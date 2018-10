Falk Rossol-Vöge und seine Frau Kerstin haben die Alte Feuerwache auf die Beine gestellt. (Björn Hake)

Achim. Die Neueröffnung war am 4. März 2017. Seit diesem Datum war die frühere Stadtbibliothek mitten in der Innenstadt ein Gasthaus: die Alte Feuerwache. Seitdem hat Pächter Falk Rossol-Vöge als Pächter mit seinem Team die Geschicke gelenkt. Und die Feuerwache nach eigener Aussage zu einer „gut laufenden Gastronomie“ geformt. Und doch soll für ihn dort nun Schluss sein: Aus privaten Gründen werde er den Pachtvertrag über 2018 nicht verlängern. Daher sucht die Wache schon zum Jahreswechsel einen neuen Wirt.

„Es war schön, zu sehen, wie sich die Alte Feuerwache entwickelt. Ich bin stolz auf das, was wir in so kurzer Zeit erreicht haben“, erklärte Falk Rossol-Vöge in einer Stellungnahme. Er wolle auf jeden Fall auch über den Jahreswechsel hinaus bleiben, so lange, bis ein Nachfolger gefunden wurde, der die Gastronomie übernimmt. Daher haben alle Reservierungen weiter Bestand und da der Wechsel „in aller Ruhe“ geschehen soll, dürfte es auch keine großen konzeptionellen Veränderungen geben. „Die Gäste werden es vermutlich kaum bemerken“, heißt es. Demnach seien die Reservierungsbücher gut gefüllt.

Die Alte Feuerwache bietet 400 Quadratmeter Nutzfläche, sechs Gasträume, einen Winter- und einen Biergarten. Das alte, inzwischen von Kern auf sanierte, prominente Fachwerkhaus auf dem Bibliotheksplatz steht seit 1784 in der Ortsmitte. Es diente zunächst als Stallung und Wagenschuppen für den obersten Beamten des Gohgerichts in Achim. Im weiteren Verlauf seiner Historie war das Haus Lagerstätte für Torf und ein Unterstand für Kühe und Pferde. In jüngeren Jahren nutzte die Stadt das Gebäude zunächst als Feuerwehrhaus. 1989 zog die Stadtbibliothek ein, die zuvor im Clüverhaus beheimatet war. Die Bücherei wechselte Anfang 2015 ins Rathaus.