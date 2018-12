Mjaftime Neziri und seine Frau Jetmir haben das Traditionsristorante "Davide" am Achimer Bahnhof übernommen und wollen dem Restaurant zu neuen Glanz verhelfen. (Björn Hake)

Erst ein paar Wochen am Start und schon in aller Munde. Nachdem er das Geschehen im „Ristorante Davide“ über Jahre aus der Herdperspektive im Auge hatte, habe er sich nach einer Auszeit dazu entschieden, nach Achim zurückzukehren und den unlängst freigewordenen „Traditions-Italiener“ als Pächter zu übernehmen. Während die Küche einer gründlichen Sanierung bedurfte, habe in den Gasträumen nur geringer Handlungsbedarf bestanden. „Wir haben die Beleuchtung gedimmt, als Blickfang ein deckenhohes Regal mit edlen Weinen installiert und ansonsten alles beim alten belassen“, informierte Mjaftime Neziri, der das gehoben ausgestattete Restaurant seit dem 1. November betreibt.

„Ich habe nicht damit gerechnet, gleich zu Beginn auf Facebook gefeiert zu werden“, freut sich der Albaner, der in Mazedonien aufgewachsen ist. Schon als junger Mensch hätte er die Leidenschaft fürs Kochen entdeckt, sich immer weitergebildet und in verschiedenen Restaurants in Bremen und Kirchweyhe Kenntnisse erworben, die ihn nun in die Lage versetzten, den Wünschen auch anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. Unterstützt wird der 33-Jährige von Ehefrau Jetmir und insgesamt vier Mitarbeitern.

Saisonale und regionale Produkte

Hausgemachte Pasta, gefüllt mit Fisch, Fleisch oder vegetarischen Einlagen sind in der Speisekarte ebenso zu finden wie Pizza und allerlei Vorspeisen. „Wir legen großen Wert auf die Verwendung saisonaler und regionaler Produkte“, erklärte Neziri, der seine Gäste darüber hinaus mit täglich wechselnden Fisch- und Fleischgerichten zu verwöhnen weiß. Bevor das Restaurant am frühen Abend seine Pforten öffnet, sind er und seine Mitarbeiter damit beschäftigt, die gläserne Vitrine mit Leckereien zu füllen, die zuvor aus frischen Zutaten von Hand gefertigt wurden. Eine spezielle Matjes-Kreation, Thunfisch- und Lachstatar, Involtini di Melanzane, Pilze mit leckerer Farce und weitere Köstlichkeiten machen dabei Appetit auf Hauptspeisen und Desserts, deren Anzahl bewusst überschaubar gehalten wurde.

Die ineinander gehenden Räume des Restaurants direkt am Achimer Bahnhof sind weinrot gestrichen und mit stilvollen Beleuchtungsobjekten ausgestattet. Ohne großen Aufwand ließen sich die Bereiche für private Feste trennen, beschrieb der Gastronom die Möglichkeit individueller Platzgestaltung und verwies in dem Zusammenhang auch auf den herrlichen Sommergarten. „Stilvolle Grillpartys in der warmen Jahreszeit stelle ich mir vor oder die Ausrichtung individueller Feiern für bis zu 100 Personen“. Als weitere Leistung preist das „Davide“ seinen Partyservice an mit Speisen nach Wahl, Gläsern und Geschirr. „Wer möchte, kann auch unser geschultes Personal in Anspruch nehmen“, verwies Oberkellner Pino auf ein besonderes Angebot. Seit den Achtzigern des vergangenen Jahrhunderts weiß der Mann aus Palermo mit Gästen umzugehen, die für einen Abend Entspannung und stilvollen Genuss suchen.

Noch Karten für Silvesterfeier

Wer für Silvester noch keine Pläne habe, werde bei ihnen voll auf seine Kosten kommen, verspricht Mjaftime Neziri. Mehr als die Hälfte der insgesamt knapp 90 Plätze sei zwar schon vergeben, eine Reservierung zurzeit jedoch noch möglich. Längst festgelegt ist die Speisenfolge, die für den letzten Tag des Jahres erdacht wurde:

Büffelmozzarella mit Bressaola und Feigen soll den Auftakt bilden, gefolgt von hausgemachten Ravioli mit Ricotta und Spinat. Als Fischgang kommt Seeteufel in Prosecco-Schaum auf den Tisch, bevor das Rinderfilet mit frischen Steinpilzen und Trüffel serviert wird. Als krönenden Abschluss lässt sich der Pannetone mit selbstgemachter Schokocreme bezeichnen. 49 Euro pro Person werden berechnet; ein Neujahrsfeuerwerk und ein Glas Prosecco zum Anstoßen sind inklusive.