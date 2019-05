Autorin Mina Teichert veröffentlicht in diesem Jahr voraussichtlich gleich sechs Bücher. Anfang Mai ist "Bruchlandung auf Wolke 7" auf den Markt gekommen. (Jonas Kako)

Frau Teichert, Ihr Buch „Neben der Spur, aber auf dem Weg“, in dem Sie aus Ihrem Leben mit der Krankheit Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS) sprechen, hat es 2017 bis auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. War dieser Erfolg ausschlaggebend dafür, nun ein zweites Buch zu diesem Thema zu schreiben?

Mina Teichert: Nicht allein, mich erreichten nach dem ersten Buch sehr viele Zuschriften, dass ich mit meiner Offenheit vielen Betroffenen geholfen und Mut gemacht habe. Und es gab viele Leute, die mich gefragt haben, ob ich nicht auf den Bereich Beziehung noch einmal näher eingehen könnte.

Ja, im Großen und Ganzen geht es um die Suche nach der großen Liebe. Gerade im Bereich ADS/ADHS gibt es da öfter mal so ein paar Problematiken, die durch die fehlende Impulssteuerung oder die hohe Sensibilität entstehen können. Und darüber habe ich ein paar Geschichten ausgepackt.

Ziemlich biografisch. Natürlich habe ich zum Schutze von Dritten das ein oder andere abgeändert oder auch zeitliche Abläufe ein bisschen anders gestaltet. Aber alles, was in dem Buch steht, ist passiert – leider oder lustigerweise. Es geht darum, wie ich mit ADS Beziehungen wahrnehme und in was für Fettnäpfchen ich so getreten bin. Denn das Reinsteigern in Problemsituationen ist etwas ganz Typisches für ADS/ADHS. Ich habe auch viel darüber geschrieben, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Das ist nämlich auch einer Impulskontrollschwäche zu verdanken gewesen, weil ich ihm mehr oder weniger vors Auto gesprungen bin.

Unsere erste Begegnung war eigentlich einer Kuh geschuldet. Die stand mitten auf der Straße und ich bin halt nicht dran vorbeigefahren, sondern habe jemanden gesucht, der sie einfängt. Und dabei haben wir uns das erste Mal gesehen und später wollte ich ihn gerne mal kennenlernen. Da ich wusste, wo er lang fährt, habe ich auf ihn gewartet. Und ich hatte dann auch gewunken, bin dann aber wegen meiner Impulskontrollschwäche einfach drauf los gelaufen, ohne abzuwarten, ob er auch wirklich bremst. Und das war doch ein bisschen erschreckend für ihn, aber so kamen wir dann richtig ins Gespräch.

Gute Frage, theoretisch lässt es sich leichter schreiben, weil man es hautnah erlebt hat. Aber damit an die Öffentlichkeit zu gehen, das ist natürlich wesentlich schwerer. Das ist ein enormer Schritt. Unter anderem reagiert man natürlich viel sensibler, falls man mal mit negativer Kritik konfrontiert wird.

Beim ersten Buch ging das Schlag auf Schlag, heute geht es langsamer voran. Aber es ist schwierig zu vergleichen, damals war ich sofort im Fernsehen, in den ganzen Talkshows und damit ging es viral und die Meinungen überschlugen sich quasi. Aber ein paar Meinungen zum zweiten Buch habe ich nun auch schon bekommen und sie sind zum Glück positiv.

Nein. Es ist nie ganz vorauszuplanen, welches Buch auf größeres Interesse stößt. Ich spiele nicht mit dem Gedanken, dass ich wieder auf der Bestsellerliste landen muss. Ich mache mir da überhaupt keinen Druck, ich hoffe, dass ich hier und da ein paar Menschen erreichen beziehungsweise unterstützen und Mut machen kann. Meine Bücher zur ADHS-Erkrankung sind kein einfacher Ratgeber, sondern ich versuche, deutlich zu machen, wie man mit dieser neurologischen Besonderheit empfindet.

Man ist sehr leicht ablenkbar, das signalisiert manchmal Desinteresse. Also zum Beispiel in Gesprächen, wenn man aus Versehen abschweift und nicht mehr richtig zuhört, hat der Gegenüber natürlich den Eindruck, er wäre nicht wichtig. Das ist einfach wirklich nicht so gemeint. Oder auch in der Schule gab es immer wieder Situationen, wo ich als faul abgestempelt wurde, obwohl ich manchmal einfach nicht anders konnte, als mich wegzuträumen. Die Kraft, alles zu filtern, ist halt nicht die ganze Zeit über gegeben. Ich finde es grundsätzlich wichtig, dass man versucht, sich in jemand Anderen hineinzuversetzen und ihn nicht oberflächlich abstempelt.

Etwa ein halbes Jahr.

Nein, ich muss Buch für Buch schreiben, sonst komme ich mental durcheinander. Jeder Protagonist hat andere Gefühlswelten und da kann ich nicht ganz so leicht hin und her switchen.

Ideen gibt es viele. Als nächstes wird ein Kinderbuch “Spring! Vor allem über deinen eigenen Schatten“ auf den Markt kommen, da geht es um ein Mädchen, das auch ADS hat und damit lebt. Es sind auch einige andere Dinge im Gespräch und dieses Jahr warte ich mit sechs Veröffentlichungen auf. Zurzeit versuche ich mir gerade mal eine Pause einzuräumen, weil ich doch merke, dass ich im Moment ein bisschen müde werde. Einmal durchatmen wäre wirklich nicht schlecht, trotz der Liebe zum Schreiben. Ich schätze, das ist ein Luxusproblem.

Zur Person

Mina Teichert

ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter im Ottersberger Ortsteil Eckstever. Seit 2012 ist die 41-Jährige professionell als Schriftstellerin tätig.

Zur Sache

Premierenlesung am 21. Mai

Zum ersten Mal überhaupt lädt Mina Teichert für kommenden Dienstag, 21. Mai, zu einer Autorenlesung ein. Ab 19 Uhr wird sie in der Ottersberger Buchhandlung Froben aus ihrem neuen Werk „Bruchlandung auf Wolke 7“ lesen. Der Eintritt kostet drei Euro.