. „Nur so habe ich die Kunst erlernen können. Man muss sich die Geheimnisse zeigen lassen.“ Insbesondere Wolf Hildebrandt aus Deidesheim habe dem Achimer wertvolle Inhalte vermitteln können, seine neu dazugewonnenen Kenntnisse wandte Kressl in der Folge an. Die Ergebnisse seiner Arbeit präsentierte er in mehreren Ausstellungen: in Deutschland, aber auch im Ausland. „Köln, Düsseldorf, Basel, Wien, Aachen, Groningen, Bremen“, zählt er beispielhaft ad hoc auf. Doch natürlich zeigte sich Kressl mit seinen Bildern noch in vielen anderen Städten. „Das hat Spaß gemacht und meine Bekanntheit erhöht. Finanziell ist auch immer etwas übrig geblieben.“ Seine letzte Ausstellung liegt nun aber auch schon drei Jahre zurück, diese fand 2016 in der Bremer Villa Ichon statt. „Das ist mir jetzt zu umständlich, ich will nicht mehr“, erklärt Kressl.

Just hat der kreative Kopf auch seine Tätigkeit als Dozent beendet – nach über 30 Jahren. Das von ihm erworbene Wissen gab der Achimer hauptsächlich im von ihm mitgegründeten Kunstverein in Achim weiter. „Daran hatte ich Spaß gefunden“, sagt Kressl. Es zeigt ebenfalls seine große Faszination zur Kunst. Zuvor lehnte er es nämlich strikt ab, Dozent zu sein. Laut ihm hätte die Möglichkeit nämlich schon viel früher bestanden. Nach seinem erfolgreichen Medizinstudium in Münster, Wien und Tübingen und seiner darauffolgenden Facharztausbildung im saarländischen Homburg hatte er demnach ein entsprechendes Angebot der Universität Homburg vorliegen. Dort sollte er Wissen zur Medizin lehren und lehnte das aber ab. Es war nicht das erste Mal, dass Kressl eine sich bietende Option ausschlug.

„Ich wollte eigentlich Pianist oder Komponist werden und war auch schon an der Musikhochschule in Detmold angemeldet. Dann habe ich aber in den Sack gehauen und Medizin studiert“, beschreibt er. Und nur deshalb landete er wohl auch 1967 in Achim. So schlug er bei seinem Umzug nach Niedersachsen zwei Fliegen mit einer Klappe. Neben der Nähe zur Familie seiner Ex-Frau bekam er dort eine Stelle als Augenarzt. Bis heute fühlt er sich in Achim sehr heimisch. Der Grund ist einfach: Für ihn ähnelt die Stadt seinem Geburtsort Leer in Ostfriesland.

„Beide Orte sind in vielen Dingen identisch. Leer ist ein Marschgebiet am Geestrücken, genau wie hier in meiner Wahlheimat Achim“, meint Kressl. Seine Sympathie verdeutlichte der bodenständige sowie genügsame 84-Jährige durch Bilder zur Achimer Mühle. „Ein geistiger Spaß, das sind unwahre Märchen“, sagt er lachend. Inhaltlich ist beispielsweise ein Kampf zwischen der Mühle mit Don Quichotte zu sehen, oder aber auch die Bremer Stadtmusikanten werden abgebildet. Wie eine Achimer Mühle am Horizont zeigt, sollen sie nur bis Achim gekommen sein. Durch die Vervielfältigung dieser Bilder tat der ehemalige Augenarzt auch seinen Patienten einen Gefallen. Sie hatten ihn dazu ermuntert.

Die Leidenschaft zur Kunst teilt Kressl mit seiner Frau Petra Seydel. Sie kreiert Bilder, lädt zu Ausstellungen oder leitet Workshops des Achimer Kunstverein. Genauso wie von ihrem Mann lassen sich in der Bergstraße in Achim auch von ihr einige Werke begutachten. Das wird allerdings nicht mehr allzu lange der Fall sein. Gerade räumt das Paar das Atelier leer, bietet die Werke zum Verkauf an. Die Liebe zur Kunst stirbt dadurch aber nicht. Mit ziemlicher Sicherheit wird Günther Kressl weitere Kunstprodukte kreieren.