Die Altlasten im Boden sorgen dafür, dass die Stadt eine offizielle Nutzung des alten Uphuser Sportplatzes nicht erlauben kann. (FOCKE STRANGMANN)

Achim. Ins Spiel gebracht hatten Hundebesitzer aus Uphusen den alten brachliegenden Sportplatz in Uphusen (wir berichteten): Sie können sich dort sehr gut eine eingezäunte Freilauffläche für Hunde vorstellen, ganz so, wie es mehrere Bürger auf der Beteiligungsplattform „achim dialog“ gefordert hatten. Und auch Petra Geisler (SPD) hatte sich für eine solche Fläche stark gemacht – und nun die Stadtverwaltung aufgefordert, das Areal am Arenkamp auf seine Eignung hin sowie auf die Kosten der Herrichtung zu überprüfen. Ergebnis: Die kontaminierte Fläche, die sich im Besitz der Stadt Achim befindet, darf offiziell gar nicht genutzt werden.

Im Boden lagern Altlasten, die zuletzt vor fünf Jahren mit einem Gutachten untersucht worden waren. Damals hatte die Stadt darüber nachgedacht, die Grundschule Uphusen dorthin zu verlegen. Wie Fachbereichsleiter Steffen Zorn auf Nachfrage sagte, „geht von dem Grundstück grundsätzlich keine Gefahr aus“. Deswegen sei das Betreten des Grundstücks nicht verboten, es dürfe aber auch nicht offiziell erlaubt werden. Denn sobald die Stadt eine Nutzung etwa über Öffnungszeiten und Schilder regelt, müssen die Altlasten zuvor vollständig entfernt worden sein.

„Eine sehr grobe Kostenschätzung hat ergeben, dass dafür Kosten in einer Größenordnung von 5,2 Millionen Euro anfallen“, sagte Zorn. Dazu käme noch ein Risikoaufschlag für die Sanierung. Zorn: „Erst beim Ausbau können das exakte Ausmaß, die zu entsorgende Menge und die Art der Schadstoffe festgestellt werden.“ Aus finanzieller, aber auch aus fachlicher Sicht sei dieses Vorhaben für die Stadt nicht realisierbar.

Kosten wären zu hoch

Selbst eine Alternativlösung steht aus Sicht von Zorn finanziell in keinem Verhältnis zu Nutzung als Freilauffläche. Denn ähnlich wie beim kontaminierten Boden an der Steuben-Allee, auf dem sich mittlerweile der Solarpark befindet, könnte die Fläche mit einer Abdichtungsfolie belegt werden und mit einem einen halben Meter hohen Bodenauftrag abgesichert werden. „Das sollte ausreichen, um die Nutzung genehmigen zu können“, glaubt Zorn. Aber: Die Kosten würden bei rund 800 000 Euro liegen. Obendrein liegt offenbar auch kein gebrauchter Zaun auf dem Bauhofgelände herum, sodass nach Angaben von Zorn noch mit 40 000 Euro für die Herstellung eines Zaunes zu rechnen sei, plus Folgekosten für die Unterhaltung und Kontrolle des Geländes.

Dass der kontaminierte Boden laut Stadtverwaltung eine offiziell erlaubte Nutzung ausschließen und dennoch nicht gefährdend sein soll, kann Hundebesitzerin Inge Briggs aus Uphusen nicht nachvollziehen. „Da der Aufenthalt dort anscheinend eine Gefahr bedeutet, ist es für uns unvorstellbar, ja verantwortungslos den Bürgern gegenüber, dass es dort keinen entsprechenden Hinweis gibt“, sagt sie. Sie fragt sich, warum die Stadt es dann dulde, „dass es dort seit Jahren eine Torwand gibt“ und warum es okay sei, dass die Jugendfeuerwehr dort übe.

Inge Briggs war in den 80iger Jahren Vorsitzende der Uphuser Fußballer und aus einer Vereinszeitung zum 50-jährigem Bestehen weiß sie, „dass der Sportplatz 1965 eingeweiht wurde“. 1975 fand dort ein Spiel der ersten Herren gegen eine Promiauswahl, unter anderem mit Uwe Seeler statt, 1978 spielte dort die erste Herren gegen den damaligen Bundesligisten Eintracht Braunschweig mit Paul Breitner. Ab 1982 wurden beide Sportplätze noch lange für Punktspiele und der alte Sportplatz darüber hinaus fürs Training genutzt, da es nur dort Flutlicht gab. „Da die Altölablagerungen aus den 50er Jahren stammen, ist dieses schon interessant“, bemerkt Inge Briggs.

Mehr noch, sie schildert: Als die Flüchtlinge in der Sporthalle untergebracht waren, spielten auf dem Platz täglich die Kinder. Die aktuellen Sportplätze waren zu der Zeit nämlich abgesperrt. „Als betroffene ehemalige Fußballerin frage ich mich, wie gefährdet waren wir Sportler und mit welchen Nachwirkungen ist nun gegebenenfalls zu rechnen?“ Wie Steffen Zorn dazu erklärt, seien die Ansichten in den 80er Jahren über den Umgang mit solchen Flächen noch andere gewesen als heute. „Mittlerweile weiß man, dass man keine öffentliche Nutzung dort zulassen sollte“, sagt er. Daher habe er auch alle ihm bekannten Nutzergruppen darüber informiert. Die „Sünden der Vergangenheit“ könne man heute nicht mehr ohne Weiteres heilen. Aber: Solange der Platz in Ruhe gelassen werde und dort etwa niemand gräbt, gehe auch keine Gefahr von ihm aus.

Die Stadt Achim steckt, was ihre Fläche angeht, somit in einem Dilemma. Eigentlich bräuchte sie das Areal. Ob nun für ein städtisches Gebäude, etwa einen Kindergarten, Schul- oder Feuerwehrräume oder zur Ansiedlung von Gewerbe – denn großartig andere Flächen hat Achim selbst nicht mehr in der Vermarktung, vom noch nicht bezogenen Uesener Feld mal abgesehen. Aber um geschätzt mindestens fünf Millionen Euro zu investieren, nur um die Fläche bebaubar und/oder vermarktbar zu machen, fehlen schlichtweg die finanziellen Mittel. So kann die Stadt letztlich nur darauf hoffen, dass ein privater Investor – ähnlich wie an der Steuben-Allee – in die Herrichtung des Areals investiert, um anschließend mit dem Verkauf oder der Verpachtung das Geld wieder hereinholen zu können.



Mit dem Antrag der SPD soll sich der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am Dienstag, 17. April, ab 17 Uhr im Rathaus befassen.