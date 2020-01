„Weniger Verkehr bekommt man nicht durch ,Bitte, Bitte' sagen und auch nicht durch Verbotsschilder“, ist sich Oytens Bürgermeisterin Sandra Röse im Bezug auf die problematische Situation auf und an der Pestalozzistraße sicher. Und daher gibt es für den Bereich, an der mit der Grundschule, der IGS und der Kita gleich drei Betreuungs- beziehungsweise Bildungsreinrichtungen liegen, nun drastische neue Regeln – wenn auch zunächst einmal nur für zwei Wochen. Wie berichtet, wird die Pestalozzistraße in einem Probebetrieb für sogenannte Elterntaxis komplett gesperrt. Die Verwaltung hat dazu nun die Rahmenbedingungen konkret formuliert.

Los geht es kommenden Montag, 13. Januar. Bis einschließlich Freitag, 24. Januar, wird die Straße an den Einmündungen zur Lindenstraße und zur Stader Straße an den Schultagen jeweils sowohl von 7.15 bis 8.15 Uhr wie auch von 12 bis 15.30 Uhr gesperrt. Nur Besitzer einer Ausnahmegenehmigung dürfen in dieser Zeit mit ihrem Fahrzeug einfahren. Laut Verwaltung wurden an Anwohner, Lehrkräfte, Erzieher und sonstige Personen insgesamt rund 200 solcher Genehmigungen verteilt – mehr als die Hälfte für Bedienstete der IGS. Damit auch wirklich nur diese Personen sowie natürlich die Schulbusse die Straße während der Stoßzeiten nutzen, werden Mitarbeiter des Bauhofs vor Ort sein und die Fahrzeuge bei der Einfahrt kontrollieren.

Ausnahme für Krippenkinder

Bei der Vorstellung der Pläne und dem politischen Beschluss zur Umsetzung vor rund einem Monat war eigentlich noch vorgesehen gewesen, dass es für den zweiwöchigen Versuch keine Ausnahmen geben soll. Eine wird es aber nun doch geben, wie Axel Junge von der Verwaltung berichtet: Krippenkinder können weiter von ihren Eltern gebracht werden. Doch alle Mädchen und Jungen, die älter sind als drei Jahre, müssen zumindest während der Probezeit auf den Luxus des Absetzens vor der Schule oder dem Kindergarten verzichten. Junge rät den Eltern, ihre Kinder entweder an der Lindenstraße oder insbesondere beim Parkplatz am Sportzentrum an der Stader Straße herauszulassen.

Noch besser aber wäre es natürlich, wenn die Kinder ihren kompletten Weg selbst zu Fuß oder auf dem Fahrrad zurücklegen würden. „Das ist das primäre Ziel“, sagt Röse, die aber natürlich weiß, dass so etwas nicht von jetzt auf gleich passiere, sondern ein Prozess sei. Die bisher erhaltenen direkten Rückmeldungen von betroffenen Eltern seien „überwiegende wohlwollend und offen“ gewesen. Das zeige laut Junge auch, dass „die Notwendigkeit gesehen wird“, an dieser Stelle etwas zu tun.

Schon länger bereitet die Situation an der Pestalozzistraße allen Beteiligten Sorgen. Denn durch den immer weiter zunehmenden Fahrzeugverkehr ist die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen nicht mehr ausreichend gewährleistet. „Glücklicherweise ist noch nicht viel passiert bisher“, sagt Junge. Gespräche hat es viele gegeben, auch ein Gutachten wurde in Auftrag gegeben, doch wirklich praktikable Lösungsansätze seien laut Junge nicht dabei gewesen, weswegen nun dieser „etwas mutige Versuch“ startet.

Dieser soll intensiv – auch von der Polizei – begleitet werden, um festzustellen, wie sich eine solche Sperrung auf die Umgebung auswirkt. Daraus sollen dann Schlüsse gezogen werden. Aber auch alle betroffenen Personen werden von der Gemeinde ausdrücklich aufgefordert, sich aktiv bei der Auswertung zu beteiligen. Anmerkungen und Vorschläge können per Mail an pestalozzistraße@oyten.de geschickt oder direkt in der Kita, Grundschule oder IGS vorgetragen werden. Die Ergebnisse sollen dann in einer gemeinsamen Sitzung des Schulausschusses und des Kita-Ausschusses diskutiert werden. Im Rathaus hofft man, dass dies noch vor den Osterferien passieren kann.