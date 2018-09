Derzeit wird geprüft, ob es eine andere Route als Umleitung zwischen den Anschlussstellen Achim-Ost und Langwedel kann, wenn die Autos die Autobahn 27 meiden müssen. (Björn Hake)

Bisher läuft es so: Wenn die Autobahn 27 in Richtung Walsrode gesperrt ist oder wegen eines Staus von den Autofahrern gemieden wird, fahren sie an der Anschlussstelle Achim-Ost ab und südlich der Autobahn über die Ueser Kreuzung auf die Landesstraße 158 und durch Baden zur Anschlussstelle Langwedel. Oder eben andersherum, wenn sie in Richtung Bremen fahren wollen. Diese sogenannte Bedarfsumleitung könnte sich jetzt ändern, jedenfalls denkt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) darüber nach und wird offenbar Ende September/Anfang Oktober eine Entscheidung treffen. Sie überlegt, die Umleitung im Bedarfsfall nördlich der Autobahn einzurichten. Von der Anschlussstelle Achim-Ost ginge es dann über die Kreisstraßen 23 und 6 bis Giersdorf und von dort über die Kreisstraße 9 runter bis nach Langwedel. Oder andersherum, wenn man Richtung Bremen fahren will.

Im Rahmen der Prüfung wurde nun auch die Stadt Achim beteiligt und diese "steht der Umverlegung in beiden Fahrtrichtungen positiv gegenüber", wie die Stadtverwaltung den Ratsfraktionen in einer Vorlage mitgeteilt hat. Denn: Mit der möglichen nördlichen Route entstünde im Bedarfsfall keine zusätzliche Belastung der Uesener Feldstraße und der Ueser Kreuzung. Zumal die genannten Bereiche "innerhalb der Spitzenzeiten, gutachterlich nachgewiesen, ausgelastet sind", wie die Verwaltung festhält.

Ob mit oder ohne Amazon, die Ueser Kreuzung soll optimiert werden, was die jetzige Situation verbessern dürfte. Aber auch dann gelte: "Die genannten Bereiche können im Bedarfsfall die zusätzlichen Verkehre nicht annähernd aufnehmen." Die nun von der NLStBV angedachte Alternativumleitung weise dagegen "keine Überschreitungen der Auslastung" auf. Die zu erwartenden verkehrlichen Mehrbelastungen in Badenermoor seien gegenüber den Belastungen in Uesen und Baden "nachrangig". Aber, betont die Verwaltung: Schon jetzt weise auch die alternative Umleitungsstrecke "eine hohe Verkehrsbelastung auf". Betroffen seien vor allem die Anwohner und für die würde sich die Lage weiter zuspitzen, wenn die Autos die Autobahn meiden (müssen).

Verkehrsentlastung für Uesen

Eine Verkehrsentlastung für Uesen ist dringend geboten, wie auch die Äußerungen der Bürger in der Sitzung des Ortsausschusses am Dienstag gezeigt haben. Die Wohnstraßen werden oft als Ausweichstrecken, insbesondere von Lkw, benutzt, wenn auf den Hauptstraßen nichts mehr geht. So schilderte eine Anwohnerin, die sich auch als Elternlotsin an der Grundschule engagiert, dass die Anwohner zeitweise nicht auf ihre Grundstücke fahren oder diese verlassen könnten, weil die Straßen dicht seien. Sie bat um eine Prüfung, ob nicht "Anlieger frei"-Schilder installiert oder ein Durchfahrtsverbot für Autos mit mehr als 3,5 Tonnen verfügt werden könnten. Die Verwaltung sagte ihr eine Prüfung zu.

Zum eigentlichen Thema Schulwegsicherheit, das auf der Tagesordnung der Sitzung stand, erklärten Augenzeugen und die Verwaltung, dass vor allem die Eltern selbst die Schuld am allmorgendlichen Verkehrschaos vor der Grundschule Uesen hätten. Wie Bürgermeister Rainer Ditzfeld dazu ausführte, würden die Eltern "am liebsten ihre Kinder bis in den Klassenraum fahren". Er erinnerte daran, dass just eine Schulexpress-Haltestelle in Uesen eingerichtet worden sei und die doch genutzt werden sollte. Christine Vornholt (Grüne) pflichtete ihm bei: "Wir haben keine Drive-in-Schule und auch keine Drive-in-Kita in Uesen." Ditzfeld bestätigte besorgten Bürgern, dass die Tempo-30-Schilder des Öfteren missachtet würden und die Stadt – sie ist nur für den ruhenden Verkehr zuständig – dies wisse. Sie sei mit dem Landkreis und der Polizei in Gesprächen.

Den Befürchtungen eines Ueseners, dass das Verkehrsgutachten zur geplanten Amazon-Ansiedlung im Uesener Feld mögliche zusätzliche Verkehre durch den bevorstehenden Dräxlmaier-Verkauf und die Ansiedlung des Logistikers Kraftverkehr Nagel an der Käthe-Kruse-Straße (wir berichteten) nicht berücksichtige, widersprach Ditzfeld: "Diese Verkehrsströme kommen nicht on top, sondern sind bereits eingerechnet worden." Was die einst geplante Mittelinsel vor dem Rewe-Markt angeht, auch dazu erklärte er den Sachstand: "Die Planung gibt es, wird aber erstmal zurückgestellt, bis klar ist, wie genau die Ueser Kreuzung optimiert wird." Man dürfe nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen und müsse später vielleicht etwas abreißen, weil man es zu voreilig gebaut hat.