Im Dezember 2017 organisierten Dagmar May, Harry Voß und Jutta Kirchberger (stehend von rechts) erstmals als neues Organisationsteam den Frühstückstreff. (Björn Hake)

Im Dezember vergangenen Jahres wurde gemeinsam noch Einjähriges gefeiert. Kurz danach war dann klar: Länger wird die Zusammenarbeit auch nicht mehr andauern. Das Dreiergespann um Dagmar May aus Riede und das Ehepaar Jutta Kirchberger und Harry Voß aus Langwedel, das erst Ende 2017 als neues Organisationsteam den traditionellen Achimer Frühstückstreff im Generationentreff an der Langenstraße übernommen hatte, hat zu Beginn dieses Jahres schon wieder aufgehört – „aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen“, wie Martina Jansen von der Achimer Freiwilligenagentur bestätigt. Die Nachricht sei für sie sehr überraschend gekommen. „Wir hatten natürlich gehofft, dass die Zusammenarbeit länger andauern würde“, erzählt Martina Jansen.

Im Januar habe es noch ein Abschlussfrühstück für alle gegeben, nun liege das Angebot zunächst auf Eis. Wieder einmal. Denn bevor May, Kirchberger und Voß die Organisation übernommen hatten, musste der Frühstückstreff bereits für acht Monate eingestellt werden, weil freiwillige Helfer fehlten. Ein Zustand, den Jansen auch jetzt wieder sehr bedauert, denn das Angebot sei in der Vergangenheit immer gut angenommen worden.

Einmal im Monat

Einmal im Monat, immer am zweiten Sonnabend, konnten die Achimer in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr im Generationentreff zusammenkommen, sich austauschen und gegen kleines Geld gemeinsam frühstücken. Auf drei Euro pro Teilnehmer belief sich der Preis für das Frühstück – Tee/Kaffee, Brötchen, Käse, Marmelade, Aufschnitt und Honig gab es also zum Selbstkostenpreis. Kinder konnten kostenlos mit frühstücken und sich die Zeit in einer eigens eingerichteten Spielecke vertreiben. „Im Schnitt waren immer zwischen 20 und 40 Leute dabei“, sagt Martina Jansen. Viele von ihnen seien regelmäßig zum Frühstückstreff gekommen.

Doch sie alle müssen nun erst einmal ohne das freiwillige Angebot auskommen. Denn trotz der scheinbar großen Beliebtheit des Frühstückstreffs ist die Freiwilligenagentur bei der Suche nach neuen Organisatoren bisher noch nicht fündig geworden. „Als wir beim letzten Mal neue Mitstreiter gesucht haben, hat es auch über ein halbes Jahr gedauert, bis wir Freiwillige gefunden hatten“, erinnert sich Martina Jansen. Die Leute würden zwar gerne im Generationentreff vorbeikommen, den Organisationsaufwand allerdings nicht übernehmen wollen.

Mitstreiter gesucht

Dennoch bleibt Martina Jansen zuversichtlich, dass sich auch dieses Mal wieder freiwillige Helfer finden werden, die den Achimer Frühstückstreff neu beleben. „Es wäre einfach zu schade, wenn wir das Angebot ganz einstellen müssten“, sagt sie. Es werden nun also erneut Ehrenamtliche gesucht, die alleine oder auch im Team die Vor- und Nachbereitung des Frühstücks organisieren möchten. Eine voll ausgestattete Küche sei im Generationentreff vorhanden. Interessierte können sich direkt im Achimer Rathaus (Zimmer 177), telefonisch unter der Rufnummer 0 42 02 / 9 16 01 65 oder auch per E-Mail an m.jansen@stadt.achim.de an die Freiwilligenagentur wenden.