Vor nahezu 150 Jahren wurden von der Hansestadt Bremen an einem einzigen Tage gleich zwei neue Eisenbahnverbindungen für den Schienenverkehr freigegeben. Das waren die auf Bremer Rechnung gebaute Eisenbahnstrecke von Langwedel nach Uelzen und das Teilstück der Venloer Eisenbahn von Osnabrück bis Hemelingen. Die Handelskammer jubilierte: „Bremen ist jetzt zu dem Mittelpunkt eines großen, über Norddeutschland sich hinaus erstreckenden Eisenbahnnetzes herangewachsen!“

Schon 1847 hatte Bremen mit dem Königreich Hannover frühzeitig einen Eisenbahnanschluss hergestellt und bereits im Herbst des gleichen Jahres bekam Langwedel einem Haltepunkt am Schienenstrang von Hannover über Wunstorf nach Bremen. 1869 versuchte die aufstrebende Hansestadt Bremen, mit der Stadt Verden wegen eines direkten Eisenbahnanschlusses nach Berlin ins Gespräch zu kommen, denn das Verdener Einzugsgebiet bot sich gut als Umsteigestation an. Und auch die Verdener wollten den Anschluss an die Berliner Strecke gerne für sich haben – aber ohne Erfolg. Denn die besten Argumente überzeugten die Bremer nicht, um Verdens ungeliebten Nachbarkonkurrenten Langwedel zu übergehen, denn jeder Kilometer Eisenbahnbau kostete schließlich Bremer Geld.

Unerfüllte Erwartung

Aber auch von kirchlicher und bäuerlicher Seite gab es nicht nur Zustimmung und Entgegenkommen, denn die althergebrachte Ordnung wurde nicht nur durcheinandergebracht, sondern auch langfristig beeinflusst und gestört. So machte sich der Pastor Rüppell aus Kirchlinteln ernsthafte Gedanken über die kirchliche Ordnung in seiner Gemeinde und er berichtete bezüglich der sogenannten „Langwedeler Bahn“ darüber in der Kirchenchronik unter anderem: „Der Hauptschaden der Bahnlinie (für die Verdener) bestand darin, dass die Bahn nach Langwedel zugeführt wurde, anstatt dass sie an der Südseite des Dorfes Kirchlinteln vorüber nach Verden ging. Die Verdener, die sich damals einen großen Vorteil entgehen ließen und das nachher oftmals bekundet haben, sollen sich aber gar nicht gerührt und kaum bemüht haben; wie ich gehört habe in der Erwartung, dass die Bremer ihnen schon von selber kommen würden.“ Doch bremischerseits fand man in der Fleckensgemeinde Langwedel den geeigneten Partner. Ein besonderes „Hansestadt Bremisches Commissarat“ mit eigenem Briefkopf regelte die Bauüberwachung und die betrieblichen Angelegenheiten der Uelzen-Langwedeler Eisenbahn.

So wie auf dieser Postkarte sah der Bahnhof in Langwedel Anfang des 20. Jahrhunderts aus. (fr)

Der Langwedeler Bürgermeister Stumpe war federführend in das Eisenbahnprojekt eingebunden und für das Commissariat ein verlässlicher Ansprechpartner, sozusagen ein „Strippenzieher“, dem die wirtschaftliche Entwicklung des Fleckens sehr am Herzen lag. Durch kriegsbedingte Verzögerungen (Krieg gegen Frankreich 70/71) konnte man erst am 10. Juni 1871 anfangen. Der Bahnkörper war für zwei Gleise ausgelegt, allerdings erfolgte der zweigleisige Ausbau aber erst 1882.

Man baute drei Jahre an der gut 97 Kilometer langen, fast geraden Strecke nach Uelzen, wobei der Landkreis Verden von 21 Kilometern durchschnitten wurde. „Der Bahnbau hat damals viel fremdes Volk nach hier geführt, nicht immer zum Vorteil der Gemeinde. Doch haben sich die Familien, die damals von Posen und Schlesien kamen und hiergeblieben sind und kirchliches Interesse mitbrachten im allgemeinen gut bewährt,“ bemerkte der Kirchlintelner Pastor. Die Aufschreibungen schilderten weiterhin die harten Bedingungen beim Bahnbau, man lebte in Erdlöchern, primitiven Hütten und Bretterbuden mit Dächern aus Laub und Gräsern.

Die Königliche Eisenbahndirektion Hannover beteiligte sich nicht an den Baukosten, verlangte aber von den Bremern, sämtliche Leistungen für die Erweiterung des Bahnhofs Langwedel und die Erschließungskosten zu tragen. Für Langwedel war der ursprüngliche Kostenanschlag von geringen 40.000 Thalern auf fast das Sechsfache angestiegen. Zur Erweiterung dieser Anlage mussten umfangreiche und kostenintensive Grundstücksverhandlungen geführt werden, nachfolgende Regulierungen erwiesen sich als sehr schwierig und zeitaufwendig. Ein großes Problem war der Ankauf eines Ziegeleigeländes, welches dem Bürger Gerken gehörte und dringlich benötigt wurde; andere Grundstücke lagen am Herrenkamp und schlugen auch zu Buche.

Die Zeit saß den Bremern im Nacken und mögliche Enteignungen hätten zu viel Zeit gebraucht. Es ging soweit, den Bürgermeister Stumpf als Vermittler für eine gütige und zeitnahe Mitarbeit zu gewinnen, denn einige Verhandlungen über den Landverkauf für die geplante Bahnhofserweiterung gingen daneben und machten eine Umplanung der Anlage notwendig. Gefeilscht wurde um jeden Meter. Stand ein Haus im Wege der Trasse, dann schätzte man die Kosten und zahlte einen angemessenen Preis wie bei der Anbauerstelle Nr. 96 des Borchert Prüser. Das Fachwerkhaus war schon 1857 von Langwedelermoor nach Langwedel-Förth versetzt worden und befand sich in einem maroden Zustand, dass es von der Commission für gut 104 Reichsthaler 1872 gekauft und vom Besitzer noch abgerissen werden musste.

Die Siegelmarke der Eisenbahn. (Repro Sammlung Pöttker)

Am 15. Mai 1873 wurde die Eisenbahnstrecke Bremen – Uelzen eröffnet und eine direkte Verbindung nach Berlin hergestellt. Die landespolizeiliche Abnahme der Strecke stellte viele Schwachpunkte auf. Monatelang waren in Langwedel und an der Strecke noch erhebliche Mängel zu beseitigen. Am 21. Mai 1873 machte sich die einflussreiche Politprominenz des Deutschen Reiches auf Einladung Bremens mit insgesamt 330 geladenen Gästen von Berlin aus in einem Sonderzug auf den Weg in die Hansestadt. Reichskanzler Bismarck hatte jedoch abgesagt.

Enttäuschte Gesichter

In dem Zwischenziel Uelzen gab es in dem festlich herausgeputzten mit frischen Bodendielen ausgelegten Maschinenschuppen ein ausgiebiges Frühstück. Kurz nach 11 Uhr ging es weiter, alle Stationen waren herausgeputzt und am Endpunkt der Neubaustrecke in Langwedel rauschte der Zug einfach durch und es gab hier bei den Enttäuschten lange Gesichter. Jedenfalls ist von einem Halt und Begrüßung der Anwesenden nichts bekannt. Und für Langwedel war die betriebliche Eröffnung der Eisenbahnlinie sang- und klanglos abgelaufen und fand ohne große Einweihungsfeierlichkeiten statt.

In der Folge lief der Betrieb nicht unbedingt wie von den Bremern gewünscht. Denn der Verkehr auf den Gleisen wurde erheblich von den starken wirtschaftlichen Rückschlägen ab 1873 geprägt und ein Teil des erhofften Verkehrs nach Hamburg lief über die neue Verbindung der Venlo – Hamburger Strecke. Dafür nutzten viele Auswanderer aus dem Osten Deutschlands und den grenzenden Ländern die neue Schienenverbindung über Langwedel, um von Bremerhaven aus das Glück im „gelobten Land“ Amerika zu finden. So etablierte sich für die Strecke auch der Begriff „Amerikalinie“.