Nicht nur über die Autobahn 27 werden die Lkw und Autos der Mitarbeiter nach einer Amazon-Ansiedlung zum Uesener Feld fahren. (Björn Hake)

Achim. Wenn die Stadt Achim Amazon ansiedelt, ist das zwar ihre Entscheidung, Auswirkungen hätte dieser Unternehmenszuzug aber auf die gesamte Region. Daraus haben die Achimer Verantwortlichen angesichts der Größenordnungen in Bezug auf Arbeitsplätze und Mitarbeiter- sowie Lieferfahrzeuge nie einen Hehl gemacht. Weil die öffentliche Auslegung der für diese Ansiedlung notwendigen Verkehrsplanung jetzt am Dienstag ihren Abschluss gefunden hat, muss die Stadt nun die möglicherweise eingereichten Bedenken prüfen und bewerten.

Und sie muss sich demnächst eventuell mit veränderten Rahmenbedingungen beschäftigen, wenn ein Antrag der CDU-Kreistagsfraktion Erfolg hat, über den der Kreistag in öffentlicher Sitzung am Freitag, 13. April, befinden soll. Weil die Christdemokraten verkehrliche Auswirkungen auf nahezu alle anderen Kreiskommunen erwarten, wollen sie vorbeugend und weitreichend auf Kreisebene die Weichen so stellen, dass die einzelnen Städte und Kommunen bei großen Ansiedlungen in ihren Hoheitsrechten beschnitten würden. "Schließlich müssen wir das Wohl aller Kreisbewohner im Blick haben", begründet CDU-Fraktionschef Wilhelm Hogrefe den Antrag. Dieser verfolgt mehrere Ziele, unter anderem, dass die Städte und Gemeinden künftig ihre Ansiedlungsstrategien "optimal aufeinander abstimmen" mögen und, dass "größere Ansiedlungen" nur dann vom Kreis zu genehmigen sind, "wenn vor Inbetriebnahme des Unternehmens die Verkehrswege bedarfsgerecht sind".

Die CDU beantragt auch, dass der Landkreis mit der heimischen Wirtschaft einen starken Fokus darauf richten solle, hochwertige Arbeitsplätze für die gut ausgebildeten jungen Menschen aus dem Kreis Verden zu schaffen. "Wir brauchen diese Arbeitsplätze nicht für auswärtige, ungebildete Arbeitslose", sagt Hogrefe. Amazon gehöre besser nach Bremerhaven, wo die Stellen eher gebraucht würden als in Achim. Ebenso möchte er seitens der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr das Achimer Verkehrsgutachten zu Amazon überprüft wissen – "Man weiß ja, wer es bezahlt hat." Was er dagegen noch nicht weiß: Wann was ausgebaut werden soll und wer dies bezahlt. "Der Landkreis wird es nicht tun und das Land Niedersachsen auch nicht", betonte Hogrefe. Letzteres wisse er zwar nicht, aber das sage ihm sein Gefühl nach vielen Jahren Tätigkeit als Landtagsabgeordneter.

Ein Amazon-Logistiklager in Achim belastet in seinen Augen auch die Menschen in Oyten, Thedinghausen und anderswo im Kreis. "In Oyten hat man jetzt sogar einen Gutachter beauftragt, die Auswirkungen auf die Gemeinde zu untersuchen", erklärte er. Eine Kommune wie Achim könne nicht für Verkehr auf Straßen sorgen, "die ihr nicht gehören". Dabei wolle er Achim gar keine Böswilligkeit unterstellen, denn letztlich hätte die Stadt selbst ja ein Interesse daran, dass der Verkehr bewältigt wird.

Ditzfeld: Achim entscheidet

Für Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld (parteilos) sei der Antrag der Kreis-CDU "sehr überraschend" gekommen, zumal es von der Landesbehörde noch keine Stellungnahme zum Ausbauvorhaben oder zur Ueser Kreuzung gebe. "Wir haben das Hoheitsrecht, wir entscheiden, welche Unternehmen wir ansiedeln", sagt er. Das entscheide der Stadtrat und da könne man sich nicht einmischen. Ditzfeld ist überzeugt davon, "dass es diese Diskussionen nicht gäbe, wenn das Unternehmen nicht Amazon heißen würde".

Nach Ostern werde es einen Gesprächstermin mit der Landesbehörde geben und der Achimer Rathauschef zeigt sich nach wie vor davon überzeugt, dass der Verkehr "in den Griff" zu bekommen ist und, dass wie im Gutachten aufgeführt, alle Nutznießer vom Straßenausbau sein werden. Denn auch wenn Amazon nicht kommt, stehen die von allen Stadtratsfraktionen beantragten Gespräche mit dem Land Niedersachsen über die Optimierung der Ueser Kreuzung an. "Rückmeldungen von Einzelhändlern und Anwohnern zeigen mir, dass es mit den funktionierenden Induktionsschleifen schon jetzt besser klappt als früher", erzählt Rainer Ditzfeld.

Annameta Rippich von der CDU-Stadtratsfraktion und zugleich stellvertretende Kreisfraktionsvorsitzende sagte, "dass Amazon wohl auf Biegen und Brechen kommen wird". Aber die Verkehrssituation liege auch ihr sehr am Herzen und die gehe nicht nur die Achimer etwas an. Auf der anderen Seite hält sie die Arbeitsplätze für wichtig und hofft, dass eine gute Lösung gefunden wird.

Das Ansiedlungsvorhaben hat sich mittlerweile um ein halbes Jahr verzögert, wie Bürgermeister Ditzfeld bestätigt. Unterschrieben sei nach wie vor noch nichts, die Vertragsgestaltung sei schwierig. Er rechnet damit, dass am 17. Mai eine endgültige Entscheidung im Rat über den Straßenausbau fallen wird.