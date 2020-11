Peter Bohlmann (li.) und Kreisschulausschuss-Vorsitzende Karin Bergmann ließen sich von Dirk Stelling und Gregor Dreischhoff (re.) erklären, was die Musikräume besonders macht. (Björn Hake)

Eine kleine Feierstunde mit Musik, Häppchen und vielen Gästen – so wurde im Oktober vergangenen Jahres das Richtfest für den Erweiterungsbau am Achimer Gymnasium am Markt gefeiert. Die Feier zur offiziellen Einweihung des Gebäudes sah nun am Donnerstagnachmittag ein bisschen anders aus: Nur im ganz kleinen Kreis und mit ausreichend Sicherheitsabstand konnte dieser Anlass wegen der geltenden Corona-Beschränkungen begangen werden. „Wir hätten natürlich wie beim Richtfest gerne gemeinsam auf den Neubau angestoßen und wollten im September zu diesem Anlass auch eigentlich ein Schulfest feiern“, berichtete Schulleiter Dirk Stelling. „Doch das ist im Augenblick natürlich nicht möglich. Wir versuchen hier an der Schule aktuell, möglichst unter uns zu bleiben und wenig fremde Kontakte von außen reinzulassen.“

Und so mussten alle Beteiligten vorerst mit einer „verkürzten Einweihung“ vorliebnehmen. Zu der waren unter anderem auch der verantwortliche Architekt Gregor Dreischhoff und Landrat Peter Bohlmann gekommen. Die Begeisterung über das neue Gebäude milderte aber auch der kleine Rahmen nicht. „Ich finde, hier ist wirklich etwas Tolles entstanden und es freut mich, dass wir es tatsächlich geschafft haben, genau zum geplanten Zeitpunkt fertig zu werden“, sagte Stelling eingangs. Wie berichtet, konnten die Schüler die neuen Räumlichkeiten, zu denen neben der Erweiterung der Cafeteria sechs allgemeine Unterrichtsräume und zwei Musikräume gehören, pünktlich zum Start des neuen Schuljahres beziehen.

Knapp 2,5 Millionen Euro

Doch nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell konnten die Verantwortlichen mit dem Projekt durchaus zufrieden sein. „Der Beschluss für den Erweiterungsbau wurde 2016 im Kreistag getroffen. Damals haben wir mit Kosten in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro gerechnet“, berichtete Bohlmann. Jetzt, vier Jahre später, liege man nur 250 000 Euro über diesem kalkulierten Preis. „Das kann sich durchaus sehen lassen und da sind wir auch stolz drauf“, sagte der Landrat. Er zeigte sich froh darüber, dass auch unter den aktuellen Bedingungen noch eine – wenn auch kleine – Einweihung der neuen Räume möglich geworden war. „Wir zeigen damit, dass Schule aktuell nicht nur Corona ist, sondern wir unseren Aufgaben als Schulträger auch darüber hinaus weiter nachkommen.“

Der Anbau an die Schule war, wie berichtet, notwendig geworden, da die Einrichtung damals als reines G8-Gymnasium geplant und gebaut worden war. Durch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren war der Platz bereits seit einiger Zeit knapp geworden. Das neue Gebäude schafft da nun Abhilfe. Und es hat sogar einige Besonderheiten zu bieten. „In den beiden Musikräumen haben wir schräge Wände eingebaut. Das ist besser für die Akustik“, erklärte Gregor Dreischhoff. „Das Entscheidende ist, dass man auf diese Weise kein Echo hat.“ Ein kleines Extra, das nach Angaben von Stelling insbesondere die Musiklehrer der Schule zu schätzen wissen. „Die sind alle hellauf begeistert von den Räumen.“

In den Planungs- und Umsetzungsprozess des Gebäudes wurde auch Stelling fest mit eingebunden. Es habe seit März vergangenen Jahres wöchentliche Dienstbesprechungen mit den Architekten gegeben „und unsere Wünsche als Nutzer wurden dabei sehr ernst genommen“, berichtete der Schulleiter. So habe er selbst bei Wandfarben und Bodenbelägen mitreden dürfen. „Wir haben es geschafft, dass nun alles so aussieht, als ob es wie selbstverständlich zusammengehört“, freute sich auch der Architekt. „Das neue Gebäude fügt sich gut ins Umfeld ein und wirkt so, als ob es schon immer dort gestanden hätte.“