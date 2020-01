Vor allem als Rocksängerin bei „Frumpy“ und „Atlantis“, den Bands, die in den 70er Jahren deutsche Rockgeschichte geschrieben haben, ist Inga Rumpf bekannt geworden. Am 7. März gastiert die Sängerin mit ihren Freunden in Achim. (Michael Braunschädel)

Er ist seit 40 Jahren Teil des beliebtesten und gesündesten Einschlafmittels in Deutschland: Jens Wawrczeck. Denn so lange schön gehört er als Hörspielsprecher zu den drei Fragezeichen und ermittelt als Peter Shaw zusammen mit seinen Detektivkollegen Justus Jonas und Bob Andrews in spezial gelagerten Sonderfällen. Nun kommt er solo nach Achim, um aus „Die Vögel“ von Alfred Hitchcock zu lesen. Am 7. Februar tritt er im Kasch auf und wird dort unter Beweis stellen, dass er sehr viel über Alfred Hitchcock und seine Filme weiß. Mit seiner Lesereihe „Hitch und Ich“ erfüllt er sich laut Ankündigung einen Traum: Er enttarnt die unsichtbaren Dritten, die Romane und Erzählungen hinter Hitchcocks Filmerfolgen. Jens Wawrczeck schaffe es, die Hitchcock-Klassiker lebendig werden zu lassen. Dabei lässt er sein Publikum komplett in die Welt der mysteriösen Ereignisse eintauchen. Zu der besonderen Atmosphäre der Lesung trägt auch die begleitende Live-Musik bei. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Damit gehört Wawrczeck zu den Auftretenden, die das Kasch im ersten Quartal dieses neuen Jahres zu bieten hat. Fast schon zum Inventar gehört da schon das Bremer Kaffeehausorchester, das am Freitag, 10. Januar, erneut für „Champagnerlaune“ sorgen will. Dafür bietet es elegante, leicht beschwipste Klassik und hochprozentige Swingmusik von Glenn Miller und Co., Klassiker aus Beat und Rock’n Roll und wienerische Johann-Strauß-Evergreens zwischen Donauwalzer und Radetzky-Marsch. Der Eintritt kostet 18 Euro. Ebenfalls alte Bekannte treten mit Instant Impro am Freitag, 17. Januar, im Kulturhaus auf. Wie immer stehen die Schauspieler ahnungslos auf der Bühne und wissen nicht, was im nächsten Moment passieren wird. Das Publikum ruft Wünsche zu und im Nu entstehen Szenen aus dem Leben, voller Comedy und Wortwitz – für 20 Euro.

Fragen über Fragen beim Kabarett

Das Kabarett im Jahr 2020 hat seinen Auftakt am Sonntag, 19. Januar, wenn Anny Hartmann auf das Jahr 2019 zurückblickt. Das sei politisch ein spannendes Jahr mit den großen Fragen gewesen: wer kommt? wer bleibt? wer geht? Und – in jedem Fall – wohin? Witzig, charmant und intelligent bereitet sie laut Ankündigung die Ereignisse auf. Dabei halte sie sich gar nicht erst an Nebenschauplätzen auf, sondern lege den Finger immer mitten hinein in die Wunde. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Deutlich weniger witzig geht es dann zurecht am Mittwoch, 22. Januar, im Kasch zu, wenn Margot Käßmann abends den Vortrag „Kinderarbeit“ über Menschen- und Kinderrechte hält. Als bekannte und profilierte Streiterin für Menschen- und Kinderrechte sowie als Botschafterin von Terre des Hommes kommt die ehemalige Bischöfin auf Einladung der Arbeitsgruppe Achim ins Kasch und wird von ihrem Indienbesuch erzählen, wo sich Terre des Hommes mit seinen Projektpartnern gegen ausbeuterische Kinderarbeit einsetzt. Karten dafür sind im Kasch erhältlich, in der Buchhandlung Bücherwurm und im Terre-des-Hommes-Kleidermarkt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Vollbiermusiker aus Berlin

Mit Glas Blas Sing treten am Freitag, 14. Februar, vier Vollbiermusiker aus Berlin auf mit Instrumenten, die wie Schlagzeug, Bass, Gitarre, Flöte oder auch Steeldrum klingen. Allerdings benutzen sie eine Cokecaster-Flaschengitarre, das Flachmanninoff-Xylofon, die Jelzin-Orgel oder die Wasserspender-Floor-Toms, „die so schön bumm machen, wenn man mit der grünen Perrier-Keule draufhaut“. Karten kosten ab 20 Euro. Mit der „Bürde des weisen Mannes“ wird sich dann Rene Sydow auf nach Achim machen, wo er am Sonntag, 23. Februar, politisches Kabarett im Kasch bietet. Er nimmt sich Minister, Medienmacher und andere Mitglieder des organisierten (V)Erbrechens vor. Der Eintritt kostet 20 Euro. Inga Rumpf & Friends heißt die Band, die am Sonnabend, 7. März, die Kult-Sängerin mit nach Achim bringt. Als Sängerin der „City Preachers“, bei denen sie ihre Karriere als Folk-Predigerin begann, als geniale Interpretin von Jazz, Blues, R&B und Soul, vor allem aber als Rocksängerin bei „Frumpy“ und „Atlantis“, den Bands, die in den 70er Jahren deutsche Rockgeschichte geschrieben haben, ist Inga Rumpf bekannt geworden. Stücke wie „How The Gypsy Was Born“ und „Friends“ sind laut Ankündigung „zu Hymnen avanciert, sie werden bei den Auftritten immer wieder stürmisch gefeiert“. Die Kartenpreise starten bei 26 Euro.

Als „ eine der erfolgreichsten Tribute-Bands in Europa“ wird die Nirvana-Coverband Nirvana Teen Spirit bezeichnet, am Sonnabend, 14. März, können sich die Fans der früheren Grunge-Idole selbst ein Bild machen. Die Gruppe aus Österreich lässt demnach die legendären Songs mit authentischem Sound und einer Original Kurt-Cobain-Stimme neu aufleben – gespielt werden alle bekannten Songs. Der Eintritt beträgt 16 Euro. Ein eher ungewöhnliches Ensemble präsentiert sich mit Quintense am Freitag, 20. März, im Kasch: Die erst 2015 gegründete Leipziger Vocal Group hat sich bereits bei zahlreichen Wettbewerben hervorgetan. Die Musik von Bruno Mars, Coldplay, Prince, Justin Timberlake, Jason Mraz, den Beatles und vielen anderen gibt die Band mit abwechslungsreichen Arrangements, Natürlichkeit und Elan wieder (Eintritt: 18 Euro). Herzzerreißend, sehnsuchtsvoll, tief berührend – so stellt sich nach Angaben des Kasch die Musik von Frank Grischek und Ralf Lübke dar, die das Duo unter Titel „Wind, Meer und Sterne“ am Sonntag, 29. März, präsentiert. Wenn sie während ihrer rund zweistündigen Darbietung das tun, was sie musikalisch auszeichnet – Akkordeon, Gitarre, Gesang – wird dem Zuschauer schnell klar: Es handelt sich um zwei exzellente Musiker, die Einblick in ihr professionelles Handwerk geben und musikalisch tiefe Emotionen zulassen. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro.



Das bisher feststehende komplette Programm ist online unter www.kasch-achim.de zu finden. Dort sowie direkt im Kasch sind auch die Tickets für die jeweiligen Veranstaltungen erhältlich. Das Kasch ist telefonisch unter der Rufnummer 0 42 02 / 5 11 88 30 zu erreichen.