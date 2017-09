Im Gewerbepark Uesener Feld will sich Amazon ansiedeln. Es wäre das 13. Logistikzentrum des Konzerns in Deutschland. (Christian Walter)

Zwar wird der Verwaltungsausschuss der Stadt Achim erst am 24. Oktober einen Beschluss fassen – der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hat am Dienstagabend aber mit nur einer Enthaltung bereits einen deutlichen Fingerzeig für eine Amazon-Ansiedlung in Achim gegeben.

Die Aufstellung des neuen B-Plans "Verkehrsentwicklung Achim-Ost" ist somit mit großer Mehrheit empfohlen worden, um die Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen. Dazu soll es diverse neue Abbiegespuren und eine weitere Zufahrt zum Areal im Gewerbegebiet Uesener Feld geben, auf dem Amazon ein Logistikzentrum bauen will.

Ein Verkehrsgutachter hat die Maßnahmen vorgestellt, die zum einen den Anliefer- und Mitarbeiterverkehr von Amazon abwickeln und zum anderen die Verkehrssituation insgesamt verbessern sollen.

Im Standardbetrieb sollen 2000 Mitarbeiter in dem Logistikzentrum BRE 1 arbeiten, zu Spitzenzeiten bis zu 3600. In Achim geht man davon aus, dass die künftigen Amazon-Mitarbeiter vor allem aus Bremen und Bremerhaven kommen, da dort jeweils die Arbeitslosigkeit sehr viel höher ist. Der alles entscheidende Satzungsbeschluss wird, wenn die politischen Gremien die weiteren Schritte mitgehen, im Laufe des nächsten Jahres gefasst.