Wenn wegen Stau oder Sperrung auf der A 27 eine Umleitung zwischen Achim-Ost und Langwedel notwendig wird, verläuft diese weiterhin südlich der Autobahn. (STRANGMANN)

Achim/Landkreis Verden. Alle Aufregung war umsonst. Die von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit Sitz in Verden geprüfte alternative Umleitungsstrecke für die A 27 zwischen den Anschlussstellen Achim-Ost und Langwedel ist vom Tisch. Das sagte Jana Zwirner von der Landesbehörde am Montagnachmittag auf Nachfrage. „Ein offizielles Schreiben geht nun an die Kommunen raus“, erklärte sie unserer Redaktion. Demnach sei ein Abstimmungstermin, den es nun hätte geben sollen, überflüssig geworden, „da die Mehrheit die alternative Bedarfsumleitung nicht will“. Die Mehrheit, das sind die Verwaltungen des Landkreises Verden und des Flecken Ottersberg. Die Minderheit, die diese Variante mit Blick auf eine Verkehrsentlastung Uesens gut gefunden hätte, ist die Achimer Stadtverwaltung.

Wie berichtet, hat die Landesbehörde geprüft, ob die Fahrzeuge bei Stau oder Sperrung der Autobahn 27 künftig nördlich statt wie bisher südlich der Autobahn umgeleitet werden können. Das hätte bedeutet, dass zumindest in Richtung Verden im sogenannten Bedarfsfall der Verkehr ab der Anschlussstelle Achim-Ost über Badenermoor (K 6) und Giersdorf sowie Grasdorf (K 9) zur Anschlussstelle nach Langwedel gelotst worden wäre. Bisher und auch weiterhin gilt in Richtung Achim die Umleitung über Daverden, Etelsen, Baden und die Ueser Kreuzung.

„Wir lehnen das ab, weil die Straßen den zusätzlichen Verkehr nicht aufnehmen können, zudem sind die Straßen zu schmal. Wenn sich zwei Lkw begegnen, kann schon mal ein Spiegel dabei draufgehen“, sagt Ralf Schack, Ottersberger Fachbereichsleiter für Bauen und Wohnen. Der Flecken habe angesichts einer nördlich der A 27 verlaufenden Umleitung große Bedenken und diese auch der Landesbehörde mitgeteilt. Genau wie die Kreisverwaltung: Fachdienstleiter Werner Stadtlander erzählt, dass er schon zwei Mal von der Landesbehörde zu einer Stellungnahme aufgefordert worden sei – „und beide Male habe ich abgelehnt“. Die ausschlaggebenden Gründe sind auch für ihn, dass die Straßen teilweise – insbesondere die K 9 zwischen Giersdorf und Grasdorf – zu schmal seien und, dass es an den Kreuzungen keine Ampelanlagen gibt. Somit befürchtet er „erhebliche Komplikationen“ im Zusammenhang mit der geprüften Route.

Einzig die Achimer Verwaltung steht der nördlichen Variante positiv gegenüber. Sie hatte auch die verkehrlichen Mehrbelastungen, die auf den Ortsteil Badenermoor zugekommen wären, gegenüber den jetzigen Belastungen in Uesen und Baden als „nachrangig“ bewertet. Bereits 2019 dürfte die bisherige Bedarfsumleitung dann zum Einsatz kommen. Christian Erdmann, Leiter der Autobahnmeisterei Oyten, hatte jüngst unserer Redaktion gesagt, dass dann der 20 Kilometer lange Abschnitt der A 27 zwischen Verden-Ost und Achim-Ost saniert wird.