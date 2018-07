Bereiten sich auf die Feierlichkeiten vor (von links): die MTV-Mitglieder Manfred Lange, Erwin Mann, Marco Behrmann, Gerhard Behling und Walter Behrmann. (Björn Hake)

Langwedel. Vielleicht ist der 125. Geburtstag in den bisherigen fast sechseinhalb Monaten dieses Jahres eigentlich schon gewesen. Das weiß so recht niemand. Denn es gibt schlichtweg kein überliefertes Gründungsdatum des MTV Langwedel. Das Gründungsjahr 1893 ist hingegen unstrittig und hat für den Sportverein zur Folge, 2018 wieder ein Jubiläum begehen zu dürfen. Und das will natürlich auch gefeiert werden. Angesichts des unbekannten Gründungstages habe man sich laut dem Vorsitzenden Marco Behrmann dafür einfach ein "schönes Datum" ausgesucht: den 18.8.2018. An dem Sonnabend wird zunächst ein Festakt im Rathaus stattfinden, für den Jörg Mielke, Chef der Staatskanzlei, als Redner gewonnen werden konnte. Abends gibt es dann eine Feier im Vereinsheim, zu der alle willkommen sind.

"Ich denke, das ist dem Anlass entsprechend", erklärt Behrmann. Zum 100-Jährigen hatte es noch verteilt über das ganze Jahr Jubiläumsveranstaltungen gegeben, aber dieser runde Geburtstag sei ja nun auch noch einmal etwas anderes gewesen. Mit seinen nun 125 Jahren sei der MTV Langwedel der älteste Sportverein im Flecken Langwedel, und einer der ältesten im Landkreis insgesamt. Gegründet worden war er 1893 von ein paar jungen Männern, die meisten um die 20 Jahre alt, um in organisierter Form zu turnen. In den folgenden nun 125 Jahren firmierte der "Männer-Turn-Verein" aber nicht dauerhaft unter dem Titel MTV. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er 1946 als Turn- und Sportverein (T.u.S.) neu gegründet, nur kurze Zeit später folgte die Umbenennung in die Sportgemeinschaft (SG) Langwedel. Der alte, ursprüngliche Name MTV Langwedel wurde 1950 wiederbelebt und seitdem auch beibehalten.

Wobei "Männer-Turn-Verein" aus doppelter Sicht natürlich schon lange nicht mehr ganz korrekt ist. Auf der einen Seite dürfen Frauen selbstverständlich längst Mitglieder sein. Und bereits in den 1920er Jahren kamen das Fußball- und Schlagballspiel im Verein auf, Letzteres dann abgelöst durch Handball. Diese Sportarten ersetzten das klassische Turnen mit der Zeit als dominierende Sparte. Im Handball entwickelte sich der Verein besonders in den 50er und 60er Jahren zu einer echten Hochburg. Seit rund 20 Jahren gibt es allerdings keinen Handballverein mehr unter dem Namen MTV Langwedel, die Sportler sind seitdem für den HSG Cluvenhagen-Langwedel aktiv. Die Fußballabteilung hingegen löste sich bereits 1955 vom MTV und gründete sich als Fußballclub (FC) Langwedel neu. "Da gab es damals wirklich große Differenzen, aber inzwischen leben die beiden Vereine in guter Nachbarschaft", sagt Gerhard Behling, der bis 2012 den Verein 26 Jahre lang als Vorsitzender angeführt hat.

Schon lange ist der MTV auf den Breitensport ausgelegt – mit "moderner Ausrichtung", wie Behling betont. Cross-Fit, Zumba, Herzsport, Yoga, Kick & Punch oder Ballett für Kleinkinder sind nur einige Beispiele aus dem Angebot. Manches davon wäre vor einigen Jahren wohl nur sehr wenigen Menschen hierzulande ein Begriff gewesen. Dank der Trendsportarten im Portfolio gebe es laut Behrmann aktuell auch wieder eine leichte Zunahme bei den Mitgliedern. "860 bis 880 sind es momentan", sagt der Vorsitzende, der stolz ist, im Verein so viele unterschiedliche Kurse anbieten zu können. Zu verdanken sei das den insgesamt etwa 30 Übungsleitern, die der MTV einsetzen kann. "Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten viel Glück gehabt, immer gute Übungsleiter zu haben", erzählt Behling. Darum sei man auch von anderen Vereinen immer wieder beneidet worden.

Gleiches gilt für die Vereinsanlage an der Marienstraße. "Wir sind einer der wenigen Vereine der Region mit einer eigenen Halle", sagt Behling, der sich noch genau an die schwierige Zeit vor 20 Jahren erinnert, bevor mit dem Hallenbau begonnen werden konnte. Denn zuvor musste die Mehrheit der Mitglieder dem Verkauf des – damals so gut wie gar nicht mehr genutzten – Sportplatzes an die Gemeinde zustimmen, die die Fläche für den Neubau der Grundschule nutzen wollte. Erst im zweiten Versuch gab es von der Basis die nötige Mehrheit. "Das war natürlich auch ein riesiges Wagnis", erinnert sich Behling angesichts von einem damaligen Gesamtvolumen von fast zwei Millionen Mark für den Hallenbau.

Doch das Wagnis sollte sich auszahlen. "Durch die Sporthalle sind wir natürlich attraktiver und vor allem auch wirklich unabhängig geworden", betont Behrmann. Zumal der MTV zu gewissen Zeiten auch noch die Schulturnhalle in der Nachbarschaft mitbenutzen kann und die eigene Halle quasi aus zwei Teilen besteht. Denn im Obergeschoss gibt es einen Judoraum, der für andere Kurse wie Yoga genutzt wird. Doch auch für den MTV Langwedel gibt es beim Angebot Grenzen. Behrmann würde etwa gerne auch Spinning oder Trampolinsport anbieten. Wünsche wie diese scheitern aber entweder am Platz, am nötigen Geld oder am fehlenden Übungsleiter. Aber natürlich schaue man stets, welche Neuerungen zu stemmen sein können. "Man muss sich als Verein immer weiter entwickeln", betont Behrmann. Nun aber darf der MTV erst einmal auf 125 bewegte Jahre zurückblicken.



Die "Party für alle" anlässlich von 125 Jahren MTV Langwedel am Sonnabend, 18. August, beginnt um 20 Uhr im Vereinszentrum. Im Eintritt von 12,50 Euro sind Bier, Wein, Sekt sowie alkoholfreie Getränke enthalten. Für die kulinarische Verpflegung sorgt das Gasthaus Klenke. Karten gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle oder bei Marco Behrmann (01 71 / 2 10 64 15).