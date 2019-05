Samtgemeindebürgemeister Harald Hesse (von links), Gerhard Glogowski (Niedersächsischer Ministerpräsident a.D.) sowie die früheren Bürgermeister der Samtgemeinde Gerd Schröder und Hans Schröder schauen sich die Wanderausstellung im Erbhof an. (Jonas Kako)

Braunschweig und Thedinghausen – geografisch getrennt, aber im Herzen vereint. Das hat seine Gründe, gehörte Thedinghausen doch bis 1972 noch zum Landkreis Braunschweig. Eine Zeit, an die sich Gerhard Glogowski, Ministerpräsident Niedersachsens von 1998 bis 1999, noch sehr gut erinnern kann. „Ich habe 1968 das erste Mal politisch kandidiert, Thedinghausen gehörte zu meinem Wahlkreis. Stimmen habe ich von dort aber nicht viele bekommen“, sagte er am Dienstag im Erbhof Thedinghausen. Die launigen Erinnerungen an vergangene Zeiten waren aber nicht der Grund für das Treffen im Schloss. Vielmehr war es das 25-jährige Bestehen der Braunschweigischen Stiftung, zu dessen Vorstand Glogowski gehört.

Zur Feier dieses Bestehens ist im Renaissancesaal daher eine Wanderausstellung aufgebaut, die noch bis Sonntag besucht werden kann. Dort sind Projekte zu sehen, die von der Stiftung finanziell unterstützt wurden – auch Thedinghausen hat davon immer wieder profitiert. „Rund 800 000 Euro sind in den vergangenen 25 Jahren in etwa geflossen“, rechnete Glogowski vor. „Und wir würden gerne noch mehr Geld nach Thedinghausen tragen, dafür brauchen wir aber Anträge.“

Rund 1500 Projekte gefördert

Die Braunschweigische Stiftung fördert als regionale Stiftung Projekte in den Stiftungszwecken Kunst und Kultur, Wissenschaft, Forschung und Wissenschaftstransfer, Bildung und Erziehung sowie Sport im Braunschweigischen Land. Bezogen auf diese Förderzwecke unterstützt die Stiftung zudem bürgerschaftliches Engagement. Darüber hinaus berät sie und vermittelt den Projekten zusätzliche Partner. „Vereine können sich bei uns über die Möglichkeit der Förderung informieren. Wir haben natürlich Richtlinien und können nicht alles unterstützen, aber die Möglichkeit besteht“, erklärte Glogowski.

Für was in den vergangenen Jahren unter anderem schon Geld geflossen ist, wusste Gerd Schröder, ehemaliger Samtgemeindebürgermeister und jetzt Vorsitzender des Förderkreises Erbhof, zu berichten. „Thedinghausen hat von der Stiftung unheimlich profitiert“, sagte Schröder. So seien unter anderem für das Erbhof-Festival 2001 rund 35 000 Euro geflossen. Aber auch die Kunsttage oder das Musikfestival im Erbhof hätten Geld bekommen. Gerne erinnert sich Schröder auch an 1998 zurück. Vom Herzog-Wilhelm-Denkmal wurde zwei Jahre zuvor das Löwenrelief gestohlen. Von der Stiftung kam dann der Ersatz. „Da war ganz schön was los in Thedinghausen. Ich erinnere mich an mehrere Hundert Besucher“, sagte Schröder.

Stiftung existiert seit 1994

Die Braunschweigische Stiftung wurde 1994 ins Leben gerufen. In 25 Jahren Tätigkeit hat sie über 28 Millionen Euro an Fördermitteln ausgeschüttet, rund 1500 Projekte gefördert und über 1200 Projektberatungen umgesetzt. So hat sie beispielsweise die Errichtung der Volkswagen-Halle Braunschweig ermöglicht, mit der Konservierung der Schöninger Speere den Grundstein für den Bau des Forschungs- und Erlebniszentrums Paläon gelegt und sich maßgeblich in die Weiterentwicklung des Kulturgutes Fürstenberg eingebracht.

In ihrem Jubiläumsjahr feiert die Braunschweigische Stiftung in Kooperation mit ihren regionalen Partnern mit der Wanderausstellung „Begehbares Buch“ in ihren acht Teilregionen. „Die Braunschweigische Stiftung möchte die Menschen in der Region ermuntern, eigene Ideen und Projekte zu verwirklichen und damit ihren Teil für eine lebenswerte und attraktive Region beizutragen“, sagte Glogowski.



Die Wanderausstellung „Begehbares Buch“ kann noch bis Sonntag, 19. Mai, im Renaissancesaal des Erbhofs besucht werden. Mittwoch von 9 bis 13 Uhr, Donnerstag (9 bis 16 Uhr), Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.