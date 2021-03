Anstoßen auf das Jubiläum: Margret Lueßen (links), Reinhard Lueßen, Erna Lueßen, Hauke Herbst und Joana Herbst. (Björn Hake)

Oyten-Sagehorn. Elf Bewohner, die sich drei Toiletten und eine Dusche teilen mussten. Eine einzige beschäftigte Mitarbeiterin. Zwölf Rinder in einem Nebenbereich des alten Bauernhauses. So fing alles an bei der Altenpension Lueßen in Sagehorn. Auf den Tag genau 50 Jahre ist es her, dass Erna und Hermann Lueßen die Anlage am 1. April 1971 in Betrieb genommen haben. „Bevor wir die ersten Menschen aufnehmen durften, mussten wir Lehrgänge beim Roten Kreuz besuchen. Das Bauamt hat dann die Umbauarbeiten abgenommen und wir bekamen eine Genehmigung. Es war alles viel einfacher als heute“, erinnert sich Erna Lueßen. Sie und ihr 2019 verstorbener Ehemann hätten vieles aus dem „Bauch heraus“ gemacht. „Wir mussten rund um die Uhr da sein, aber wir hatten auch viel Freude an unserer Arbeit und konnten Erfolge sehen, das hat uns motiviert.“

1994 verpachtete das Ehepaar die Altenpension an Tochter Margret Herbst – die inzwischen wieder Lueßen heißt. Bis dahin hatte sich das Erscheinungsbild der Einrichtung durch mehrere Erweiterungs- und Modernisierungsarbeiten im Vergleich zu den Anfängen schon deutlich gewandelt. Bereits 1987 waren auch die letzten Tiere vom einstigen landwirtschaftlichen Betrieb verkauft worden. 1994 gab es inzwischen 25 Zimmer, die alle über ein eigenes Bad verfügten. Fünf Mitarbeiterinnen in Teilzeit, die morgens die Bewohner versorgten und dann das Haus reinigten, sowie eine Köchin waren angestellt. Doch die größte Veränderung kam kurz nach der Übernahme des Betriebs durch die Tochter: die Einführung der Pflegeversicherung.

Pflegeversicherung ändert alles

Dadurch habe sich laut Margret Lueßen „eigentlich alles“ verändert. „Vor der Einführung der Pflegeversicherung haben wir von den Bewohnern so viel Geld genommen, wie jeder mit der Rente geben konnte. Das war auch in Ordnung, denn Personal hatten wir bis dahin kaum“, erzählt sie. Doch durch die Versicherung stiegen nicht nur die monatlichen Zahlungen durch die Pflegekassen, auch die Auflagen wuchsen ungemein. Ein Beispiel war das Personal. „Binnen weniger Jahre habe ich damals 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen müssen, obwohl sich die Bewohnerzahl nicht verändert hatte“, sagt Margret Lueßen, die im Jahr 2000 ein weiteres Mal heiratete und ihren Mädchennamen wieder annahm. Ehemann Reinhard stieg ebenfalls in den Familienbetrieb ein.

In den folgenden Jahren war es der Familie ein großes Anliegen, für Menschen mit Demenz eine geeignete Unterbringung und Betreuung zu schaffen. „Als ich im Inneren begriffen hatte, dass Menschen mit einer Demenz in der Gesellschaft isoliert wurden, kaum noch verstanden wurden, mit ihren eigenen Nöten und Ängsten allein blieben, war mir klar, dass ich handeln muss“, schildert es Margret Lueßen. Das Resultat war der „Regenbogen“ mit zwei Wohngemeinschaften mit demenziell veränderten Menschen, der 2009 eingeweiht werden konnte.

Dritte Generation an Bord

Weitere Neuerungen waren in der Folge zudem die Einführung des Weihnachtsmarktes auf dem Innenhof oder die Gründung der Großtagespflegestelle für Kinder „Lueßen's und die Kleinen Strolche“. Bereits 2003 war Tochter Joana Herbst in den Betrieb eingestiegen, 2011 übernahm sie die Pflegedienstleitung und 2019 erfolgte die Ernennung zur zweiten Geschäftsführerin. „Mein größtes Ziel ist es wohl, die großen Fußstapfen meiner Mutter so auszufüllen, dass sie stolz auf mich ist und dass unser Haus weiterhin das bleibt, was es heute ist“, sagt Joana Herbst. Sie möchte auch trotz der vielfältigen Leitungsaufgaben niemals das Wichtigste aus den Augen verlieren: „Allen in unserem Haus soll es gut gehen und alle sollen sich richtig wohlfühlen.“

Vor zwei Jahren ist Margret Lueßens jüngster Sohn Hauke Herbst als gelernter Kaufmann ebenfalls in die Firmenleitung eingestiegen. Und fast selbstverständlich ist die Altenpension, die seit 2014 eine GmbH ist, immer weiter gewachsen. Erst im vergangenen Jahr wurde ein großer Anbau mit zwei zusätzlichen „Regenbogen“-Wohnbereichen fertiggestellt. Inzwischen verfügt die Einrichtung über 65 Zimmer, 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in Voll- und Teilzeit im Einsatz. „Ich bin unendlich stolz und glücklich, dass unser Lebenswerk so weitergeführt wurde und dass es inzwischen zu einem so wunderschönen Haus herangewachsen ist“, betont Gründerin Erna Lueßen zum 50-Jährigen.