Eigentlich hätten nach dem ursprünglichen Zeitplan im Baugebiet Rosengarten in Oyten schon die ersten Häuser stehen sollen. Doch eigentlich war es auch vorgesehen gewesen, dass auf der etwa 2,2 Hektar großen Fläche zwischen Mühlenweg und Industriestraße nur Grundstücke für Einfamilienhäuser entstehen sollen. Doch während des Entwicklungsprozesses schwenkte die Politik um und äußerte den Wunsch, dort auch Mietwohnungen zu schaffen. Um das zu ermöglichen, läuft derzeit das nötige Verfahren zur Änderung des dort gültigen Bebauungsplanes.

Parallel soll nun aber auch schon nach einem gewerblichen oder auch privaten Investoren beziehungsweise Bauträger für die Gebäude gesucht werden. Die Verwaltung ist von der Politik in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung am Mittwochabend zudem damit beauftragt worden, eine Entscheidungs- und Punktematrix für die Vergabe der Mehrfamilienhausgrundstücke zu erarbeiten und zeitnah vorzulegen. "Die Flächen sollten in Gänze an einen Erwerber verkauft werden", heißt es von der Verwaltung, die einen Plan erarbeitet hat, auf welcher Fläche im Rosengarten die Mietwohnungsgebäude und auf welcher die Einfamilienhäuser entstehen sollen. Vorsichtig geschätzt geht Wolfgang Röttjer von der Gemeindeverwaltung davon aus, dass etwa 40 Mietwohnungen entstehen könnten.

Was die Anzahl der Grundstücke für Einfamilienhäuser angeht, so geht er von einer maximalen Anzahl von 17 aus – mit einer jeweiligen Größe von rund 700 Quadratmetern. Und die Nachfrage nach diesen nicht einmal eineinhalb Dutzend Grundstücken ist enorm, mehrere Hundert Interessenten haben sich gemeldet. „Wobei sich viele von ihnen auch bestimmt schon umorientiert haben“, glaubt Bürgermeisterin Sandra Röse angesichts des sich in die Länge ziehenden Vergabeprozesses. Doch unterm Strich wird dennoch eine dreistellige Anzahl von Interessenten übrig bleiben, ist man im Rathaus überzeugt. Zumal Bewerbungen theoretisch auch jetzt kurzfristig noch möglich sind.

Verzicht auf Punktematrix

Aber wer erhält am Ende den Zuschlag? Auf eine Punktematrix für die Vergabe, wie bei der Investorensuche für den Mietwohnungsbau im Rosengarten, will die Gemeinde verzichten. Stattdessen wurde eine andere Vergaberichtlinie erarbeitet, die vom Fachausschuss am Mittwoch verabschiedet wurde. Demnach sollen 75 Prozent der Baugrundstücke an Bewerber vergeben werden, die eines der folgenden Kriterien erfüllen: Hauptwohnsitz seit mindestens drei Jahren in der Gemeinde Oyten; Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer gemeinnützigen Organisation oder einem gemeinnützigen Verein mit Sitz in Oyten; Betreuung eines schwerbehinderten Familienmitglieds bei einem Grad der Behinderung von 70 oder mehr oder eines pflegebedürftigen Familienmitglieds ab Pflegegrad 3 im Haushalt; bis zum 18. Lebensjahr dauerhaft in der Gemeinde mit Hauptwohnung gemeldet gewesen und nun mit dem Wunsch, etwa nach Ausbildung oder Studium wieder nach Oyten zurückzuziehen.

„Damit soll der örtlichen Bevölkerung der Erwerb angemessenen Wohnraums ermöglicht werden, um eine intakte, soziale und demographisch ausgewogene Bevölkerungsstruktur zu unterstützen“, heißt es von der Gemeinde. Die restlichen 25 Prozent der Grundstücke sollen an Interessenten gehen, die seit mindestens zwei Jahren ihren Arbeitsplatz in Oyten haben oder eine selbstständige gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit mit Sitz in der Gemeinde ausüben. Gibt es in den Kategorien mehr Bewerber als Bauplätze, entscheidet unter notarieller Aufsicht das Los. Der Kaufpreis wurde von der Politik am Mittwoch ebenfalls schon festgesetzt: Er liegt bei 160 Euro je Quadratmeter.