Neueröffnung im März 2017, Ende des regulären Betriebs im März 2019. Das Pächter-Ehepaar der "Alten Feuerwache", Kerstin Vöge und Falk Rossol-Vöge, hört auf. (Björn Hake)

Nach zwei Jahren ist nun Schluss: Am 4. März 2017 haben Pächter Falk Rossol-Vöge und sein Team die „Alte Feuerwache“ im ehemaligen Bibliotheksgebäude eröffnet, zum 1. März dieses Jahres nun stellen sie den Betrieb ein. Der Pachtvertrag läuft aus, Falk Rossol-Vöge und seine Frau Kerstin Vöge haben ihn nicht verlängert. „Am 28. Februar ist Schluss“, sagte sie auf Nachfrage, die vereinbarten Feierlichkeiten würden aber auch über dieses Datum hinaus veranstaltet. „Entgegen aller Gerüchte: Wir sind nicht krank, immer noch verheiratet, wir sind nicht pleite, auch nicht reich, es ist lediglich der Pachtvertrag unserseits nicht verlängert worden“, hat das Ehepaar dann auch in den sozialen Netzwerken mitgeteilt, wo es seinen Angestellten und Gästen gleichermaßen dankt.

Pachtvertrag nicht verlängert

Eigentlich hatte der Wirt so lange die Feuerwache betreiben wollen, bis ein neuer Pächter gefunden ist. Wohl auch, weil bereits im Herbst 2018 öffentlich ein neuer Wirt gesucht wurde (wir berichteten), hatte er gehofft, bis zum Frühjahr einen Nachfolger gefunden zu haben. „Es waren ein paar Interessenten, aber Stand gestern gibt es keinen neuen Pächter“, sagte Kerstin Vöge am Montag. Dass es nun wohl eine Pause gebe und das Wirtshaus geschlossen bleiben müsse, „ist nicht gut für das Haus und auch nicht gut für Achim“, sagte sie. Das prominente Fachwerkhaus, das seit 1784 in der Ortsmitte am Bibliotheksplatz steht, beherbergte bis 2015 die Stadtbücherei.